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Η Άνια Τέιλορ-Τζόι εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Το φιλμ φέρει την υπογραφή του Άντι Σέρκις στη σκηνοθεσία, ο οποίος παράλληλα επιστρέφει στον ρόλο του Gollum, στο πλευρό των Ίαν ΜακΚέλεν (Γκάνταλφ), Ελάιτζα Γουντ (Φρόντο) και Λι Πέις (Βασιλιάς Thranduil).

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Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Emmy ηθοποιός θα πλαισιώσει ένα λαμπερό σύνολο νέων μελών του καστ, στους οποίους περιλαμβάνονται η Κέιτ Γουίνσλετ (Marigol), ο Τζέιμι Ντόρναν (Strider) και ο Λέο Γούνταλ (Halvard) και θα υποδυθεί την Seren, ένα Έλφ που περιγράφεται ως «ο έμπιστος και φονικός πράκτορας του Βασιλιά Thranduil».

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν οι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, μαζί με τη Φοίβη Γκίτινς και τον ‘Αρτι Παπαγεωργίου.

Μέσα σε δύο δεκαετίες, οι έξι ταινίες των franchise «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» άγγιξαν σε εισπράξεις τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το «The Hunt for Gollum» φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη κληρονομιά.

Η νέα ταινία εξιστορεί την αναζήτηση του ομώνυμου, διεφθαρμένου Χόμπιτ τα χρόνια που προηγήθηκαν του πρώτου μέρους της τριλογίας, «The Fellowship of the Ring».

Η συμμετοχή της Άνια Τέιλορ-Τζόι σφραγίζει τον τρίτο της ρόλο σε ένα από τα κορυφαία franchise της Warner Bros., μετά το «Furiosa» και το έπος του «Dune». Yπενθυμίζεται ότι το φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ «Dune: Part Three», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, στα επόμενα σχέδια της Τέιλορ-Τζόι περιλαμβάνεται η σειρά «Lucky» του Apple TV+, όπου θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Το «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.