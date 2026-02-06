Στα γαλλικά Grammy πρόκειται να τιμηθεί η σπουδαία Νάνα Μούσχουρη για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι.

Τα «Victoires de la Musique» αποτελούν τον σημαντικότερο μουσικό θεσμό της Γαλλίας, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού. Η Νάνα Μούσχουρη θα λάβει το τιμητικό «Victoire d’honneur» στην 41η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στο La Seine Musicale.

Tο εν λόγω τιμητικό βραβείο έχουν λάβει κορυφαία ονόματα της γαλλικής μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Σαρλ Αζναβούρ, ο Σερζ Γκενσμπούρ, η Σιλβί Βαρτάν, ο Τζόνι Χαλιντέι, ο Νταβίντ Γκετά, η Τζέιν Μπίρκιν, ο Σαλβατόρε Ανταμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βράβευση της διάσημης Ελληνίδας ερμηνεύτριας έχει γίνει είδηση σε όλη τα γαλλικά ΜΜΕ.

«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», έχει δηλώσει η Νάνα Μούσχουρη.

Η ηλικίας 92 ετών εμβληματική ερμηνεύτρια έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. Η Νανά Μούσχουρη μετρά 70 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 και πλέον εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Η φωνή της διέσχισε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές διεθνείς προσωπικότητες.