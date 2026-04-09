Στο βαθμό που η τέχνη συμπυκνώνει το σύνολο της αγωγής, το έργο του εικαστικού εκπαιδευτικού είναι πολύ παραπάνω από αυτό του διδάσκοντος ενός «δευτερεύοντος μαθήνατος».

Αυτό το πνεύμα διατρέχει την έκθεση «Διπλός Δεσμός: Εικαστικοί Εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών» που παρουσιάζεταi στους χώρους του Κολλεγίου Αθηνών σε επιμέλεια του Θεόφιλου Τραμπούλη. Οπως, άλλωστε, σημειώνει κι ο ίδιος, «ο όρος “Διπλός Δεσμός” από το λεξιλόγιο της Ψυχολογίας δηλώνει την εσωτερική σύγκρουση ενός υποκειμένου που νιώθει πως οφείλει να συμμορφωθεί με δύο αντικρουούμενες εντολές ή μηνύματα. Οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί δεν επιδιώκουν απλώς να διδάξουν στα παιδιά καλλιτεχνικά, τους διδάσκουν ότι η τέχνη συμπυκνώνει το σύνολο της αγωγής που τους παρέχει το σχολείο, με διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες και αντικείμενα».

Άποψη βιβλιοθήκης. Διακρίνεται το έργο της Μαρίας ΤαπίνηMemories, 2025Χαρακτικά, 80 x 80 εκ.Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας.

Η έκθεση με έργα 24 εικαστικών εκπαιδευτικών του Σχολείου διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού για την Εκατονταετηρίδα του Κολλεγίου και πραγματοποιείται σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους του Σχολείου.

Ελένη Δαμοπούλου Layers of time (Reading traces), 2026Μαρκαδόροι σε χρησιμοποιημένες χρωμοπαγίδεςΚείμενο T.S. Eliot, 1,35 x 200 εκ.Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας.

Οι εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου «συστήνονται» στη σχολική κοινότητα και στο ευρύ κοινό όχι με τη γνωστή έως σήμερα ιδιότητα του καθηγητή αλλά με αυτή του εικαστικού, παρουσιάζοντας έργα στα οποία διαφαίνεται τόσο η καλλιτεχνική πρακτική τους όσο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Συμμετέχουν οι: Μαγδαληνή Βασίλα, Αύγουστος Βεϊνόγλου, Χριστιάνα Γαροφαλίδου, Ελένη Γραφάκου, Ελένη Δαµοπούλου, Μάρθα Δηµητροπούλου, Βικτωρία Καρβούνη, Μαρία Καχραµάνογλου, Όµηρος Κοσµίδης, Νιόβη Κρητικού, Βασιλική Κούκου, Νάγια Μαγαλιού, Δηµήτρης Μιχάλαρος, Ιωάννα Μιχοπούλου, Νίκη Μπίσυλλα, Κωνσταντίνος Παπαµαργαρίτης, Μαρία Παπαναστασίου, Μάγδα Πετµεζά, Λία Πέτρου, Βασιλική Σπύρου, Ηλέκτρα Σταµπούλου, Μαρία Ταπίνη, Ναταλία Φραγκαθούλα, Δώρα Χάρτµαν.

Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης:. «Η έκθεση αυτή και το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των εικαστικών εκπαιδευτικών στο Κολλέγιο Αθηνών δείχνει πως η τέχνη και η εκπαίδευση μπορεί να είναι δύο παράλληλες, συμπληρωματικές εκδοχές της ίδιας πρακτικής που μορφοποιεί και μορφώνει».

Η έκθεση «Διπλός Δεσμός: Εικαστικοί Εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών» θα διαρκέσει έως το τέλος της σχολικής χρονιάς και θα είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Τετάρτη 16.00-19.00 και Σάββατο 10.00-15.00 (εκτός από σχολικές αργίες).

Περισσότερες πληροφορίες: www.athenscollege.edu.gr