Η λειτουργία των ΕΛΤΑ είναι στενά συνυφασμένη με την ελληνική κοινωνία από συστάσεως του ελληνικού κράτους, δηλαδή από την εποχή του Καποδίστρια που ήταν αυτός που δημιούργησε τις πρώτες ταχυδρομικές συγκοινωνίες.

Στην μακρόχρονη ιστορία των ΕΛΤΑ, ο ταχυδρόμος ταυτίστηκε με τις χαρές και τις λύπες της ελληνικής κοινωνίας και αναδείχθηκε ως μία κρατική υποδομή που συνέβαλε στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε ως μία ανθρωποκεντρική και ουσιαστική κοινωνική υπηρεσία του ελληνικού κράτους.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν από τότε τα ελληνικά ταχυδρομεία να έχουν το μονοπώλιο μια προσοδοφόρας δραστηριότητας και σήμερα να επικρίνονται ως μία χρεοκοπημένη υπηρεσία;

Μήπως η αλήθεια είναι ότι τα ΕΛΤΑ οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία από ένα χρεοκοπημένο ελληνικό πολιτικό σύστημα;

Μήπως προβλέπεται σε αυτά τα κατάπτυστα τρία μνημόνια που εξαθλίωσαν την ελληνική κοινωνία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ μέχρι το 2028;

Ή μήπως στη γωνία περιμένουν κάποια ολιγοπώλια που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν και απομυζούν την ελληνική κοινωνία, όπως για παράδειγμα οι πάροχοι ενέργειας, για να αναλάβουν και την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών;

Και αν όχι, γιατί τότε διατέθηκαν προσφάτως 250 εκατομμύρια € για την αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ;

Πείτε λοιπόν αλήθειες στην ελληνική κοινωνία … η οποία βέβαια δεν είναι άμοιρη ευθυνών!

Και, τέλος, το επιχείρημα ότι το κράτος πληρώνει κάθε χρόνο 15 με 20 εκατομμύρια για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα περιφερειακά καταστήματα των ΕΛΤΑ, είναι παντελώς αβάσιμο, διότι αυτό το χρηματικό ποσό είναι απειροελάχιστο στην αξία των αμιγώς κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ, σε όλες τις επαρχιακές και απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

*

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας.

