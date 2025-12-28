Μια ξεχωριστή ημέρα έζησε η Χάρις Αλεξίου, η οποία συμπλήρωσε 75 χρόνια ζωής, επιλέγοντας να γιορτάσει μακριά από τη δημοσιότητα, μαζί με στενούς φίλους, στη Χαλκίδα.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρέθηκε στην πόλη της Εύβοιας για τα γενέθλιά της, περνώντας τη μέρα με αγαπημένα της πρόσωπα σε χαλαρό κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο eviathema, η παρέα επέλεξε για το γεύμα της τη γνωστή ταβέρνα «Τσαφ», όπου επικράτησε από νωρίς ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.

Η βραδιά κύλησε ήρεμα, χωρίς επίσημες εμφανίσεις ή έντονη δημοσιότητα, με τη Χάρις Αλεξίου να απολαμβάνει τη στιγμή και τη συντροφιά των φίλων της. Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε λίγο πριν εμφανιστεί η γενέθλια τούρτα, όταν από τα ηχεία του καταστήματος ακούστηκε το τραγούδι της «Θα μεγαλώνουμε μαζί», ως μια κίνηση τιμής προς τη μεγάλη πορεία της στο ελληνικό τραγούδι.

Ιδιαίτερη νότα στη γιορτή έδωσε και η διαδρομή προς τη Χαλκίδα, καθώς οι φίλοι της οργάνωσαν μια μικρή έκπληξη: ταξίδεψαν όλοι μαζί με ένα ρετρό εκδρομικό λεωφορείο, δημιουργώντας από νωρίς εορταστικό κλίμα. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν έλειψαν τα τραγούδια και τα χαμόγελα.

Ανάμεσα στην παρέα βρισκόταν και η Δήμητρα Γαλάνη, με την οποία η Χάρις Αλεξίου διατηρεί μακρόχρονη φιλία. Οι δύο ερμηνεύτριες τραγούδησαν μαζί το «Τράβα μπρος», χαρίζοντας αυθόρμητες και ανθρώπινες στιγμές πριν την άφιξή τους στη Χαλκίδα.

Η ίδια η Χάρις Αλεξίου μοιράστηκε αργότερα ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!»