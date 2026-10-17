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Τέχνη και γραφή» εγκαινιάζεται στις 18 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας υπό την επιμέλεια της Μπίας Παπαδοπούλου.

Τριάντα δύο διακεκριμένοι εικαστικοί παρουσιάζουν έργα που εξερευνούν τη σχέση λόγου και εικόνας μέσα από ποικίλες τεχνικές και καλλιτεχνικά μέσα.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα στους εικαστικούς Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη και Γιάννη Μπουτέα με τη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά.

Το εγχείρημα αναδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη της γραφής από τα πρώτα συστήματα επικοινωνίας έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την εικαστική πράξη.

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Από το γράμμα και τη λέξη έως το σύμβολο και την εικαστική πράξη, η γραφή γίνεται ο άξονας της ομαδικής έκθεσης «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή», που εγκαινιάζεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Αίθουσα Black Box), σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, και φιλοξενεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά. Εκπροσωπώντας διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικές καταβολές, οι δημιουργοί εξερευνούν τη σχέση λόγου και εικόνας μέσα από μια ευρεία ποικιλία μέσων και τεχνικών.

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Πίνακες, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα, χαρακτικά, εικαστικά τυπώματα και artist’s books, από το 1957 έως σήμερα, συνθέτουν ένα ενιαίο αφήγημα με ευρύ εννοιολογικό και χρονικό φάσμα. Η διαδρομή της έκθεσης εκτείνεται από τις προ-αλφαβητικές γραφές, τα πρώτα συστήματα επικοινωνίας του ανθρώπου, έως τη σημερινή ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η γραφή όταν περνά από το πεδίο του λόγου σε εκείνο της τέχνης.

Ξεχωριστό σταθμό στην έκθεση αποτελούν δύο μεγάλα αφιερώματα σε εμβληματικές μορφές της εικαστικής σκηνής με ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή.

Το πρώτο επικεντρώνεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοπόρο Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη (1933–2013), γνωστή διεθνώς ως Chryssa, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Μάνη, δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά στην Αμερική και ήδη από τη δεκαετία του ’50 διερεύνησε τη γραφή ως εικαστικό μέσο.

Χρύσα, από την ενότητα «Tablets», π. 1957, μπρούτζος. Συλλογή Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά.

Το δεύτερο τιμά τον Καλαματιανό εικαστικό Γιάννη Μπουτέα (1941–2026), φέρνοντας για πρώτη φορά στη γενέτειρά του την ιστορική του εγκατάσταση από τη Μπιενάλε της Βενετίας του 1990. Και τα δύο αφιερώματα υλοποιούνται με την ιδιαίτερη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά.

Η Μπία Παπαδοπούλου, στο επιμελητικό της σημείωμα, περιγράφει την έκθεση ως «σκάφος ιδεών» που «ταξιδεύει νοητά τους θεατές στο χώρο και το χρόνο. Σε γνώριμα και άγνωστα πεδία. Τα ίδια τα έργα, κατεξοχήν φορείς μηνυμάτων, συνενώνουν παρόν, παρελθόν και μέλλον…». Όπως σημειώνει, «ως κιβωτός του Λόγου, η έκθεση συμβολικά διασώζει την Ιστορία, τη συλλογική μνήμη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την επικοινωνία, τη λογική, τη σκέψη, τη σοφία, την αγάπη, την ανθρωπιά. Μια αγκαλιά προστασίας διαχρονικών αξιών σε μια εποχή ολέθρου και γενοκτονιών όπου αρχαίοι πολιτισμοί κινδυνεύουν να αφανιστούν από τη ματαιοδοξία, το μένος και την οργή των απανταχού σημερινών ισχυρών». Η έκθεση, καταλήγει, «οραματίζεται την ειρήνη, την τάξη και το φως, επιχειρώντας να καταυγάσει τα σκοτάδια».

Αλέξης Ακριθάκης, Η δόξα των γραμμάτων, 1971, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί. © The Estate of Alexis Akrithakis

Ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης, διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε., αναφέρεται στην αφετηρία και το σκεπτικό της φετινής έκθεσης «η τέχνη δεν είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης. Είναι ένας τρόπος να κοιτάζουμε τον κόσμο, να αμφισβητούμε όσα θεωρούμε δεδομένα και να δημιουργούμε νέες δυνατότητες επικοινωνίας. Από την ανάγκη αυτή για επικοινωνία και διάλογο ξεκινά η φετινή έκθεσή μας. Αναζητούμε τι συμβαίνει όταν δύο από τις αρχαιότερες μορφές έκφρασης του ανθρώπου, ο λόγος και η εικόνα, συναντώνται. Η “Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή” παρακολουθεί αυτή τη συνάντηση, εκεί όπου η λέξη γίνεται εικόνα, η γραφή εικαστική πράξη και το αναγνώσιμο μετατρέπεται ακόμη και σε αίνιγμα».

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Γιώργος Χαρβαλιάς, Εuropa, Kράτη-μαξιλάρια, 1993-1994, τυπώματα σε κουβέρτες του Πολεμικού Ναυτικού.

Το παρόν εγχείρημα έχει διττή όψη. Αφενός προσεγγίζει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διεισδύει η γραφή στα έργα των καλλιτεχνών, εξετάζοντας τη λειτουργία της· αφετέρου στοιχειοθετεί ένα κοινωνικό-πολιτικό οπτικό αφήγημα για την κατάσταση σήμερα.

Δημήτρης Ζουρούδης, Faith Guard, 1998, μικτά υλικά.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Αλέξης Ακριθάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Παυλίνα Βαγιωνή, Σπύρος Βερύκιος, Στηβ Γιανάκος, Ρία Δάμα, Ελένη Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Δημήτρης Ζουρούδης, Θόδωρος (Παπαδημητρίου), Έλλη Κελεμένδρη, Δημήτρης Κοντός, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Κώστας Λευκόχειρ, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Κυριάκος Μορταράκος, Κώστας Μπασάνος, Γιάννης Μπουτέας, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αγνή Ουδινόττι, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Παύλος (Διονυσόπουλος), Άγγελος Σκούρτης, Θεόδωρος Στάμος, Στέργιος Στάμος, Γιάννης Στεφανάκις, Νάκης Ταστσιόγλου, Δημήτρης Τάταρης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Χρύσα (Βαρδέα-Μαυρομιχάλη).

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου.

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