Τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός - Φωτογράφος: Leonidas Zarkos

Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», που βασίζεται στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

Η αφήγηση εκτυλίσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο.

Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε…» Γιάννης Σμαραγδής

Πρωταγωνιστούν:



Καποδίστριας Αντώνης Μυριαγκός

Μέτερνιχ Finbar Lynch

Πρωθυπουργός Σπηλιάδης Τάσος Χαλκιάς

Κολοκοτρώνης Μάξιμος Μουμούρης

Νικόδημος Νικορέστης Χανιωτάκης

Ρωξάνδρα Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Τσάρος Αλέξανδρος Δημήτρης Γεωργιάδης

Άυλη Μορφή Ναταλία Καποδίστρια

Μαντώ Μαυρογένους Μαίρη Βιδάλη

Charlotte de Sor Καίτη Ιμπροχώρη

Κουντουριώτης Παύλος Κοντογιαννίδης

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Μιχάλης Ιατρόπουλος

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Νίκος Καρδώνης

Μάντης Έλενος Τάσος Παλαντζίδης

Βοσκός Πάνος Σκουρολιάκος

Γυναίκα Βοσκού Μελίνα Βαμβακά

Κανάρης Κωνσταντίνος Δανίκας

Αλέξανδρος Στούρτζα Γιάννης Σύριος

Γεώργιος Μαυρομιχάλης Γιώργος Φλωράτος

Κωσταντής Μαυρομιχάλης Παύλος Κουρτίδης

Mason Sean James Sutton

Γεώργιος Σταύρου Δημήτρης Μαύρος

Charles Pictet De Rochemont Αλέξανδρος Κολλάτος

Jean Gabriel Eynard Nathan Thoms

Βαρόνος Hager Dirk Sikorski

Άγγλος Πρέσβης Duncan Skinner

Αλέξανδρος Υψηλάντης Πάνος Κλάδης

Στρατηγός Blucher Adrian Frieling

Ρώσος Πρέσβης Κωνσταντίνος Μπουράς

Τσαρίνα Ελισάβετ Έρρικα Μπίγιου

Τσάρος Νικόλαος Ιβάν Σβιτάιλο

Τσαρίνα Αλεξάνδρα Έλενα Αμβροσιάδου

Ζαΐμης Νίκος Νικολάου

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Μίξη Ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης

Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια Costumi D’arte E. Rancati, Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Κοστουμιών: Γιάννης Σμαραγδής

Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος

Συνεργασία στο Σενάριο: Δημήτρης Νόλλας, Ελένη Σμαραγδή, Jackie Pavlenko

Οργάνωση Παραγωγής: Άρτεμις Λεοντίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Ραχήλ Μανουκιάν, Αχιλλέας Βιλλιώτης

Παραγωγή: Αλέξανδρος Φιλμ

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, NOVA, Ελένη Μπούση