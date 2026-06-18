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Ξεκίνησε γράφοντας και ερμηνεύοντας μουσική από την εφηβεία του, παίζοντας σε συγκροτήματα και ανεβάζοντας δικά του τραγούδια σε SoundCloud και YouTube. Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2012, όταν συμμετείχε και κέρδισε το The X Factor UK, υπό την καθοδήγηση της Nicole Scherzinger.

Η ερμηνεία του στο «Impossible» έγινε αμέσως φαινόμενο. Το single έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 του UK Singles Chart, σημείωσε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας εκείνης της χρονιάς και αναδείχθηκε στο χριστουγεννιάτικο Νο1 του 2012.

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Μέσα σε 24 ώρες ξεπέρασε τις 187.000 πωλήσεις, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για νικητή του διαγωνισμού. Το τραγούδι εξελίχθηκε στο πιο επιτυχημένο single νικητή στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τα 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Κατέκτησε την κορυφή μεταξύ άλλων σε Βρετανία, Ιρλανδία και Ελλάδα, ενώ σημείωσε υψηλές θέσεις στα charts διεθνώς και απέσπασε πολυπλατινένιες πιστοποιήσεις σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ποπ, ο JamesArthur, έρχεται στο Sani Festival, στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, στις 18 Ιουλίου.

Μετά το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο «James Arthur» (2013), το οποίο έφτασε στο Νο 2 του UK Albums Chart, ο καλλιτέχνης ακολούθησε μια πορεία που συνδύασε επιτυχία και καλλιτεχνική επανεκκίνηση.

Το 2016, με το άλμπουμ «Back from the Edge», κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή του στο διεθνές προσκήνιο.

Το άλμπουμ περιλάμβανε το «Say You Won’t Let Go», ένα από τα πιο επιτυχημένα pop τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας. Το single παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στο Νο1 του UK Singles Chart και συνολικά για 43 εβδομάδες στο chart, αποτελώντας μία από τις πιο ανθεκτικές επιτυχίες της εποχής του streaming.

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Με σχεδόν 4 δισεκατομμύρια streams, το «Say You Won’t Let Go» καθιέρωσε τον James Arthur ως έναν από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του.

Η πορεία του περιλαμβάνει έξι στούντιο άλμπουμ: James Arthur (2013), Back from the Edge (2016), You (2019), It’ll All Make Sense in the End (2021), Bitter Sweet Love (2024) και Pisces (2025).

Συνολικά, έχει ξεπεράσει τα 16 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και διαθέτει περισσότερους από 33 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή.

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Η μουσική του κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην pop, την R&B και τη soul, με έντονα στοιχεία προσωπικής αφήγησης και συναισθηματικής ειλικρίνειας. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Anne-Marie, η Kelly Clarkson, ο Alok και έχει συμμετάσχει σε διεθνή project όπως το The Greatest Showman: Reimagined.