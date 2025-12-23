Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι είναι o δημιουργός δύο νέων πανομοιότυπων έργων που εμφανίστηκαν στο Bayswater στην οδό Queen’s Mews, δυτικά του Λονδίνου και στο Centre Point στο κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε το BBC.

Τα mural απεικονίζουν δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος, ντυμένα με γαλότσες, παλτό και σκουφάκια με φούντα, ενώ το ένα από αυτά δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό.

Ο καλλιτέχνης, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, ανακοίνωσε το νέο του έργο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, όπως κάνει πάντα προκειμένου να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των δημιουργιών του.

Σχολιάζοντας την τοιχογραφία στο Centre Point, ο καλλιτέχνης Daniel Lloyd-Morgan δήλωσε στο BBC, ότι πιστεύει πως η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία καθώς ο καλλιτέχνης ήθελε να περάσει ένα ειδικό μήνυμα σχετικά με την παιδική αστεγία. «Όλοι περνούν καλά, αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν μπορούν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα», επεσήμανε.

Ο Lloyd-Morgan σημείωσε ότι οι περαστικοί αγνοούν το έργο, προσθέτοντας: «Αποτελεί μια πολυσύχναστη περιοχή και οι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ. Περνούν δίπλα από άστεγους και δεν τους βλέπουν που είναι ξαπλωμένοι στο δρόμο. Τα δύο παιδιά μοιάζουν σαν να παρατηρούν τα αστέρια. Ταιριάζει πολύ που τα παιδιά δείχνουν προς τα πάνω, σαν να κοιτάζουν τον Πολικό Αστέρα», πρόσθεσε.

Ο λάτρης του Banksy, Jason Tomkins, δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως πρόκειται για ένα «σαφές μήνυμα για την αστεγία». Ο πύργος Centre Point, στην οδό 101-103 New Oxford Street, υπήρξε ιστορικό σημείο διαμαρτυριών για τη στέγαση. Η φιλανθρωπική οργάνωση για την αστεγία, «Centrepoint», ιδρύθηκε ως πράξη διαμαρτυρίας έναντι της χρήσης του πύργου, ο οποίος από τότε, έχει μετατραπεί σε πολυτελή διαμερίσματα πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian