Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», που βασίζεται στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.
Η αφήγηση εκτυλίσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.
Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.
Σκηνοθετικό Σημείωμα
«Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.
Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο.
Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε…» Γιάννης Σμαραγδής
Πρωταγωνιστούν:
Καποδίστριας Αντώνης Μυριαγκός
Μέτερνιχ Finbar Lynch
Πρωθυπουργός Σπηλιάδης Τάσος Χαλκιάς
Κολοκοτρώνης Μάξιμος Μουμούρης
Νικόδημος Νικορέστης Χανιωτάκης
Ρωξάνδρα Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη
Τσάρος Αλέξανδρος Δημήτρης Γεωργιάδης
Άυλη Μορφή Ναταλία Καποδίστρια
Μαντώ Μαυρογένους Μαίρη Βιδάλη
Charlotte de Sor Καίτη Ιμπροχώρη
Κουντουριώτης Παύλος Κοντογιαννίδης
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Μιχάλης Ιατρόπουλος
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Νίκος Καρδώνης
Μάντης Έλενος Τάσος Παλαντζίδης
Βοσκός Πάνος Σκουρολιάκος
Γυναίκα Βοσκού Μελίνα Βαμβακά
Κανάρης Κωνσταντίνος Δανίκας
Αλέξανδρος Στούρτζα Γιάννης Σύριος
Γεώργιος Μαυρομιχάλης Γιώργος Φλωράτος
Κωσταντής Μαυρομιχάλης Παύλος Κουρτίδης
Mason Sean James Sutton
Γεώργιος Σταύρου Δημήτρης Μαύρος
Charles Pictet De Rochemont Αλέξανδρος Κολλάτος
Jean Gabriel Eynard Nathan Thoms
Βαρόνος Hager Dirk Sikorski
Άγγλος Πρέσβης Duncan Skinner
Αλέξανδρος Υψηλάντης Πάνος Κλάδης
Στρατηγός Blucher Adrian Frieling
Ρώσος Πρέσβης Κωνσταντίνος Μπουράς
Τσαρίνα Ελισάβετ Έρρικα Μπίγιου
Τσάρος Νικόλαος Ιβάν Σβιτάιλο
Τσαρίνα Αλεξάνδρα Έλενα Αμβροσιάδου
Ζαΐμης Νίκος Νικολάου
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου
Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου
Μουσική: Μίνως Μάτσας
Μίξη Ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης
Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης
Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος
Κοστούμια Costumi D’arte E. Rancati, Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας
Καλλιτεχνική Επιμέλεια Κοστουμιών: Γιάννης Σμαραγδής
Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος
Συνεργασία στο Σενάριο: Δημήτρης Νόλλας, Ελένη Σμαραγδή, Jackie Pavlenko
Οργάνωση Παραγωγής: Άρτεμις Λεοντίδου
Διεύθυνση Παραγωγής: Ραχήλ Μανουκιάν, Αχιλλέας Βιλλιώτης
Παραγωγή: Αλέξανδρος Φιλμ
Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, NOVA, Ελένη Μπούση