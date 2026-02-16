Τα 41α Independent Spirit Awards για τις καλύτερες ανεξάρτητες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς -παραγωγές με budget κάτω των 30 εκατ. δολαρίων– απονεμήθηκαν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στον συναυλιακό χώρο Hollywood Palladium, και όχι ως συνήθως στην παραλία της Σάντα Μπάρμπαρα, λόγω των έργων που είναι σε εξέλιξη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες (2028).

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η ποιητική, βαθιά συγκινητική ταινία «Train Dreams», βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Ντένις Τζόνσον, απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ αυτών και την κορυφαία διάκριση της βραδιάς, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Ο σκηνοθέτης Κλιντ Μπέντλεϊ με τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές της ταινίας «Train Dreams»

Όπως επίσης και το Βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Κλιντ Μπέντλεϊ, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον εξαιρετικό πρωταγωνιστή του, Τζόελ Έντγκερτον, λέγοντας ότι «ήταν η καρδιά της ταινίας μας». Το «Train Dreams» (Netflix) είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας για τα Όσκαρ 2026.

Η επίσης υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Ρόουζ Μπερν κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για την ταινία «Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα». Μοναδικός δυνατός ανταγωνιστής της ήταν ο Τζόελ Έντγκερτον, καθώς οι κατηγορίες ερμηνείας στα Independent Spirit Awards δεν διαχωρίζονται από το 2022 σε γυναικείες και ανδρικές. Η ηθοποιός δήλωσε ότι μοιράζεται το βραβείο με τη σκηνοθέτη Μέρι Μπρόνστεϊν «η οποία αγωνίστηκε οκτώ χρόνια για να γίνει αυτή η ταινία».

Η ταινία «Lurker» του Άέξ Ράσελ απέσπασε δύο βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Καλύτερης Πρώτης Ταινίας, και ναι, η ήδη πολυβραβευμένη σειρά «Adolescence», πρόσθεσε ακόμη τέσσερα βραβεία στη συλλογή της: Καλύτερης Νέας Σειράς και τρία βραβεία ερμηνείας για τους Στίβεν Γκράχαμ, Έριν Ντόχερτι και τον νεαρό Όουεν Κούπερ.

«Ο Μυστικός Πράκτορας», η ταινία του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου -Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 2025– με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μούρα, αναδείχθηκε Καλύτερη Διεθνής Ταινία. Ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου αφιέρωσε το βραβείο στη μνήμη του Γερμανού ηθοποιού Udo Kier, ο οποίος ήταν στο καστ.

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία έχει αποσπάσει διπλή υποψηφιότητα στα φετινά Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερη Ταινία και Καλύτερη Διεθνής Ταινία.

Το «The Perfect Neighbor» κέρδισε το Βραβείο Ντοκιμαντέρ – επίσης υποψήφιο φέτος για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ-, η Εύα Βίκτορ κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου για το «Sorry, Baby», ενώ βραβείο απέσπασε και η ηθοποιός της ταινίας Ναόμι Άκι (Καλύτερος Β΄ Ρόλος). Το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού έλαβε ο Κέιο Μάρτιν για την ταινία «The Plague».

Με πληροφορίες από Associated Press, Hollywood Reporter