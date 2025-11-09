«Η βασίλισσα του βαμβακιού» της Σουζάνα Μιργκάνι αναδείχτηκε Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και κατέκτησε το βραβείο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος) που συνοδεύεται από το ποσό των 10.000 ευρώ.

Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Αργυρός Αλέξανδρος (5.000 ευρώ) έλαβε ο Αριστοτέλης Μαραγκός για την ταινία «Μπιτσκόμπερ», μία από τις τρεις ελληνικές ταινίες που συμμετείχαν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 66ου ΦΚΘ. Επιπλέον, για το «Μπιτσκόμπερ» ο Γιώργος Καρβέλας έλαβε Βραβείο Φωτογραφίας. Επτά περιφερειακά βραβεία κέρδισε η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο Διεθνές Διαγωνιστικό, η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου.

Η 66η διοργάνωση ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, ενώ η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε ειδική τελετή στην Αποθήκη Γ’. Δύο ακόμα ελληνικές παραγωγές, το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου και το «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα, διακρίθηκαν σε πέντε και τρεις κατηγορίες αντίστοιχα.

Χρυσός Αλέξανδρος στη «βασίλισσα του βαμβακιού»

Η νεαρή Ναφίσα ζει σ’ ένα χωριό στο Σουδάν, στις όχθες του Νείλου. Εγγονή της επονομαζόμενης «Βασίλισσας του βαμβακιού», μιας ηλικιωμένης -αιωνόβιας σχεδόν- που έχει λάβει μυθικές διαστάσεις λόγω της αντίστασής της εναντίον των Βρετανών και της θρυλούμενης ικανότητάς της να προβλέπει το μέλλον, η Ναφίσα είναι σε ηλικία γάμου. Προς το παρόν, δουλεύει στα χωράφια της γιαγιάς της μαζεύοντας βαμβάκι, βουτάει στο ποτάμι και είναι ερωτευμένη μ’ έναν νεαρό. Όμως η άφιξη ενός πλούσιου επιχειρηματία από το Λονδίνο ανατρέπει τα πάντα, και όλοι -οι γονείς και η γιαγιά της- κάνουν, ερήμην της, σχέδια για λογαριασμό της. Μεταξύ κριτικής της αποικιοκρατίας και ανατολίτικου παραμυθιού, μεταξύ ρεαλισμού και μαγικού ρεαλισμού, η ταινία ξεδιπλώνεται ως σχόλιο για την αντιπαράθεση παράδοσης και νεωτερικότητας, πρωτίστως όμως ως μια ιστορία για την καταπίεση της γυναικείας επιθυμίας στην Αφρική – προτού οδηγηθεί σε μια πύρινη, καθαρτήρια κορύφωση.

Αυτή είναι η χαμηλότονη, βραδυφλεγής ταινία της Σουζάνα Μιργκάνι, παραγωγής έξι χωρών (Γερμανία-Γαλλία-Παλαιστίνη-Κατάρ-Σαουδική Αραβία-Σουδάν), που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή του 66ου ΦΚΘ. «Σε μια δύσκολη εποχή πολέμων και γενοκτονιών, για μια ταινία στην οποία συμμετέχουν ηθοποιοί εκτοπισμένοι από το σπίτι τους, στην Αίγυπτο, και αναζητούν καταφύγιο. Είναι ελπιδοφόρο ότι ακόμη μπορείς να κάνεις τέχνη σ’ αυτή τη ζοφερή εποχή και να λάβεις αναγνώριση», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο η σκηνοθέτιδα.

Αργυρός Αλέξανδρος στον «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού

Ο Ηλίας ονειρεύεται να χτίσει ένα καράβι από παλιοσίδερα, υπό τη σκιά της ναυτικής κληρονομιάς του πατέρα του. Καθώς όμως ο μύθος που έχτισε γύρω από τον εαυτό του καταρρέει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την πραγματική του φύση. Μέσα σε 92 λεπτά ο Αριστοτέλης Μαραγκός, παρουσιάζει έναν ήρωα που επιστρέφει στη γενέτειρά του, τη Λέσβο, αφηγείται σε μια ομάδα από περιθωριακούς ιστορίες από τη ζωή του ως ναυτικός και μαζί τους, αντί να διαλύσουν ένα πλοίο και να πουλήσουν το μέταλλο, το επισκευάζουν με σκοπό να σαλπάρουν μ’ αυτό. Όσο όμως αυτό το όνειρο γίνεται πιο πραγματικό και το πλοίο γίνεται πιο αξιόπλοο, τόσο ο Ηλίας πρέπει να αντιμετωπίσει τα δικά του ψέματα και φοβίες, για να μπορέσει να συνυπάρξει μαζί τους.

«Στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία του σήμερα, πλέουμε σε επικίνδυνα νερά. Αυτή η ταινία είναι για όλους τους δημιουργούς και τους ονειροπόλους που ψάχνουν φως. Είναι ένα φιλμ για την αποτυχία, αλλά, όπως βλέπετε, και για το δικαίωμα στο όνειρο», είπε ο σκηνοθέτης, ευχαριστώντας όλους τους «τρελούς καλλιτέχνες» που αποφάσισαν να συνεργαστούν μαζί του και τον βοήθησαν σε μια δύσκολη περίοδο να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Βραβεία Διαγωνιστικού Meet The Neighbors+

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος», στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, το οποίο περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, απονεμήθηκε στην ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Roqia» του Γιανίς Κουσίμ.

Βραβεία Διαγωνιστικού >>Film Forward

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος» στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward, που παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών, απονεμήθηκε στην ταινία «Χίλια και ένα καρέ» της Μεχρνούς Αλιά. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Πριν / Μετά» του Μανουέλ Ντουπόντ.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες βραβείων

Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All around Cinema, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Ένας αργός αποχαιρετισμός» των Κέιτ Φουτ και Βίκτορ Μες. Υπενθυμίζεται ότι το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, διεκδίκησαν έντεκα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο πόντκαστ, τα οποία συμμετείχαν στο Διαγωνιστικό Podcast και το απονεμήθηκε στο «Ένας τύπος από τον Τύρναβο», των Ευάγγελου Μακρή και Πάνου Αποκορίτη.

Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος απονεμήθηκε στην ταινία «Με πολιτικά ρούχα» του Κάρμεν Έμι.

Η συμμαχία κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7 απένειμε το βραβείο της που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στην ταινία «Hanami» της Ντενίζ Φερνάντες.

Το Βραβείο ΦΩΣ powered by ΔΕΗ, για πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε στον Αλέξανδρο Νταβρή για την ερμηνεία του ως Λάζαρος στην ταινία «’Απειρη γη» του Βασίλη Μαζωμένου, ενώ αντίστοιχα το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό έλαβε η Χαρά Κυριαζή για την ερμηνεία της ως Αργυρώ στην ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου. Και τα δύο βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ απονεμήθηκε στην ταινία «Όλοι αγαπάνε την Τούντα» του Ναμπίλ Αγιούς, που αναδεικνύει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην επικοινωνία, την αξιοπρέπεια και την καλλιτεχνική έκφραση, υπενθυμίζοντάς μας ότι η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο την τέχνη, αλλά τον ίδιο τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Το νέο Βραβείο ΚΟΘ, που απονέμει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε συνθέτη/τρια ταινίας που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική, κέρδισε ο Αμινέ Μπουχαφά, για τη μουσική στην ταινία «Η βασίλισσα του βαμβακιού» της Σουζάνα Μιργκάνι. Ο συνθέτης θα έχει την ευκαιρία να ηχογραφήσει το σάουντρακ της επόμενης ταινίας του με την ΚΟΘ.

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου, την ελληνική ταινία δηλαδή που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI).

Το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στην ταινία «Τα πρώτα δόντια» του Μιχάι Μιντσάν.

Το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα απονεμήθηκε στους Χρυσιάννα Παπαδάκη & Στέργιο Ντινόπουλο για την ταινία «Αρκουδότρυπα».

Τα Βραβεία: Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, της Φίνος Φιλμ, της ΠΕΚΚ και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας, απονεμήθηκαν στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία «Κάρλα» της Κριστίνα Τουρνατζή.

Το βραβείο WIFT GR (Women in Film & Television) απονεμήθηκε στην ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

Το Βραβείο Crew United απονεμήθηκε στην Αμέρισσα Μπάστα για την ταινία «Life in a Beat»

Τέλος, τα Βραβεία Κοινού Fischer απονεμήθηκαν στην «Κάρλα» της Κριστίνα Τουρνατζή για το Διεθνές Διαγωνιστικό, στο Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα για το Meet the Neighbors+, στο «Χίλια και ένα καρέ» της Μεχρνούς Αλιά για το >>Film Forward, στην ταινία «Στη σκιά της πορτοκαλιάς» της Σερίν Ντάμπις για το Επίσημο Πρόγραμμα και στο «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα το Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» – Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Είχε προηγηθεί την περασμένη Τετάρτη η απονομή των πρώτων βραβείων του Φεστιβάλ, στο πλαίσιο της Αγοράς, του δυναμικού τμήματος που φροντίζει για τη στήριξη και τη δικτύωση των δημιουργών και τη γέννηση των ταινιών του μέλλοντος.

Η αυλαία της διοργάνωσης πέφτει επίσημα το βράδυ της Κυριακής στο Ολύμπιον, με την προβολή της ταινίας λήξης, μια αναπάντεχη ελληνική συμπαραγωγή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, η «Κότα» του Γκιόργκι Πάλφι.