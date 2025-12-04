Από το Metropolitan Museum of Art και το MoMA της Νέας Υόρκης, τη Royal Academy of Art και την Tate Modern του Λονδίνου, ως το Musée d’Orsay, το Grand Palais και το Musée de l’Orangerie του Παρισιού, αλλά και την Peggy Guggenheim Collection της Βενετίας και το Ίδρυμα Beyeler της Βασιλείας. Αριστουργήματα της ιδιωτικής συλλογής που αναδεικνύει από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 ως τις 11 Απριλίου 2026 το Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην έκθεση υπό τον τίτλο «Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης»,έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και μουσεία, αποσπώντας τον θαυμασμό κοινού και ειδικών. Είναι ωστόσο μόλις η δεύτερη φορά – και η πρώτη στην Ελλάδα – που παρουσιάζεται στο κοινό ένα τόσο εκτενές και αντιπροσωπευτικό σύνολο έργων της.

Αποψη της έκθεσης (Φωτογραφία Χριστόφορος Δουλγέρης)

Κι αυτό παρ΄ ότι, όπως σημειώθηκε στη σχετική συνέντευξη τύπου, είναι σύνηθες φαινόμενο η πραγματοποίηση εκθέσεων βασισμένων σε μια και μόνη συλλογή όπως η συγκεκριμένη.

Bonnard, Chagall, De Kooning, Degas, Dufy, Ernst, Gauguin, Kandinsky, Lichtenstein, Magritte, Man Ray, Marquet, Matisse, Modigliani, Monet, Morisot, Munch, Picasso, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Vuillard και Warhol.

Καθώς αυτές οι εμβληματικές μορφές της τέχνης από τα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα παρήλαυναν μέσα από τα 83 αριστουργήματα που προβάλλονταν στην οθόνη του αμφιθεάτρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην παρουσίαση της επιμελήτριας της έκθεσης, Μαρίας Κουτσομάλλη-Moreau, ένιωθε κανείς πως παρακολουθεί ένα μάθημα ιστορίας της τέχνης.

Pablo Picasso (1881-1973). Ταυρομαχία, 1960.Μεικτή τεχνική σε χαρτί | 50,5 x 65,5 εκ.

Η ιστορία της ζωγραφικής από τον ιμπρεσιονισμό έως σήμερα

Πράγματι, ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα που διατρέχει περισσότερα από 12 καλλιτεχνικά ρεύματα υπογεγραμμένα από 45 κορυφαίους εκπροσώπους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης αναπτύσσεται στην αίθουσες του Ιδρύματος σε μια έκθεση που ανασυνθέτει, μέσα από έναν συναρπαστικό διάλογο έργων, την ιστορία της ζωγραφικής από τον ιμπρεσιονισμό έως σήμερα.

Η έκθεση που ανοίγει τις πύλες της για το κοινό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και διαρκεί ως τις 11 Απριλίου 2026 εκτός από την ενδιαφέρουσα τεκμηρίωση, υποστηρίζεται και από μια ατμοσφαιρική σκηνογραφία με τον φωτισμό να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάδειξη των προαναφερθέντων αριστουργημάτων. Ο επισκέπτης έχει την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να δει συγκεντρωμένα έργα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές στιγμές της τέχνης των τελευταίων 130 και πλέον ετών, από τον ιμπρεσιονισμό έως την pop art, με ενδιάμεσες στάσεις στον μεταïμπρεσιονισμό, τον φωβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, την αφαίρεση και τον σουρεαλισμό.

Οι παραπάνω ζωγράφοι πλαισιώνονται από λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικούς και επιδραστικούς, όπως οι Angrand, Anquetin, Denis, Feininger, Friesz, Hayet, Lacombe, Laugé, Pourtau, Ranson, Redon, Sérusier, Szafran, Vallotton και άλλοι.

Berthe Morisot (1841-1895).Η κοπέλα με τη γάτα, καλοκαίρι 1892.Λάδι σε καμβά | 55,5 x 46,6 εκ.

Μια – και μόνη – ελβετική ιδιωτική συλλογή

Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στον γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής, καρπό ενός αδιάκοπου πάθους για τη νεότερη ζωγραφική, που μεταλαμπαδεύτηκε μέσα από τρεις γενιές συλλεκτών. Οπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Ιδρύματος Γουλανδρή, η συλλογή αυτή συνδυάζει υποδειγματικά την προσωπική ματιά και την εκλεπτυσμένη αισθητική του συλλέκτη με τη συνοχή και την πληρότητα που χαρακτηρίζουν τις σπουδαιότερες ιδιωτικές συλλογές διεθνώς. Δημιουργώντας έναν άτυπο διάλογο με τη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του βλέμματος και του ενστίκτου κάθε συλλέκτη, καθώς και την επιθυμία του να αφηγηθεί την ιστορία της τέχνης μέσα από τις επιλογές του.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος B&E Γουλανδρή και η Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes στο Giverny.

Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενή τρίγλωσσο κατάλογο (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά), με αναλυτικά λήμματα και τεκμηρίωση των έργων.

HenriMatisse (1869-1954).Κεφάλι κοπέλας, Ιούλιος 1947.Σινική μελάνη σε χαρτί vélin | 52,8 x 40,6 εκ.

Συντελεστές

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Οργάνωση έκθεσης

Κυριάκος Κουτσομάλλης Γενική Διεύθυνση

Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Marina Ferretti Bocquillon Επιμέλεια έκθεσης

Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου Γενικός συντονισμός

Παρασκευή Γερολυμάτου, Ανδρέας Γεωργιάδης Σκηνογραφία έκθεσης

AndyWarhol (1928-1987). ManRay, 1974.Έγχρωμη μεταξοτυπία σε χαρτί vélin | 34,9 x34,9 εκ.

B&E Goulandris Podcasts: Μια ηχητική κατάδυση στον μαγευτικό κόσμο της Τέχνης

Σε συνέχεια της επιτυχίας που σημείωσε η πρώτη ενότητα της νέας σειράς podcasts του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, τα «B&E Goulandris Podcasts: μια ηχητική κατάδυση στον μαγευτικό κόσμο της Τέχνης» συνεχίζονται με ένα ειδικό αφιέρωμα στην έκθεση Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της Μοντέρνας Τέχνης.

Η δεύτερη ενότητα της σειράς αποτελείται από πέντε επεισόδια που διατρέχουν πάνω από 130 χρόνια δημιουργίας. Οι δυο επιμελήτριες μας ξεναγούν στην έκθεση και στα καλλιτεχνικά κινήματα που παρουσιάζονται, ενώ οι ζωγράφοι Γιώργος Ρόρρης, Ανδρέας Κοντέλλης, Λήδα Κοντογιαννοπούλου, Ανδρέας Γεωργιάδης και Μανώλης Αναστασάκος μοιράζονται τη δική τους εμπειρία, μιλώντας για τους καλλιτέχνες που τους σημάδεψαν.

Τα podcasts είναι διαθέσιμα από τις 6 Δεκεμβρίου σε όλες τις πλατφόρμες (Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music κ.ά.), στο goulandris.gr και στον χώρο της περιοδικής έκθεσης, μέσω QR codes.

CamillePissarro (1830-1903).Πλινθοποιείο Delafolie στο Ερανύ, 1888.Λάδι σε καμβά | 55 x 72 εκ.

Ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Από τον Monet στον Warhol»

Μουσείο Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, Αθήνα

Από 6 Δεκεμβρίου 2025 έως 11 Απριλίου 2026

Κάθε Παρασκευή | 19.00-19.45

Κάθε Σάββατο & Κυριακή | 12.00-12.45, 13.00-13.45, 16.00-16.45, 17.00-17.45

(Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στις 16.00 και στις 17.00)



Κόστος συμμετοχής

Είσοδος και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση | 18€

Μειωμένο εισιτήριο και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση | 15€

Ελεύθερη είσοδος και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση | 6€



Διάρκεια ξενάγησης: 45’



Αριθμός συμμετεχόντων: Από 3 έως 30 άτομα

* Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων (3 άτομα), το εισιτήριο μετατρέπεται σε ανοιχτό, με ισχύ ενός έτους, για συμμετοχή στην ίδια ή σε αντίστοιχη ξενάγηση, σε ημερομηνία επιλογής του επισκέπτη.

** Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να προσέρχονται στο μουσείο 15′ πριν την συμφωνημένη ώρα έναρξης της ξενάγησης.

RoyLichtenstein (1923-1997). Λίμνη με νούφαρα και αντανακλάσεις, 1992.Εμαγιέ με έγχρωμη μεταξοτυπία σε ανοξείδωτο ατσάλι. Έκδοση 23 αντιτύπων, με επτά δοκίμια του καλλιτέχνη, 2/7, SaffTechArts, Οξφόρδη, Μέρυλαντ | 147,3 x 214,6 εκ.

Αγοράστε τα εισιτήριά σας εδώ .