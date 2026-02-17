Η ταινία «Hamnet» της Κλόε Ζάο μπορεί να θεωρείται από τα φαβορί των φετινών Όσκαρ αλλά ο Ίαν ΜακΚέλεν δεν σκοπεύει να την ψηφίσει για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, όπως άφησε να εννοηθεί σε αποκελειστική συνέντευξη που έδωσε στους Times του Λονδίνου.

Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος έγινε μέλος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (The Academy) το 1999 έπειτα από την υποψηφιότητά του για το «Gods and Monsters», θεωρείται πλέον ως ένας από τους πιο καταξιωμένους σαιξπηρικούς ηθοποιούς της γενιάς του, έχοντας ενσαρκώσει στη σκηνή ρόλους όπως ο Άμλετ, ο βασιλιάς Ληρ, ο Μάκβεθ και ο Τζον Φάλσταφ από τον «Ερρίκο Δ΄».

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με το «Hamnet». Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ, το οποίο αν και είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, δεν παύει να αποτελεί μία μυθοπλαστική αφήγηση. Συγεκριμένα, πραγματεύεται τον θάνατο του 11χρονου γιου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μεσκάλ) τον 16ο αιώνα, προτείνοντας ότι η τραγωδία αυτή ενδέχεται να ενέπνευσε τη συγγραφή του τραγικού ποιήματος του Άμλετ.

Για τον 86χρονο ΜακΚέλεν, αυτή η υπόθεση αποτελεί υπερβολή, όπως αναφέρεται και στον Independent. «Δεν το κατανοώ πλήρως. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δώσω εξήγηση στο ποιες ήταν οι κύριες πηγές έμπνευσης του Σαίξπηρ αλλά σίγουρα δεν ήταν μόνο η οικογενειακή του ζωή».

Παρά τις επιφυλάξεις του, προέβλεψε ότι η ταινία πιθανότατα θα αποσπάσει αρκετά Όσκαρ στην τελετή της 15ης Μαρτίου, αν και χαρακτήρισε ορισμένα στοιχεία της πλοκής «απίθανα».

Folk say Shakespeare is hard to understand, but it isn’t when it is delivered like this by Ian McKellen. Amazing how the language flows and stops to flow again, immediately comprehensible even to the modern ear. Both of them geniuses in their own way. pic.twitter.com/uAa4YpGvtE — Stig Abell (@StigAbell) February 6, 2026

«Καθώς το ”Hamnet” οδεύει προς τον τερματισμό, όσον αφορά τα Όσκαρ, είναι πιθανό να επαναλάβει την επιτυχία του ”Shakespeare in Love”, το οποίο επίσης παρουσίαζε κάπως παράξενες απόψεις για το πώς ανεβαίνουν τα θεατρικά έργα», συνέχισε ο ΜακΚέλεν.

«Ο Σαίξπηρ είναι ίσως το πιο διάσημο πρόσωπο που έζησε ποτέ, οπότε είναι φυσικό να υπάρχει ενδιαφέρον για το πώς έμοιαζε και ποια ήταν η σχέση του με την οικογένειά του. Όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που αμφισβητούνται ως προς την πιθανότητά τους», κατέληξε ο ηθοποιός.

Στην κούρσα για τα φετινά Όσκαρ, το «Hamnet» έχει να ανταγωνιστεί δύο μεγάλες εμπορικές και μη επιτυχίες, όπως είναι τα «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ. Ωστόσο, η πρωταγωνίστρια, Τζέσι Μπάκλεϊ, θεωρείται φαβορί για το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Συνολικά, η ταινία συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Με πληροφορίες από The Independent, The Times