Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς το Ιράν και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα νότια προάστια της Βηρυτού - Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δίνει τηλεοπτική ομιλία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης προς το Ιράν και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, Λίβανος, 26 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

Το άρθρο εξετάζει τα σενάρια που διατυπώθηκαν ή διέρρευσαν στο δημόσιο πεδίο ως εξηγήσεις για την αναστολή της αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν, από ανθρωπιστικά και πολιτικά επιχειρήματα έως επιχειρησιακές και διπλωματικές αιτιάσεις. Οι ερμηνείες αυτές αξιολογούνται όχι ως αυτάρκεις απαντήσεις, αλλά ως μέρος της επικοινωνιακής διαχείρισης μιας κρίσιμης στρατηγικής καμπής.

Σε δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση μετατοπίζεται σε αναλυτικές εκτιμήσεις ισχύος και χρονισμού, επιχειρώντας να φωτίσει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους η επίθεση ανεστάλη, είτε ως αποτέλεσμα αποτυχίας στον συγχρονισμό και την εκτέλεση, είτε ως συνειδητή στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Το δημόσιο αφήγημα της αναστολής και τα όρια του

Οι εξηγήσεις που προβλήθηκαν στο δημόσιο πεδίο για την αναστολή της αμερικανικής επίθεσης κινούνται πρωτίστως στο ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο. Η αναστολή εκτελέσεων εκατοντάδων διαδηλωτών, οι αναφορές σε κίνδυνο ανεξέλεγκτης αποσταθεροποίησης μιας ακόμη χώρας της Μέσης Ανατολής ή η επίκληση ανάγκης αυτοσυγκράτησης δεν μπορούν να ερμηνεύσουν μια στρατηγική απόφαση τέτοιου βεληνεκούς. Τέτοια δεδομένα δεν προκύπτουν αιφνιδίως, αλλά αποτελούν προβλέψιμα στοιχεία σε κάθε σενάριο αλλαγής καθεστώτος και εντάσσονται στη διαχείριση εικόνας και πολιτικής νομιμοποίησης, όχι στον πυρήνα της απόφασης.

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, οι ανησυχίες για περιορισμένη αμερικανική ισχύ πυρός στην περιοχή, για ενδεχόμενη ιρανική αντεπίθεση ή για ισραηλινή αδυναμία άμεσης άμυνας δεν συνιστούν επαρκή αιτία αναστολής. Οι στρατιωτικές δυνατότητες, οι συσχετισμοί ισχύος, το κόστος μιας περιφερειακής κλιμάκωσης και οι επιπτώσεις στις αγορές και στην ενέργεια ήταν γνωστά και υπολογισμένα πολύ πριν την κορύφωση των εξελίξεων. Ομοίως, τα σενάρια περί κακού σχεδιασμού ή κινδύνου ευρύτερου πολέμου δεν μπορούν να εξηγήσουν την αναστολή μιας επιχείρησης που είχε ήδη ενεργοποιήσει πολιτικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις.

Τέλος, οι διπλωματικές παρεμβάσεις περιφερειακών συμμάχων όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, οι διαρροές περί διαφωνιών εντός του Λευκού Οίκου, η εκτίμηση ότι το όφελος δεν δικαιολογούσε το κόστος ή ακόμη και η φερόμενη ισραηλινή έκκληση για αναστολή λόγω ετοιμότητας δεν αρκούν ως αυτοτελείς εξηγήσεις. Πρόκειται για παραμέτρους που συνοδεύουν κάθε απόφαση υψηλού ρίσκου και όχι για παράγοντες που αναιρούν έναν πολύμηνο σχεδιασμό. Με δεδομένο ότι τα γεγονότα στο Ιράν εξελίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδιασμού, σε στενή συνεννόηση με το Ισραήλ και με ανοχή της Ρωσίας και της Κίνας, οι παραπάνω λόγοι δεν επαρκούν ως κεντρική ερμηνεία της αναστολής.

