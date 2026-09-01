Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γκαλ Γκαντότ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Bitcoin» του Νταγκ Λάιμαν, η οποία χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού.

Η ηθοποιός υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας της, το οποίο περιλαμβάνει αυστηρούς όρους για την προστασία της ερμηνείας της από την τεχνολογία.

Οι δικηγόροι της Γκαντότ συνεργάστηκαν με το σωματείο SAG για την επικαιροποίηση των συμβάσεων, στοχεύοντας στην καλύτερη προστασία όλων των ηθοποιών από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρά τον προσωπικό της φόβο, η Γκαντότ επιλέγει να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, θεωρώντας αδύνατη την αποφυγή της χρήσης τους στον κινηματογράφο.

Η παραγωγή της ταινίας με προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων εξοικονόμησε σημαντικούς πόρους μέσω της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στα σκηνικά και τον φωτισμό.

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Για τη συμμετοχή της στην πολυαναμενόμενη ταινία «Bitcoin» του Νταγκ Λάιμαν μίλησε η Γκαλ Γκαντότ, αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή. Η επιλογή αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού της ταινίας.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη την τρομάζει, ωστόσο θεωρεί πως η αποφυγή της δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Όπως εξήγησε, οι επαγγελματίες του χώρου είτε θα μάθουν να συνεργάζονται μαζί της είτε κινδυνεύουν να μείνουν «εκτός παιχνιδιού».

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Αναφερόμενη στη συμφωνία που υπέγραψε για την ταινία, η Γκαντότ αποκάλυψε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο με το οποίο έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Όπως είπε, χρειάστηκαν έξι μήνες προκειμένου οι δικηγόροι της να εξετάσουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκύψει αναφορικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Gal Gadot defends starring in Doug Liman's "Bitcoin" movie with AI sets and lighting because "the train has left the station. You’re going to work with it or be out of the game completely."



“This was the longest contract I have ever worked on. It was six months for my lawyers to… pic.twitter.com/9n1BSHwSNI August 31, 2026

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι βασική της προϋπόθεση ήταν να μην έχει η τεχνολογία καμία σχέση με την ερμηνεία της. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, οι σχετικοί όροι έπρεπε να διασφαλιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μάλιστα, η SAG επικοινώνησε στη συνέχεια με τους δικηγόρους της, προκειμένου να ζητήσει τη συνδρομή τους για την επικαιροποίηση της σύμβασης και την καλύτερη προστασία και άλλων ηθοποιών.

«Αυτό ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο με το οποίο έχω ασχοληθεί ποτέ. Χρειάστηκαν έξι μήνες στους δικηγόρους μου για να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο που μπορούσαμε να σκεφτούμε σχετικά με το κομμάτι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν ήθελα η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει καμία σχέση με την ερμηνεία μου. Έπρεπε να το προστατεύσουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η SAG επικοινώνησε με τους δικηγόρους μου για να ζητήσει συμβουλές, προκειμένου να επικαιροποιήσει τη σύμβαση και να προστατεύσει και άλλους ηθοποιούς. Όσον αφορά τις ερμηνείες, είναι όλες δικές μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τον φόβο της για την εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η Γκαντότ σημείωσε πως επιλέγει να την αντιμετωπίσει και να εξοικειωθεί μαζί της, αντί να την αγνοήσει.

«Φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά θα φοβηθώ και θα κοιτάξω αλλού; Όχι. Φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα πειραματίζομαι μαζί της, τη μαθαίνω και προσπαθώ να ενημερωθώ και να εκπαιδευτώ. Το τρένο έχει ήδη φύγει από τον σταθμό. Θα συνεργαστείς μαζί της ή θα βγεις εντελώς εκτός παιχνιδιού. Προσπαθώ να αξιοποιήσω στο έπακρο ό,τι μπορώ και να προστατεύσω ό,τι μπορώ να προστατεύσω», ανέφερε.

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Η ηθοποιός διευκρίνισε επίσης ότι, στη συγκεκριμένη παραγωγή, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν χρησιμοποιήθηκε για τις ερμηνείες των ηθοποιών, αλλά για τα σκηνικά και τον φωτισμό. «Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτή την ταινία αφορά τα σκηνικά και τον φωτισμό. Είχαμε ένα μεγάλο συνεργείο και πολλοί άνθρωποι εργάζονταν σε αυτή την ταινία», είπε χαρακτηριστικά.

Στο «Bitcoin», η Γκαλ Γκαντότ μοιράζεται το καστ με τους Κέισι Άφλεκ, Πιτ Ντέιβιντσον και Άιλα Φίσερ. Ο παραγωγός της ταινίας, Ράιαν Κάβανο, έχει δηλώσει από την πλευρά του σε συνέντευξή του ότι η παραγωγή, η οποία διαθέτει προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων, κατάφερε να εξοικονομήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια χάρη στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού.

Με πληροφορίες από The Independent

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