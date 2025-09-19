Με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Art Athina 2025 ανανεώνει το ραντεβού της στο Ζάππειο Μέγαρο έως τις 22 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημαντικό ετήσιο γεγονός των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης. Στόχος της φετινής διοργάνωσης, που σταθερά, εδώ και 32 χρόνια, φέρει την υπογραφή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, είναι να αναδείξει τις νέες κατευθύνσεις και τους προβληματισμούς που διαμορφώνουν διεθνώς τον χάρτη της σύγχρονης τέχνης, μέσα από ένα πλούσιο, δυναμικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα.

Η Art Athina 2025 υπόσχεται ότι και φέτος η επίσκεψη στους χώρους του Ζαππείου θα αναδειχθεί σε ξεχωριστή εμπειρία. Για αυτόν τον λόγο, ο εκθεσιακός πυρήνας της πλαισιώνεται από πλήθος παράλληλων δράσεων που δημιουργούν μια πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και πειραματισμού και επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ελληνική εικαστική πραγματικότητα και να συνδεθούν με τις διεθνείς εξελίξεις.

Advertisement

Advertisement

Συνοπτικά, η Art Athina 2025 δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες κάθε ηλικίας, εκτός από το να παρακολουθήσουν τις πλέον πρόσφατες προτάσεις των γκαλερί, να δουν ιστορικά έργα και να έρθουν σε επαφή με τις τάσεις όπως καταγράφονται από τις αίθουσες τέχνης, να:

επισκεφθούν τον ειδικό χώρο αφιερωμένο στο design, του οποίου η παρουσία φέτος είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένη.

παρακολουθήσουν τον νέο κύκλο δημοσίων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από την εγχώρια και διεθνή εικαστική σκηνή, που θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs.

αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τις καλλιτεχνικές εκδόσεις που θα παρουσιαστούν στο Athens Art Book Fair, στην εναρκτήρια συνεργασία του με την Art Athina 2025.

λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα προσβάσιμα

χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένη εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα και

Advertisement

κάνουν μια στάση στο Pop up περίπτερο του οίκου Hermes.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αίθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου στη συνέντευξη τύπου της Art Athina

Γιάννα Γραμματοπούλου: Μια ζωντανή πλατφόρμα εξωστρέφειας, διαλόγου και εξέλιξης

«Στο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, η Art Athina διατηρεί τον ρόλο της ως σταθερό σημείο αναφοράς για την εικαστική κοινότητα της χώρας. Με τη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία της, λειτουργεί ως ζωντανή πλατφόρμα εξωστρέφειας, διαλόγου και εξέλιξης, ενισχύοντας τους δεσμούς της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής με το διεθνές περιβάλλον. Η συνέχιση της Art Athina αποτελεί εγγύηση για την ενίσχυση της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, τη στήριξη του δικτύου των γκαλερί και, κυρίως, για την καλλιέργεια ενός ενεργού και συμμετοχικού κοινού», τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της φετινής φουάρ και αναφέρθηκε στη δομή του βασικού προγράμματος της Art Athina 2025, το οποίο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Advertisement

Main : αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

: αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους. Design : γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές συνθέτουν την ενότητα, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της φουάρ. Στο επίκεντρο φέτος βρίσκεται το γυαλί— εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος — καλώντας μας να κοιτάξουμε μέσα του και πέρα από την επιφάνειά του. Αντίστιξη προσφέρουν τα vintage έπιπλα, που γειώνουν το βλέμμα, «υφαίνοντας μνήμη και ιστορία στο λεξιλόγιο του σύγχρονου design», όπως επισημαίνουν η Τι ́ να Δασκαλαντωνα ́ κη και ο Μα ́ νθος Καλου ́ μενος, που επιμελούνται τη συγκεκριμένη ενότητα.

: γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές συνθέτουν την ενότητα, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της φουάρ. Στο επίκεντρο φέτος βρίσκεται το γυαλί— εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος — καλώντας μας να κοιτάξουμε μέσα του και πέρα από την επιφάνειά του. Αντίστιξη προσφέρουν τα vintage έπιπλα, που γειώνουν το βλέμμα, «υφαίνοντας μνήμη και ιστορία στο λεξιλόγιο του σύγχρονου design», όπως επισημαίνουν και που επιμελούνται τη συγκεκριμένη ενότητα. Projects: οι πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κουζού. Η φετινή έκθεση εστιάζει στις τελετουργίες και πρακτικές της καθημερινότητας που λειτουργούν ως μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.

«Η Art Athina είναι μια συνάντηση, όπου το σύνολο της ελληνικής εικαστικής σκηνής παρουσιάζει τα καλύτερα δείγματα της ετήσιας παραγωγής σε συνδυασμό με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από το εξωτερικό. Ένα γεγονός που δεν μετριέται μόνο με την επιτυχία των αριθμών, αλλά κυρίως με το αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη και στη μνήμη όσων συμμετέχουν. Αποτελεί έναν θεσμό που συνέχεια επανεφευρίσκει τον εαυτό του και παραμένει επίκαιρος και φρέσκος», επεσήμανε ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος.