Αφού αποκλειστούν οι επικοινωνιακές και δευτερεύουσες εξηγήσεις, η ανάλυση καταλήγει στα σενάρια που διαθέτουν πραγματικό επιχειρησιακό και στρατηγικό βάρος. Τα σενάρια που ακολουθούν αποτελούν αναλυτικές εκτιμήσεις των παραγόντων που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τον καθοριστικό ρόλο στη μη ολοκλήρωση της διμέτωπης πίεσης και στην αναστολή της επίθεσης στον κρίσιμο χρόνο.

Σενάριο Α: Αποτυχία χρονισμού

1. Ταχύτερη από το αναμενόμενο κλιμάκωση των διαδηλώσεων

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν εξελίχθηκαν με ρυθμό που ξεπέρασε τις αμερικανικές εκτιμήσεις. Η κορύφωση ήρθε νωρίτερα από το επιχειρησιακό παράθυρο που είχε υπολογιστεί, χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί στην περιοχή, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την αξιοποίηση του momentum.

2. Ασυνήθιστα γρήγορη και ακραία καταστολή από το καθεστώς

Το ιρανικό καθεστώς αντέδρασε με αποφασιστικότητα και σκληρότητα, επιλέγοντας άμεση και εκτεταμένη καταστολή. Η απότομη αποκλιμάκωση περιόρισε δραστικά τη διάρκεια της κρίσης, ακυρώνοντας σχεδιασμούς που βασίζονταν σε παρατεταμένη κοινωνική πίεση σε συνδυασμό με εξωτερική παρέμβαση. Και σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος λειτούργησε εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

3. Κλείσιμο του επιχειρησιακού και πολιτικού παραθύρου παρέμβασης

Ο συνδυασμός ταχύτατης κλιμάκωσης και άμεσης καταστολής οδήγησε στο πρόωρο κλείσιμο του επιχειρησιακού παραθύρου παρέμβασης. Η δυνατότητα επέμβασης πάνω στην κορύφωση των εξελίξεων χάθηκε πριν καταστεί επιχειρησιακά εφικτή.

4. Εναλλακτική παράμετρος: μη ενεργοποίηση του εσωτερικού ρήγματος στην ελίτ

Παράλληλα ή εναλλακτικά, ίσως το αναμενόμενο ρήγμα στο εσωτερικό της ιρανικής ελίτ δεν εκδηλώθηκε. Παράγοντες στους οποίους ίσως να «υπολόγιζαν» οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είτε δεν κινήθηκαν είτε αναδιπλώθηκαν, στερώντας από το εξωτερικό σκέλος της πίεσης τον κρίσιμο εσωτερικό πολλαπλασιαστή.

Αποτέλεσμα: Κίνδυνος συσπείρωσης αντί κατάρρευσης

Υπό αυτές τις συνθήκες, μια άμεση στρατιωτική επίθεση δεν θα επιτάχυνε την πτώση του καθεστώτος. Αντιθέτως, θα του παρείχε το αφήγημα της εξωτερικής επίθεσης, προσφέροντας το πολιτικό και ψυχολογικό υπόβαθρο για εσωτερική συσπείρωση και προσωρινή σταθεροποίηση.

Σενάριο Β: Σκόπιμη αναστολή – Πρόβα τζενεράλε και στρατηγική παραπλάνηση

1. Ελεγχόμενη πρώτη φάση χωρίς στόχο την άμεση πτώση

Η αρχική φάση των διαδηλώσεων και της κρίσης δεν αντιμετωπίστηκε ως τελική ευκαιρία ανατροπής αλλά ως ελεγχόμενος πρώτος γύρος. Ο στόχος δεν ήταν η άμεση κατάρρευση του καθεστώτος, αλλά η ενεργοποίηση του συστήματος άμυνας του σε πλήρη κλίμακα.

