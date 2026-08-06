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Η κηδεία του καλλιτέχνη θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η σορός του θα εκτεθεί σε προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε εμβληματική φωνή της μεταπολίτευσης και σημαντικός εκπρόσωπος της μουσικής παράδοσης, έχοντας συνεργαστεί με πλήθος κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών και ερμηνευτών.

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Στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων θα ειπωθεί σήμερα 6 Αυγούστου το τελευταίο αντίο στον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά. Η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί. Το παρών στην κηδεία του Λάκη Χαλκιά αναμένεται να δώσει πλήθος κόσμου, ώστε να αποχαιρετήσει τον «πρωτομάστορα της ρωμιοσύνης» και την εμβληματική φωνή της μεταπολίτευσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων.

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Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

Άννα Παναγιωταρέα

Χρήστος Λεοντής

Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής παράδοσης

Γεννημένος στα Γιάννενα, ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική. Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη: Από τα ηπειρώτικα μοιρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών.

Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας κ.ά. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981 ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι, μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο-έργο του «2.500 χρόνια Ελληνική Μουσική».