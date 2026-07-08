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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καρυάτις Δ | Χίος» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 (ώρα 20:00), στο Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τριάντα έξι ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού.

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Το Μουσείο Μαστίχας Χίου, που φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια λειτουργίας, αποτελεί για το Πολιτιστικό Ίδρυμα ιδανική επιλογή για τη φιλοξενία της έκθεσης, ως χώρος που αντανακλά το πνεύμα των ανθρώπων του νησιού και αποπνέει το άρωμά του.

Έχοντας αποτυπώσει παραδοσιακές ενδυμασίες και τις παραλλαγές τους από είκοσι ένα χωριά της Χίου, ο διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος επισημαίνει: «Δεν έχω συναντήσει στις εξορμήσεις μου άλλον τόπο με τέτοια ποικιλία παραδοσιακών φορεσιών. Η Χίος, με την τόσο μεγάλη παραγωγή υφασμάτων και με την ασύγκριτη ποιότητά τους, σε συνδυασμό με τον πλούτο που της εξασφάλιζε το εμπόριο, κατάφερε να δημιουργήσει αυτήν την πρωτόγνωρη πολυμορφία ενδυμάτων. Οι κάτοικοι των χωριών, θέλοντας να δείξουν τον πλούτο τους, προσπαθούσαν να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, και έτσι το κάθε χωριό είχε τα δικά του ρούχα».

Η έκθεση στο Μουσείο Μαστίχας Χίου είναι ένα αφηγηματικό ταξίδι με ιδιαίτερο αισθητικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Οι φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη συνομιλούν με τον τόπο που τις φιλοξενεί, συμπυκνώνουν παρελθόν, παρόν και μέλλον, και προσκαλούν το κοινό σε μια βαθύτερη γνωριμία με τη Χίο και την πολιτιστική κληρονομιά της. Μέσω της ασπρόμαυρης φωτογραφικής γλώσσας, η ευαίσθητη και διεισδυτική ματιά του Τατάκη απαλλάσσει την εικόνα από το περιττό, τονίζει τις πτυχές των φορεσιών, καταγράφει ίχνη του χρόνου που παραμένουν ζωντανά στο δομημένο και στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τις σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο, την ενδυμασία και τον τόπο.

Για την πραγματοποίηση της έκθεσης συνέβαλαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Πυργίου «Γεώργιος Θεοτοκάς», ο Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Νενήτων «Η Βοκαριά» και ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ολύμπων, οι οποίοι παραχώρησαν ευγενικά παραδοσιακές φορεσιές από τις συλλογές τους.

Η σειρά του Γιώργου Τατάκη «Καρυάτις», μια φωτογραφική μελέτη τοπικών γυναικείων ενδυμασιών από όλη την Ελλάδα, έχει τιμηθεί με είκοσι τέσσερα διεθνή φωτογραφικά βραβεία. Οι εικόνες του έχουν δημοσιευθεί σε ΜΜΕ, όπως οι New York Times και το National Geographic, και έχουν εκτεθεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, το Μουσείο Fragonard στη Γκρας (Κάννες) και το Somerset House στο Λονδίνο.

Η «Καρυάτις Δ | Χίος» αποτελεί συνέχεια της γόνιμης συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς με τον Γιώργο Τατάκη, η οποία ξεκίνησε με την έκθεση «Καρυάτις Γ | Θράκη» στο Μουσείο Μετάξης του Ιδρύματος, στο Σουφλί.

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«Καρυάτις Δ | Χίος»

Διάρκεια έκθεσης: 16 Ιουλίου-31 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00 (και από 16/10, 10:00-17:00)

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Κλειστά: 22 Ιουλίου (τοπική εορτή), 15 Αυγούστου

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