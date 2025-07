Ο, 88χρονος σήμερα, Μπιλ Κόσμπι θρηνεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του καστ του «The Cosby Show» τον θάνατο του τηλεοπτικού του γιου, Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ. Ο γνωστός ως «Θίο» στη σειρά που σφράγισε την αμερικανική τηλεόραση για περισσότερες από οκτώ σεζόν πέθανε από πνιγμό σε ηλικία 54 ετών ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Κόστα Ρίκα. Ήταν μόλις 14 ετών όταν ξεκίνησε στον ρόλο, που του χάρισε αναγνώριση και καθιέρωση στο Χόλιγουντ.

Bill Cosby compares Malcolm-Jamal Warner’s drowning death to his own son’s murder: ‘Devastating’ https://t.co/zsM0cOtpDK pic.twitter.com/SIaH7zxlVv

