Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis (Mythogenesis, Interdiscursivity, Ritual: Studies Presented to Demetrios Yatromanolakis), είναι ο τίτλος του τόμου του εκδοτικού οίκου Brill (Leiden και Boston) που υπογράφουν οι Burkhard Fehr και Παναγιώτης Ροϊλός (επιμέλεια) και παρουσιάζεται την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 18:30) στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ελένη Βαροπούλου, Θεατρολόγος, Κριτικός θεάτρου και τέχνης, μεταφράστρια, Επίτιμη Διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Βάλτερ Πούχνερ, Ομότιμος και Επίτιμος Καθηγητής Θεατρολογίας, ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Harvard University, ΗΠΑ

Alexander Dale, Senior Lecturer of Classics, Concordia University, Καναδάς

James Faubion, Radoslav Tsanoff Professor of Anthropology Emeritus, Rice University, ΗΠΑ

Patrick Finglass, Henry Overton Wills professor of Greek, University of Bristol, Μεγάλη Βρετανία

Thea Selliaas Thorsen, Professor of Classics, the Norwegian University of Science and Technology, Νορβηγία

Η εκδήλωση είναι στα ελληνικά και την συντονίζει η Κατερίνα Λυμπεροπούλου, δημοσιογράφος, Γραμματέας του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Ενας τόμος – απόδοση τιμής που συνήθως αφιερώνεται σε μεγαλύτερης ηλικίας επιστήμονες

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν πάντα τέτοιοι τιμητικοί τόμοι δημοσιεύονται για επιστήμονες πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που υπογραμμίζει την επίδραση του έργου του τιμώμενου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τον τόμο που δημοσιεύθηκε σε εμβληματική σειρά του έγκριτου διεθνούς ακαδημαϊκού εκδοτικού οίκου Brill (Brill’s Studies inIntellectual History) έχουν επιμεληθεί, όπως προαναφέρθηκε, ο Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Harvard University, κι ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Burkhard Fehr. Ο Καθηγητής Fehr είναι πρωτοπόρος στον χώρο της μελέτης των αγγείων και ευρύτερα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, συνιδρυτής και συνδιευθυντής του επιδραστικού επιστημονικού περιοδικού HEPHAISTOS (Kritische Zeitschrift zur Theorie und Praxisder Archäologie und angrenzender Wissenschaften).

Οι μελέτες από επιστήμονες πολλών και διαφορετικών πεδίων

Στον τόμο συμβάλλουν με εκτενείς πρωτότυπες μελέτες τους, επιστήμονες στους χώρους της αρχαιολογίας, της ανθρωπολογίας, της κριτικής θεωρίας και σκέψης, της ιστορίας της τέχνης, των κλασσικών σπουδών, της φιλοσοφίας, της συγκριτικής γραμματολογίας και των πολιτικών επιστημών.