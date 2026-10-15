Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σχολείο των Τεχνών ιδρύθηκε το 1837 για να καλύψει τις ανάγκες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους σε τεχνίτες και δημιουργούς.

Η σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της με κυριακάτικα μαθήματα και εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό θεσμό με διεθνώς αναγνωρισμένους δασκάλους και φοιτητές.

Μετά από δεκαετίες λειτουργίας στο συγκρότημα της Πατησίων, η σχολή μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1990 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς.

Σήμερα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διατηρώντας την ιστορική της παράδοση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Παρά την έλλειψη διδάκτρων, οι φοιτητές επιβαρύνονται με το κόστος των απαραίτητων υλικών και της διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το 1837, στην Αθήνα του Όθωνα, ιδρύθηκε το «Σχολείο των Τεχνών», ο ιστορικός πρόδρομος τόσο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όσο και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος χρειαζόταν τεχνίτες, αρχιτέκτονες και δημιουργούς, αλλά και έναν θεσμό που θα συνέδεε την αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη.

Από τα κυριακάτικα μαθήματα στην οργανωμένη σχολή

Advertisement

Advertisement

Το ιδρυτικό διάταγμα εκδόθηκε στα τέλη του 1836 με το παλαιό ημερολόγιο και η λειτουργία ξεκίνησε το 1837. Πρώτος διευθυντής υπήρξε ο Φρειδερίκος φον Τσέντνερ. Στην αρχή τα μαθήματα γίνονταν τις Κυριακές και τις αργίες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι τεχνίτες. Διδάσκονταν σχέδιο, μαθηματικά, αρχιτεκτονική και κατασκευή προπλασμάτων. Η φοίτηση ήταν αρχικά δωρεάν και μονοετής. Οι μαθητές των πρώτων χρόνων έφτασαν περίπου τους 400.

Οι πρώτοι καθηγητές και οι ευεργέτες

Στα πρώτα χρόνια δίδαξαν οι αρχιτέκτονες Θεόφιλος και Χριστιανός Χάνσεν. Ο Γάλλος ζωγράφος Πιερ Μπονιρότ δίδαξε ελαιογραφία, με υποστήριξη της Δούκισσας της Πλακεντίας, ενώ ο Φίλιππος Μαργαρίτης ανέλαβε τη διδασκαλία σχεδίου. Η οικονομική ενίσχυση ιδιωτών βοήθησε την απόκτηση εξοπλισμού και τη χορήγηση υποτροφιών.

Οι διάσημοι μαθητές και δάσκαλοι

Από την ιστορική διαδρομή της σχολής πέρασαν ο Νικηφόρος Λύτρας, ο Νικόλαος Γύζης, ο Γεώργιος Ιακωβίδης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Γιάννης Μόραλης, ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Χρήστος Καπράλος, ο Αλέκος Φασιανός, ο Δημήτρης Μυταράς και ο Γιάννης Κουνέλλης. Ορισμένοι επέστρεψαν ως καθηγητές, μεταφέροντας την εμπειρία τους στις επόμενες γενιές. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης υπήρξε εμβληματικός δάσκαλος της σχολής.

Η διαδρομή από την Πατησίων στην Πειραιώς

Advertisement

Το 1910 αποτέλεσε ορόσημο για τη θεσμική εξέλιξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Για πολλές δεκαετίες η σχολή συνδέθηκε με το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Από τη δεκαετία του 1990 η κύρια δραστηριότητά της μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Πειραιώς 256, με εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.

Οι σημερινές ειδικότητες και τα χρόνια σπουδών

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών προσφέρει πενταετείς σπουδές, με βασικές κατευθύνσεις τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται από μαθήματα και εργαστήρια φωτογραφίας, ψηφιακών μορφών τέχνης και άλλων σύγχρονων μέσων. Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει τετραετές πρόγραμμα, με έμφαση στην ιστορία, την αισθητική και την ερμηνεία της τέχνης. Λειτουργούν επίσης μεταπτυχιακά προγράμματα και διδακτορικές σπουδές.

Advertisement

Πόσοι εισάγονται και πόσοι φοιτούν

Για το 2026 προβλέπονται 85 εισακτέοι στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών η εισαγωγή γίνεται με ειδικές καλλιτεχνικές εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων δεν πρέπει να συγχέεται με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων ή ενεργών φοιτητών. Δεν υπάρχει εδώ επιβεβαιωμένη πρόσφατη επίσημη κατανομή των ενεργών φοιτητών ανά εργαστήριο ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής· συνεπώς δεν παρατίθενται αυθαίρετα μεγέθη.

Δωρεάν δίδακτρα, αλλά όχι ανέξοδη φοίτηση

Advertisement

Τα προπτυχιακά προγράμματα δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης δεν έχουν δίδακτρα. Όμως τα χρώματα, οι καμβάδες, τα χαρτιά, ο πηλός, τα εργαλεία και άλλα υλικά δημιουργίας μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους φοιτητές. Προστίθενται η κατοικία και η καθημερινή διαβίωση στην Αθήνα. Υπάρχουν υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και δυνατότητες ενίσχυσης με συγκεκριμένα κριτήρια.

Μια ιστορία που συνεχίζεται

Η σχολή που ξεκίνησε για να εκπαιδεύσει τεχνίτες και σχεδιαστές στην Αθήνα του 1837 έδωσε στην Ελλάδα ορισμένους από τους σημαντικότερους δημιουργούς της. Σήμερα καλείται να διατηρήσει αυτή την παράδοση, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες χρηματοδότησης, στελέχωσης και σύγχρονων υποδομών. Η αξία της βρίσκεται όχι μόνο στα διάσημα ονόματα του παρελθόντος αλλά και στους νέους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν.

Advertisement

Ενδεικτικές πηγές για περαιτέρω διασταύρωση: επίσημη ιστορία και προγράμματα σπουδών της ΑΣΚΤ (asfa.gr), υπουργικές αποφάσεις αριθμού εισακτέων, ιστορικό ΕΜΠ.

Advertisement