Ήταν το 1955, όταν ο 19χρονος τότε Λουτσιάνο Παβαρότι, ασκούμενος δάσκαλος από την Ιταλία, έφτασε στην Ουαλία του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με τον πατέρα του και μια μικρή χορωδία για να λάβει μέρος στο ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, Llangollen International Music Eisteddfod, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η χορωδία αποτελούνταν από ερασιτέχνες και δεν είχε μεγάλες προσδοκίες διάκρισης. Ωστόσο, το συγκρότημα από τη Μόντενα της Ιταλίας κατέκτησε την πρώτη θέση, με τον 19χρονο Λουτσιάνο να εξελίσσεται στον πιο διάσημο τενόρο όλων των εποχών.

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο παγκοσμίου φήμης πλέον Παβαρότι επέστρεψε στη μικρή πόλη του Ντενμπιγκσάιρ, εκεί όπου όλα είχαν ξεκινήσει, προκειμένου να δώσει μια συναυλία αφιερωμένη σε εκείνο το ιστορικό φεστιβάλ. Σήμερα, οι ηχογραφήσεις της συναυλίας του 1995 κυκλοφορούν από την περιώνυμη δισκογραφική εταιρεία Decca, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Παβαρότι και τη συμπλήρωση 70 χρόνων από το γεγονός του 1955.

Η νέα κυκλοφορία, με τίτλο «The Lost Concert (Live at Llangollen, 1995)», περιλαμβάνει όχι μόνο τη συναυλία του 1995 αλλά και δύο ηχογραφήσεις από την αρχική εμφάνιση της Corale Rossini, όπως ήταν το όνομα της χορωδίας, το 1955.

Όπως λέει και η χήρα του Παβαρότι, Νικολέτα Μαντοβάνι: «Χαίρομαι που η Decca αποφάσισε να συμπεριλάβει την πρώτη συμμετοχή του 1955 σε αυτή τη θαυμάσια νέα έκδοση, γιατί τότε τραγουδούσε ένας πολύ νεαρός Λουτσιάνο».

Pavarotti given new voice in release of 1995 concert https://t.co/ZG7EMYYuMD — BBC Wales News (@BBCWalesNews) January 2, 2026

«Η αγάπη του για την όπερα ήταν πάντα στο μυαλό του»

Ο πατέρας του Παβαρότι, Φερνάντο, ήταν επίσης τενόρος με αποτέλεσμα ο μικρός Λουτσιάνο να μεγαλώσει κυριολεκτικά μέσα στην μουσική. Εμπνευσμένος από τον πατέρα του, εντάχθηκε στη Corale Rossini, τη χορωδία ερασιτεχνών της γενέτειράς του, Μόντενα. Η Νικολέτα Μαντοβάνι εξηγεί ότι ο στενός δεσμός ανάμεσα στους δύο Παβαρότι αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο που το Λανγκόλεν είχε τόσο ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, όπως αποκάλυψε στο BBC.

«Από παιδί τραγουδούσε το «La Donna è Mobile», γιατί έλεγε: ”ο πατέρας μου είναι τενόρος και εγώ είμαι ένας μικρός τενόρος”», θυμάται. «Η αγάπη του για την όπερα ήταν πάντα στο μυαλό του. Η όπερα ακουγόταν συνεχώς στο σπίτι και ακόμη και στον δρόμο, όπως περίπου η ποπ μουσική σήμερα».

Αναφερόμενη στη «διάσημη νίκη» του 1955, η σύζυγος του πρόσθεσε: «Ήταν ένα πολύ νεαρό αγόρι, κοντά στα 20. Ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, κάτι εξαιρετικά συναρπαστικό. Τους υποδέχθηκαν θερμά, φιλοξενούμενοι από τοπικές οικογένειες, με αίσθηση πραγματικής οικογενειακής θαλπωρής και όχι απλώς επαγγελματικής υποχρέωσης. Από ανθρώπινη άποψη, ήταν μια σπουδαία εμπειρία».

Η επιστροφή στο Λανγκόλεν και η «σπουδαιότερη μέρα» στη ζωή του Παβαρότι

Μετά το Λανγκόλεν, ο Παβαρότι αφοσιώθηκε στις μουσικές του σπουδές με νέα αυτοπεποίθηση.

Το 1961 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο Teatro Municipale του Reggio Emilia, κοντά στη Μόντενα. Μέσα σε λίγα χρόνια εμφανίστηκε στα λυρικά θέατρα του Glyndebourne και του Covent Garden, ενώ το 1968 τραγούδησε στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, καθιερώνοντας τη θέση του ως ένας από τους «γίγαντες της όπερας».

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του BBC, η επιστροφή στο Λανγκόλεν το 1995 έγινε κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας, αν και χρειάστηκαν αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ του Εisteddfod και των εκπροσώπων του προκειμένου να υλοποιηθεί.

Ο Παβαρότι κλήθηκε να αναλάβει την προεδρία του φεστιβάλ για μία ημέρα και δέχτηκε, υπό έναν όρο: να είναι συν-πρόεδρος μαζί με τον πατέρα του. Μιλώντας τότε στο πολυπληθές κοινό, είχε δηλώσει: «Όταν με ρωτούν ποια μέρα της ζωής μου ήταν η πιο αξέχαστη, απαντώ πάντα ότι ήταν η μέρα που κέρδισα αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί ήμουν μαζί με όλους τους φίλους μου».

Η συναυλία που ακολούθησε τον έφερε ξανά στη σκηνή μαζί με τη Corale Rossini, ενώ την παρακολούθησαν 4.500 θεατές στον χώρο και άλλοι 3.000 μέσω γιγαντοοθόνης στο Λανγκόλεν.

«Αν θέλουμε να φανταστούμε την πρώτη φορά που ακούμε τον Λουτσιάνο, είναι εκεί, ακόμη κι αν βρίσκεται μέσα στη χορωδία. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν αυτή», δήλωσε η Νικολέτα Μαντοβάνι.

Με πληροφορίες από BBC, El Pais English