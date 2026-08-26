Φωτογραφία από την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» Credit: Νίκος Κατσαρός

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Το Μουσείο Ακρόπολης, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού, θα παρατείνει τη διάρκεια της περιοδικής έκθεσης «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026. Η Έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην Τέχνη και την επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική Τέχνη στον ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ό αιώνα. Τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά που δεν εξάγονται από τα Μουσεία της Ιταλίας αποτελούν τη σύνθεση αυτής της έκθεσης.

Η είσοδος στην Έκθεση είναι ελεύθερη.

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Φωτογραφία από την έκθεση: «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία». Credit : Νίκος Κατσαρός

Οι δωρεάν παρουσιάσεις της έκθεσης στα ελληνικά

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι δωρεάν παρουσιάσεις της έκθεσης στα ελληνικά από Αρχαιολόγο του Μουσείου την τελευταία εβδομάδα ως εξής:

 Τετάρτη 2/9 στις 18:00

 Πέμπτη 3/9 στις 18:00

 Παρασκευή 4/9 στις 18:00

 Σάββατο 5/9 στις 18:00

 Κυριακή 6/9 18:00

Για τη συμμετοχή στην παρουσίαση είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο events.theacropolismuseum.gr (οι κρατήσεις ξεκινούν την Πέμπτη 27/8, στις 9 π.μ.).



Ομαδικές κρατήσεις για την Έκθεση (από 16 έως 30 άτομα) πραγματοποιούνται μέσω αποστολής αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .