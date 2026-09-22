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Η Ελίζ Ζαλαντό αποχωρεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά από δέκα χρόνια, καθώς «της δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει την σπουδαία θέση της εκτελεστικής διευθύντριας στο Eurimages του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα από τα σημαντικότερα πόστα για τον οπτικοακουστικό τομέα. Ως επικεφαλής του Eurimages θα φροντίσει για τη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής για το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό πεδίο, ενώ ταυτόχρονα θα επιβλέπει την οικονομική υποστήριξη για τις διεθνείς συμπαραγωγές. Στο Φεστιβάλ εργάστηκε για την ενίσχυση της θέσης του στο εξωτερικό, την ισχυροποίηση των διεθνών συνεργασιών του και την αναβάθμιση των υποδομών του. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», αναφέρεται στην ανάρτηση του ΦΚΘ.

«Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι στην καρδιά μου και η Ελλάδα παραμένει το σπίτι μου», έγραψε από την πλευρά της η Ελίζ Ζαλαντό στο facebook, αποχαιρετώντας την ομάδα του Φεστιβάλ.

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