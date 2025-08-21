Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet, ενός από τα πιο αναγνωρισμένα όσο και πολυταξιδεμένα φλαμένκο συγκροτήματα της Ισπανίας, παρουσιάζουν την ιστορία της «Carmen», με την υπογραφή του διεθνώς διακεκριμένου χορευτή και χορογράφου David Gutierrez.

Εμπνευσμένη από το κλασικό έργο του Γάλλου συγγραφέα και ιστορικού Προσπέρ Μεριμέ και γνωστή κυρίως μέσα από τη δημοφιλή όπερα του Ζορζ Μπιζέ, η παράσταση αποπειράται έναν τολμηρό συνδυασμό, όπου το φλαμένκο συναντά το σύγχρονο και μοντέρνο χορό, την οπερατική και συμφωνική μουσική, τη τζαζ και τον παραδοσιακό ρυθμό της Ανδαλουσίας.

Η ιστορία του πάθους ανάμεσα στην τσιγγάνα Κάρμεν και τον ταυρομάχο Εσκαμίγιο ξεδιπλώνεται μέσα από τη γλώσσα του φλαμένκο, που γίνεται όχημα έκφρασης του πόνου, του έρωτα, αλλά και της ανθρώπινης αντίστασης.

Η μουσική του Μπιζέ διατηρείται ως βάση, αλλά διασκευάζεται ευρηματικά με στοιχεία flamenco, jazz και νέες αρμονίες, ενώ οι χορογραφίες του Gutierrez δίνουν νέα πνοή στον θρύλο.

Το Barcelona Flamenco Ballet ιδρύθηκε το 2017 με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Καταλονίας και έκτοτε έχει περιοδεύσει με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 50 χώρες, κερδίζοντας το κοινό με τις εκρηκτικές παραστάσεις και τις πρωτότυπες χορογραφίες του.

Στο κέντρο αυτής της καλλιτεχνικής πορείας βρίσκεται ο David Gutierrez, που χαρακτηρίζεται από τον Matt Cooper, πολιτιστικό συντάκτη των Los Angeles Times, ως «μια εμβληματική φιγούρα του φλαμένκο».

Info

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου», Λόφος Φιλοπάππου

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω ticketservices.gr

https://www.ticketservices.gr/event/athens-carmen/?lang=el

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α: 40 ευρώ, Ζώνη Β: 35 ευρώ

