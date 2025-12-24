Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», βραβευμένος Τζιμ Τζάρμους στο Φεστιβάλ Βενετίας, μία ελληνική ρομαντική κομεντί, «Γαλάζιο Μονοπάτι» από τη Βραζιλία, αλλά και Μπομπ Σφουγγαράκης. Αυτές είναι οι νέες ταινίες που έρχονται στις αίθουσες ανήμερα Χριστουγέννων. Πάμε σινεμά.



Καποδίστριας

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία Καποδίστριας, βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Η ταινία είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του.

Πρωταγωνιστούν:



Καποδίστριας Αντώνης Μυριαγκός

Μέτερνιχ Finbar Lynch

Πρωθυπουργός Σπηλιάδης Τάσος Χαλκιάς

Κολοκοτρώνης Μάξιμος Μουμούρης

Νικόδημος Νικορέστης Χανιωτάκης

Ρωξάνδρα Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Τσάρος Αλέξανδρος Δημήτρης Γεωργιάδης

Άυλη Μορφή Ναταλία Καποδίστρια

Μαντώ Μαυρογένους Μαίρη Βιδάλη

Charlotte de Sor Καίτη Ιμπροχώρη

Κουντουριώτης Παύλος Κοντογιαννίδης

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Μιχάλης Ιατρόπουλος

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Νίκος Καρδώνης

Τσαρίνα Αλεξάνδρα Έλενα Αμβροσιάδου

Ζαΐμης Νίκος Νικολάου



Father Mother Sister Brother

Η ταινία αφηγηγείται τρεις ιστορίες και επικεντρώνεται σε ενήλικα παιδιά που προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τους αποξενωμένους ή ηλικιωμένους γονείς τους, δημιουργώντας ένα συναισθηματικό ψηφιδωτό. Κάθε κεφάλαιο διαδραματίζεται στο παρόν αλλά σε διαφορετική χώρα: το «Father» σε μια αγροτική περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ντράιβερ και τη Μπιάλικ να υποδύονται δύο αδέλφια που επισκέπτονται τον απομονωμένο πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τομ Γουέιτς. Το «Mother», ταξιδεύει στο Δουβλίνο όπου η Κέιτ Μπλάνσετ και η Βίκι Κριπς επανενώνονται με τη συναισθηματικά απόμακρη μητέρα τους, που την υποδύεται η Σαρλότ Ράμπλινγκ. Και το τελευταίο κεφάλαιο το «Sister Brother» εκτυλίσσεται στο Παρίσι και φέρνει την Ίντια Μουρ και τον Λούκα Σάμπατ αντιμέτωπους με μια οικογενειακή τραγωδία. Ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που εξερευνά τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς. Ο μινιμαλιστής του ανεξάρτητου σινεμά Τζιμ Τζάρμους αποτυπώνει τις εντάσεις και τις σιωπές που διαμορφώνουν τους πιο οικείους δεσμούς. H ταινία που κέρδισε -ανέλπιστα- τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο Έρωτας Γράφεται…

Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί; Η Άννα (Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (Γιάννη Ποιμενίδη), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τελείως τις ζωές τους. Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία.

