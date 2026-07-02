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Με «έκτακτη ανακοίνωση» την οποία εξέδωσε την Παρασκευή, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έκανε γνωστό ότι η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου –στην οποία θα συμμετείχε και ο Λευτέρης Πανταζής– που επρόκειτο να παρουσιαστεί από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου στην Πειραιώς 260, ακυρώνεται «για λόγους υγείας».

Η επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ είναι η εξής:

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«Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς.

Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο 2104834913 (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 έως 17.00).

Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Στη διανομή της παράστασης ήταν οι Στέλλα Βογιατζάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ντίνα Μιχαηλίδου, Γιάννης Μπαριτάκης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης και στο τραγούδι ο Λευτέρης Πανταζής.