Εξαναγκασμός του καθεστώτος σε πλήρη αποκάλυψη των μηχανισμών του

Η μαζική καταστολή υποχρέωσε το καθεστώς να ξεδιπλώσει όλα τα επίπεδα ελέγχου. Δίκτυα ασφαλείας, IRGC, Basij, θρησκευτικός μηχανισμός και οικονομική ελίτ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία, εκθέτοντας πρόσωπα, ρόλους και ιεραρχίες που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν αόρατα.

Η μαζική καταστολή υποχρέωσε το καθεστώς να ξεδιπλώσει όλα τα επίπεδα ελέγχου. Δίκτυα ασφαλείας, IRGC, Basij, θρησκευτικός μηχανισμός και οικονομική ελίτ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία, εκθέτοντας πρόσωπα, ρόλους και ιεραρχίες που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν αόρατα.

Μετά την καταστολή, το Ιράν εισήλθε σε φάση φαινομενικής κανονικότητας. Η εικόνα ελέγχου και αποκατάστασης της τάξης καλλιεργεί την εντύπωση ότι η κρίση ξεπεράστηκε, μειώνοντας την εγρήγορση τόσο στο εσωτερικό και γενικότερα σε επίπεδο μηχανισμών ασφαλείας.

Μετά την καταστολή, το Ιράν εισήλθε σε φάση φαινομενικής κανονικότητας. Η εικόνα ελέγχου και αποκατάστασης της τάξης καλλιεργεί την εντύπωση ότι η κρίση ξεπεράστηκε, μειώνοντας την εγρήγορση τόσο στο εσωτερικό και γενικότερα σε επίπεδο μηχανισμών ασφαλείας.

Η αναστολή της άμεσης επίθεσης επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή και επιπλέον, να αποκτήσουν ακριβή χαρτογράφηση του εσωτερικού πεδίου. Ποιοι έμειναν πιστοί στον σκληρό πυρήνα, ποιοι λύγισαν, ποιοι διατήρησαν επαφές, κέντρα συντονισμού, παίχτες κλειδιά και πού εντοπίζονται πραγματικά ρήγματα.

Αποτέλεσμα: Μετάβαση από θεωρητικά σενάρια σε πραγματικά δίκτυα

Σε αυτή την ανάγνωση, η αναστολή της επίθεσης δεν συνιστά αποτυχία αλλά προετοιμασία. Πρόκειται για το σενάριο προς το οποίο κλίνει η παρούσα εκτίμηση. Ο επόμενος κύκλος πίεσης, δηλαδή το αμερικανικό χτύπημα τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί, (εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα) και δεν θα στηρίζεται σε υποθέσεις αλλά σε δοκιμασμένα δεδομένα, υπαρκτά δίκτυα και επιβεβαιωμένες αδυναμίες του καθεστώτος, αυξάνοντας στο μέγιστο τις πιθανότητες αλλαγής καθεστώτος.

Σενάριο Γ: Τεχνολογική αποτυχία και εξωτερική αντιστάθμιση της διμέτωπης πίεσης

1. Παρέμβαση τρίτης δύναμης στο τεχνολογικό πεδίο:

Στο συγκεκριμένο σενάριο, η διμέτωπη πίεση δεν απέδωσε λόγω εξωτερικής τεχνολογικής αντιστάθμισης. Η Ρωσία φέρεται να παρείχε στο Ιράν προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου με στόχο τη διατάραξη δορυφορικών και ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν για τον συντονισμό των διαδηλώσεων.

Αποσύνδεση και αποδιοργάνωση του εσωτερικού πεδίου

Η στοχευμένη παρεμβολή σε κρίσιμα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών συστημάτων τύπου Starlink, υπονόμευσε τη δυνατότητα οριζόντιου συντονισμού των κινητοποιήσεων. Η απώλεια επικοινωνίας οδήγησε σε αποσπασματική δράση, αδυναμία μαζικής σύγκλισης και σταδιακή εξάντληση του momentum.