Το παράλληλο πρόγραμμα της φουάρ συνθέτουν οι παρακάτω ενότητες:-

– Performance: πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα αποτελεί πεδίο συνάντησης της περφόρμανς και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Το Flux Laboratory επιστρέφει στην Art Athina και μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή, που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα των performances, οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age». Ο Ari Seth Cohen, καταξιωμένος φωτογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Advanced Style, ενός πρότζεκτ αφιερωμένου «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», φέρνει στις αποσκευές του μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας. Σε συνεργασία με μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του, το μοντέλο, μπλόγκερ και δημιουργό του Style Crone, Judith Boyd, οι επισκέπτες της Art Athina θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργική έκφραση και τη θετική προσέγγιση της γήρανσης, αλλά και -αν προσελκύσουν με το στυλ τους- να βρεθούν απέναντι από τον φωτογραφικό φακό του Ari Seth Cohen. Στην ενότητα υπό τον τίτλο «NOW WHAT», σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά «An UMBRA Story» που κινείται στην επικράτεια των ονείρων. Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές», της Collectif ΜASI. Η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία μέσα από το έργο της «Such A Crybaby» εξερευνά την νεανική κουλτούρα των φαν μέσω του ήχου, της κίνησης και της φωνής. Τέλος, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».

Advertisement



– Εditions: Παρών φέτος στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair. Tο ανεξάρτητο, artist-run εγχείρημα στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, καθώς και στη δημιουργία μιας σκηνής γύρω από τις ανεξάρτητες εκδόσεις και συνδέσμων με αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές.



– Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club: Ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει φέτος στην Art Athina, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;». Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν οι Σωτήρης Μπαχτσετζής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, Vincenzo de Bellis -Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs, Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση, Wim Pijbes – Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής, Droom en Daad, Durjoy Rahman – Ιδρυτής, Durjoy Bangladesh Foundation, Marcello Dantas, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του SFER IK Museion in Tulum στο Μεξικό, Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη. Συντονίστρια θα είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times. Tα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, που αναδεικνύεται σε venue partner της Art Athina 2025.

– Kids’ Educational Program: δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής φορέας ΚROMA. Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η Αθήνα και οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που προτείνονται στους μικρούς φίλους της φουάρ για να την ανακαλύψουν. Για δεύτερη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All, ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Στιγμιότυπο από τη φουάρ στους χώρους του Ζαππείου

Θεσμοί – βραβεία – έπαθλα

Σημαντική είναι η συμβολή του G design studio, του branding agency της Art Athina, που για ακόμη μία χρονιά προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην οπτική ταυτότητα της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σταθερά στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης. Μέσω του VIP προγράμματος, που σχεδίασαν η Μαριλένα Κουτσούκου και η Θεοδώρα Κουμουνδούρου και υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας προσκαλούνται φιλότεχνοι από το εξωτερικό και αποκτούν μια ουσιαστική γνωριμία με την ελληνική εικαστική σκηνή μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων στην Αθήνα ενισχύει την προβολή της διοργάνωσης πέρα από τα ελληνικά σύνορα, χάρη στην υποστήριξη της Αναπτυξιακής Αθήνας, της Aegean Airlines και των Donkey Hotels.

Advertisement

Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση νέων καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί.

Advertisement

Είναι ήδη σε εξέλιξη η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), υπο τον τίτλο «La Bocca La Grotta» (Το Στόμα Το Σπήλαιο) στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο) σε επιμέλεια της ιστορικού της τέχνης και επιμελήτριας στο MOMus Αρετής Λεοπούλου (έως 30 Νοεμβρίου).

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον κήπο του Ζαππείου θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του φετινού νικητή.

Στιγμιότυπο από τη φουάρ στους χώρους του Ζαππείου

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2025:

Main

Advertisement

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, ARTOWER AGORA GALLERY, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, ASTROLAVOS art galleries, ATHANASIADOU GALLERY, Batagianni Gallery, Callirrhoë, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, GALLERY13, Galleria Giampaolo Abbondio (Italy), Gallery Art Prisma, George Benias Gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, LTEC Gallery/M.A.M.A CONTEMPORARY (Cyprus), Marginalia Gallery (Cyprus), Mataroa Gallery, MAZI PROJECTS / Razem Pamoja Foundation (Poland), Mets Arts Center, MIHALARIAS ART, Nil Gallery (France), Ninetto Gallery, Nitra Gallery, Novembar Gallery (Serbia), PERITECHNON Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery (Cyprus), Untiled Gallery / Soldout.Design (Bulgaria), Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries.

Project spaces

Cynefin Athens, CYPHER, keramikos23_artspace, MISC, Sealed Earth, space52, The Paddocks, Thermia Project.

Design

ANTIQUA, Bombyx, Mouki Mou, Soutzoglou Carpets, Stefanidou Tsoukala Gallery, TAXIDI TINOS, Serieye.

Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Art Athina 2025

Ως 22 Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 19 έως και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00

Είσοδος:

Εισιτήριο: 10€



Μειωμένο: 8€ (φοιτητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας και άτομα άνω των 65 ετών)

Δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας more.com



Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, μέλη της AICA, μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, και του Σωματείου Εργαζομένων στη Σύγχρονη Τέχνη, φοιτητές Καλών Τεχνών με την παρουσίαση της αντίστοιχης κάρτας, και παιδιά έως 18 ετών.



Για γκρουπ επισκεπτών άνω των 15 ατόμων, η χρέωση είναι 8€ / άτομο.

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η κράτηση στην ιστοσελίδα https://kroma.gr/mikri_athina_edu2025/

Η Art Athina 2025 είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ.

Επίσης είναι φιλική προς τα κατοικίδια.

https://art-athina.gr