Μια ρομαντική κομεντί για το τι μπορεί να γεννηθεί όταν δύο αφηγήσεις και δύο ζωές, ενώνονται κατά λάθος. Γύρω από αυτούς, ένα ensemble χαρακτήρων προσθέτει χιούμορ, ρυθμό και απρόβλεπτες ανατροπές: η Νάταλι (Δανάη Λουκάκη), η αφοσιωμένη κολλητή και συγκάτοικος της Άννας· ο Πάνος (Γιώργος Γεροντιδάκης), ο καλύτερος φίλος του Μιχάλη, διχασμένος ανάμεσα στο fitness και στα κρουασάν· η Ζωή (Λένα Ουζουνίδου), η μητέρα της Άννας, που προσπαθεί με δυναμισμό και αγωνία να κρατήσει το βιβλιοπωλείο όρθιο· ο Ανδρέας (Παύλος Ορκόπουλος), ο πατέρας της Άννας, ο σοφός αλλά κουρασμένος βιβλιοπώλης που παλεύει με τα χρέη και τις ευθύνες, η Έλενα (Ελίνα Μάλαμα), κομμώτρια με τη δική της θεωρία για το πώς το χρώμα των μαλλιών επηρεάζει την επιτυχία μιας σχέσης· η Ανδρούλα (Γιούλη Τσαγκαράκη), η οικογενειακή φίλη με κυπριακό ταμπεραμέντο και αναπάντεχες δεξιότητες· και η Δώρα (Μόσχα Χατζηευσταθίου), η σύντροφος του Μιχάλη που επιθυμεί να προχωρήσει τη σχέση τους στο επόμενο βήμα. Ειδική εμφάνιση, Μαρία Αλιφέρη. Σκηνοθεσία Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Κωνσταντίνα Γιαχαλή, εμπλυτισμένη με animated στοιχεία εμπνευσμένα από το εικαστικό σύμπαν του διάσημου street artist b.



Γαλάζιο Μονοπάτι

Σε ένα κοντινό μέλλον, στη Βραζιλία, οι ηλικιωμένοι υποχρεώνονται σε συνταξιοδότηση και αποκλείονται από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή μέσω ακραίας επιτήρησης. Κάποιοι στέλνονται στην Αποικία, από όπου λέγεται ότι οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν ποτέ. Η Τερέζα, μια 77χρονη γυναίκα της εργατικής τάξης που έχει περάσει μια ζωή δουλεύοντας σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος αλιγάτορα, αρνείται να συμμορφωθεί σε αυτό το οριζόντιο μέτρο και να παραδοθεί στην μοίρα της. Αποδρά καβαλώντας τα κινούμενα νερα του Αμαζονίου με ένα σκάφος, και ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Η ηλικιωμένη γυναίκα επαναστατεί ενάντια στο πεπρωμένο της και ακολουθεί τον ρου του ποταμού, σε μια απρόβλεπτη διαδρομή αυτογνωσίας. Οι χαρακτήρες που συναντά στην πορεία της αποκαλύπτουν τις ελευθερίες που δεν βίωσε ποτέ. Ο Βραζιλιάνος Γκαμπριέλ Μασκάρου παραδίδει μια ταινία δρόμου που ανοίγεται όχι σε ασφαλτοδρομένες λεωφόρους, αλλά στο απόλυτο Γαλάζιο μονοπάτι: τον Αμαζόνιο, τον μεγαλύτερο ποταμό του πλανήτη. Πρωταγωνιστούν Ντενίζ Γουάινμπεργκ, Ροντρίγκο Σαντόρο, Μιριάμ Σοκαράς, Αντανίλο. Η ταινία απέσπασε την Αργυρή Άρκτο στο 75ο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ πραγματοποίησε την ελληνική της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή

Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ. Δημιούργημα του θαλάσσιου βιολόγου και animator Stephen Hillenburg, ο παγκοσμίως αγαπημένος ήρωας Μπομπ Σφουγγαράκης ξεκίνησε αρχικά με ένα εκπαιδευτικό φυλλάδιο που ο Hillenburg είχε αναπτύξει ως διδακτικό εργαλείο. Το 1999, το Nickelodeon άρχισε να προβάλλει μια animated σειρά που έφερε το όνομα του κεντρικού χαρακτήρα του Hillenburg και εκτυλισσόταν στην υποθαλάσσια πόλη του Βυθού του Μπικίνι. Η σειρά ακολουθούσε τον αισιόδοξο θαλάσσιο σπόγγο Μπομπ Σφουγγαράκη, το κατοικίδιό του, Γκάρι, και τους φίλους του Πάτρικ, Καλαμάρη, κύριο Καβούρη και Σάντυ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μπομπ Σφουγγαράκης έχει αποσπάσει τέσσερα βραβεία Emmy και έξι Annie Awards και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες και μακροβιότερες animated σειρές στην ιστορία, λατρεμένη για τον παιχνιδιάρικο σουρεαλισμό και τη διαπεραστική, κοφτερή γραφή της.