Η στοχευμένη παρεμβολή σε κρίσιμα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών συστημάτων τύπου Starlink, υπονόμευσε τη δυνατότητα οριζόντιου συντονισμού των κινητοποιήσεων. Η απώλεια επικοινωνίας οδήγησε σε αποσπασματική δράση, αδυναμία μαζικής σύγκλισης και σταδιακή εξάντληση του momentum.

Η τεχνολογική αποδιοργάνωση λειτούργησε πολλαπλασιαστικά σε συνδυασμό με τη βίαιη καταστολή των ιρανικών αρχών. Χωρίς συντονισμό και με αυξημένο κόστος συμμετοχής, οι διαδηλώσεις έχασαν τον χαρακτήρα κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την ενεργοποίηση εσωτερικού ρήγματος.

Η τεχνολογική αποδιοργάνωση λειτούργησε πολλαπλασιαστικά σε συνδυασμό με τη βίαιη καταστολή των ιρανικών αρχών. Χωρίς συντονισμό και με αυξημένο κόστος συμμετοχής, οι διαδηλώσεις έχασαν τον χαρακτήρα κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την ενεργοποίηση εσωτερικού ρήγματος.

Η αποτυχία διατήρησης λειτουργικών δικτύων επικοινωνίας στέρησε από το εξωτερικό σκέλος της πίεσης τον αναγκαίο εσωτερικό καταλύτη. Ακόμη και εάν υπήρχε πολιτική βούληση για εξωτερική κλιμάκωση, η απουσία εσωτερικής δυναμικής καθιστούσε μια άμεση επίθεση στρατηγικά αντιπαραγωγική.

Αποτέλεσμα: Τεχνολογική ανατροπή του ρυθμού της κρίσης με κατάληξη την αποτυχία:

Σε αυτή την εκδοχή, η μη ολοκλήρωση της διμέτωπης πίεσης δεν αποδίδεται ούτε σε πολιτικό δισταγμό, αλλά σε αποτυχημένο /λανθασμένο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα σε επιτυχή τεχνολογική αντιστάθμιση από μεταφορά τεχνολογίας από εξωτερικό δρώντα. Η Ρωσία ή Κίνα, χωρίς να εμπλακούν, συνέβαλαν στην απορρόφηση του κραδασμού, επιτρέποντας στο καθεστώς να ανακτήσει τον έλεγχο χωρίς να ενεργοποιηθεί το τελικό στάδιο αποσταθεροποίησης.

Η ρωσική είτε κινεζική τεχνολογική συμβολή δεν πρέπει να εκληφθεί κατ’ ανάγκη ως πρόσφατη ή συγκυριακή. Είναι απολύτως πιθανό οι δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών να είχαν μεταφερθεί στο Ιράν εδώ και χρόνια, ως μέρος μακροπρόθεσμης αμυντικής θωράκισης του καθεστώτος απέναντι σε σενάρια εσωτερικής αποσταθεροποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ενεργοποίησή τους δεν συνιστά αιφνιδιαστική ρωσική ή αντίστοιχα κινεζική παρέμβαση, αλλά αξιοποίηση προϋπάρχοντος αποτρεπτικού μηχανισμού.

Εναλλακτικά, σε ένα σενάριο που εκτιμώ πιο απομακρυσμένο, εάν υπήρξε πρόσφατη ενίσχυση ή επιχειρησιακή υποστήριξη προς την Τεχεράνη, αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως έμμεσο στρατηγικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι Ρωσία και Κίνα διατηρούν τη δυνατότητα να επηρεάζουν κρίσιμα θέατρα ταυτόχρονα και ότι η στάση τους στο ιρανικό πεδίο συνδέεται λειτουργικά είτε με την ανάγκη αποσυμπίεσης στο ουκρανικό μέτωπο είτε με ανταλλάγματα στο ασιατικό πεδίο, όπως η Ταϊβάν –Νότια Σινική Θάλασσα. Σε αυτή την ανάγνωση, το Ιράν δεν λειτουργεί μόνο ως σύμμαχος, αλλά ως διαπραγματευτικός μοχλός ισχύος για τη Μόσχα και Πεκίνο.

