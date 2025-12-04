Παραμένει πάντα πολιτικοποιημένη και κριτική απέναντι στους πολέμους και την αδιαφορία. Καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο στην καλλιτεχνική σκηνή, ως γυναίκα, ποιήτρια, διανοούμενη και ταυτόχρονα αφοπλιστικά δυνατή στη σκηνή. Η θρυλική ποιήτρια της νεοϋορκέζικης punk rock, Πάτι Σμιθ, 78 ετών σήμερα, έρχεται στην Ελλάδα για μια εμφάνιση στο θέατρο του Λυκαβηττού στις 15 Μαΐου 2026.

Η τελευταία εμφάνιση της Patti Smith στην Ελλάδα ήταν στη Στέγη τον Μάρτιο του 2024 με τους Soundwalk Collective.

Advertisement

Advertisement

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 (πρωί), από το δίκτυο tickets.in.gr.