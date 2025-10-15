Με μια έκθεση αφιερωμένη σε έξι πρωτοποριακές γυναικείες φωνές της γεωμετρικής αφαίρεσης: Όπυ Ζούνη, Etel Adnan, Samia Halaby, Saloua Raouda Choucair, Ebtisam Abdulaziz και Lubna Chowdhary ανοίγει το φθινοπωρινό εικαστικό του πρόγραμμα το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη.

Η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, θα εγκαινιάσει την έκθεση Γεωμετρική Αφαίρεση: Όπυ Ζούνη, Etel Adnan, Samia Halaby, Saloua Raouda Choucair, Ebtisam Abdulaziz, Lubna Chowdhary την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, στις 20:00. Στα εγκαίνια θα παραστεί η Ebtisam Abdulaziz, η οποία θα συμμετάσχει σε συζήτηση, στο πλαίσιο της έκθεσης, την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, στις 17:00.

Τα έργα προέρχονται από τις συλλογές του Ιδρύματος Ωνάση, της Ειρήνης Παναγοπούλου, του Barjeel Art Foundation, του Saloua Raouda Choucair Foundation και της Ebtisam Abdulaziz, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές

Τα όρια της αφαίρεσης

Η έκθεση επιδιώκει να εστιάσει την προσοχή μας στο ενναλακτικό αφήγημα μέσω του οποίου η κάθε μια από τις έξι προσεγγίζει, διευρύνει και επαναπροσδιορίζει τα όρια της αφαίρεσης, μετατοπίζοντας το επίκεντρο της συζήτησης από τον τυπικό φορμαλισμό σε ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η έκθεση αναγνωρίζει και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες γενεαλογίες της αφαίρεσης στον αραβικό κόσμο, όπου η ισλαμική αισθητική—με τη γεωμετρία, την επανάληψη και την καλλιγραφία—λειτουργεί όχι ως διακοσμητική επιφάνεια, αλλά ως σύστημα σκέψης και ερμηνείας του κόσμου. Η έννοια του μορφολογικού μοτίβου επαναπροσδιορίζεται, φέρνοντας στο επίκεντρο το νοηματικό και φιλοσοφικό βάρος του.

Από τις αρθρωτές δομές της Choucair και τις δυναμικές συνθέσεις της Halaby έως τις αρχιτεκτονικές φόρμες της Chowdhary, οι παραδόσεις αυτές συγκροτούν ένα εναλλακτικό αφήγημα και εκδοχή της αφαίρεσης. Η Adnan, με τα φωτεινά τοπία της που αιωρούνται ανάμεσα στη μορφή και την αφαίρεση, και η Abdulaziz, με έργα που συνδυάζουν μαθηματικά, γλώσσα και κοινωνική κριτική, διευρύνουν το οπτικό πεδίο. Η Όπυ Ζούνη, γεννημένη στην Αίγυπτο, ενσωμάτωσε από νωρίς τα οπτικά ιδιώματα της ισλαμικής τέχνης, εντάσσοντας το έργο της σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο, που καθίσταται εμφανής στα έργα που παρουσιάζονται εδώ. Τα έργα της Όπυς Ζούνη αποτελούν τον κεντρικό άξονα της έκθεσης, σε δημιουργικό διάλογο με τα έργα των υπολοίπων γυναικών εικαστικών.

Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση αρθρώνει και προτείνει ένα ενναλακτικό αφήγημα: η αφαίρεση δεν αποτελεί αποκλειστικά δυτική επινόηση, αλλά μια παγκόσμια γλώσσα που αναδύεται με ίση ένταση από τη Βηρυτό, το Κάιρο και τη Σάρτζα, όσο και από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για γλώσσα που λειτουργεί ταυτόχρονα ως πράξη αντίστασης, ποιητική διατύπωση και μέσο πολιτιστικής συνέχειας.

Την έκθεση, η οποία συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο, επιμελείται ο ιστορικός της τέχνης, Γιάννης Μπόλης.

Η συζήτηση που θα διεξαχθεί στο πλαίδιο της έκθεσης

Οπως προναφέρθηκε, η Ebtisam Abdulaziz, θα συμμετάσχει σε συζήτηση, στο πλαίσιο της έκθεσης Γεωμετρική Αφαίρεση: Όπυ Ζούνη, Etel Adnan, Samia Halaby, Saloua Raouda Choucair, Ebtisam Abdulaziz, Lubna Chowdhary, την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, στις 17:00 με ελεύθερη είσοδο.

«Ebtisam Abdulaziz: μια πολύπλευρη καλλιτέχνιδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ζει και εργάζεται στην Αμερική.», αναφέρει στον πολυσέλιδο κατάλογο της έκθεσης ο ιστορικός της τέχνης και επιμελητής της έκθεσης, Γιάννης Μπόλης, και συνεχίζει «Περφόρμανς, ζωγραφική, εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφία είναι τα εικαστικά της μέσα στο ευρύ θεματικό πεδίο της τέχνης της που εκτείνεται από ζητήματα ταυτότητας και προσδιορισμού, ιστορίας και φύλου έως στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές πραγματικότητες· και από το σύνθετο πλέγμα των αλληλεπιδράσεων, των σχέσεων και των δομών σε όλους τους τομείς της ζωής έως στον άνθρωπο, στο περιβάλλον του, στις παραμέτρους και στις συνθήκες που καθορίζουν και επηρεάζουν την προσωπικότητα και την καθημερινότητά του, στην ψυχολογία και στον συναισθηματικό παράγοντα. Οι σπουδές της στα μαθηματικά επηρεάζουν σημαντικά το καλλιτεχνικό της έργο σε μια απροσδόκητη και συνάμα γοητευτική σύζευξη – όπως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η συνάντηση στη ζωή και στην τέχνη της δύο ολότελα διαφορετικών, ακραία αντίθετων και αντιμαχόμενων κόσμων, του αραβικού και του δυτικού: ο αραβικός κόσμος είναι η καταγωγή, τα βιώματα, η μακραίωνη πολιτιστική παράδοση, ο δυτικός κόσμος είναι μια πραγματική πρόκληση για την εξέλιξή της.»

Η Ebtisam Abdulaziz

Info:

Γεωμετρική Αφαίρεση: Όπυ Ζούνη, Etel Adnan, Samia Halaby, Saloua Raouda Choucair, Ebtisam Abdulaziz, Lubna Chowdhary

15 Οκτωβρίου 2025 – 22 Φεβρουαρίου 2026

