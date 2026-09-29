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Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στις 24 και 28 Ιανουαρίου 2027.

Στην παραγωγή συμμετέχουν ο τενόρος Τσαρλς Καστρονόβο και ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη μουσική διεύθυνση του Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις συγκεκριμένες παραστάσεις θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026.

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Η μεσόφωνος Ελίνα Γκαράντσα, μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες της εποχής μας, θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της με έναν από τους πλέον απαιτητικούς οπερατικούς ρόλους για υψίφωνο, τη Φλόρια Τόσκα. Το συναρπαστικό αυτό ντεμπούτο θα σημάνει την πρώτη συνεργασία της με την Εθνική Λυρική Σκηνή, στην «Τόσκα» που θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Νίκου Σ. Πετρόπουλου.

Οι δύο παραστάσεις της Τόσκα στις οποίες θα πρωταγωνιστήσει η Ελίνα Γκαράντσα είναι στις 24 και 28 Ιανουαρίου 2027. Μαζί της, στον ρόλο του Καβαραντόσσι ένας από τους σημαντικότερους τενόρους της εποχής μας, ο Τσαρλς Καστρονόβο, ενώ στον ρόλο του Σκάρπια ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς.

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photo V. Isaeva

Η καλλιτεχνική διαδρομή της Γκαράντσα περιλαμβάνει κορυφαίους ρόλους του διεθνούς ρεπερτορίου, οι οποίοι ανέδειξαν τη μοναδική σκηνική της παρουσία και την ξεχωριστή εκφραστική της δύναμη. Ανάμεσά τους, ιδιαίτερη θέση κατέχει η Κάρμεν του Μπιζέ, ένας ρόλος με τον οποίο έχει ταυτιστεί όσο λίγες ερμηνεύτριες της εποχής μας και για τον οποίο οι New York Times την έχουν χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη Κάρμεν των τελευταίων 25 ετών».

Από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, την Κρατική Όπερα της Βιέννης, τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τη Σκάλα του Μιλάνου και την Εθνική Όπερα του Παρισιού έως το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και το Φεστιβάλ του Μπαϋρώυτ, η Γκαράντσα έχει διαγράψει μια σπάνια καλλιτεχνική διαδρομή με κορυφαίους αρχιμουσικούς, τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας και ορχήστρες διεθνούς κύρους, παράλληλα με την εκλεκτή δισκογραφική παρουσία της, σε αποκλειστική συνεργασία με την Deutsche Grammophon.

«Η Μαρία Κάλλας υπήρξε πάντα το ύψιστο παράδειγμα για μένα ως προς τις δυνατότητες αυτού του ρόλου»

Η ίδια δηλώνει για το ντεμπούτο της στην «Τόσκα»: «Φαίνεται πως στη ζωή μου ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα κάποιες φορές γίνονται πραγματικότητα. Η Τόσκα είναι μια από τις αγαπημένες μου όπερες από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, και η Μαρία Κάλλας, με την εξαιρετική της τέχνη, υπήρξε πάντα το ύψιστο παράδειγμα για μένα ως προς τις δυνατότητες αυτού του ρόλου. Ωστόσο, ως μεσόφωνος, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι η Τόσκα θα γινόταν κάποτε μέρος της διαδρομής μου. Μεγαλώνοντας, έχω συνειδητοποιήσει ότι, αν δεν κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έρθουν εκείνα να μας αναζητήσουν. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το σπίτι μας λέγεται Βίλα Τόσκα. Αυτή η όπερα είναι ένα τόσο προσωπικό κομμάτι της ζωής μου που η εισαγωγή της στο ρεπερτόριό μου σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από το να αναλαμβάνει κανείς απλώς έναν νέο ρόλο. Νιώθω σαν να τολμώ επιτέλους να ανοίξω την πόρτα σε ένα από τα βαθύτερα και πιο παθιασμένα μου όνειρα, που κουβαλούσα εντός μου εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Κερδίζοντας αναγνώριση από τους κριτικούς και μαγεύοντας το κοινό διεθνώς

Η πορεία της από τη Ρίγα της Λετονίας στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου σημαδεύτηκε από υψηλή τέχνη και αφοσίωση. Κερδίζοντας αναγνώριση από τους κριτικούς και μαγεύοντας το κοινό διεθνώς, έχει αναχθεί σε εξέχουσα μορφή στο πεδίο της κλασικής μουσικής. Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρόσφατες στιγμές της συμπεριλαμβάνεται η ευρωπαϊκή της περιοδεία με το Ρέκβιεμ του Βέρντι με την Κρατική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη μουσική διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάττι. Το 2024 έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ του Μπαϋρώυτ στον ρόλο της Κούντρυ (Πάρσιφαλ), αποτελώντας την πρώτη Λετονή τραγουδίστρια που ερμήνευσε σε αυτήν τη σπουδαία σκηνή.

Διατηρώντας αποκλειστική συνεργασία με την Deutsche Grammophon, μετά από εννέα ατομικούς δίσκους, κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ με λίντερ και στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2021, το άλμπουμ Live from Salzburg -μια καταγραφή δύο εξαιρετικών εμφανίσεών της στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ το καλοκαίρι του 2020 και του 2021 με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τήλεμαν. Στο τελευταίο της άλμπουμ με την Deutsche Grammophon When Night Falls, που κυκλοφόρησε τo 2024, παρουσιάζει έναν στοχασμό πάνω στις διαφορετικές πτυχές της νύχτας. Έχοντας αποσπάσει πλήθος βραβείων από την εθνική και τη διεθνή σκηνή, η Ελίνα Γκαράντσα απολαμβάνει ιδιαιτέρως τον τίτλο της Kammersängerin, που της απένειμε τιμητικά η Κρατική Όπερα της Βιέννης ως αναγνώριση της αφοσίωσής της στον οργανισμό αυτό, όπου από το ντεμπούτο της εκεί το 2003 έχει ερμηνεύσει δεκαοκτώ διαφορετικούς ρόλους σε πάνω από εκατόν εξήντα εμφανίσεις.

Η προπώληση για την Τόσκα ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2026.