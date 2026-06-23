Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Ευτυχισμένες Μέρες» με πρωταγωνίστρια την Αγλαΐα Παππά.

Η παράσταση εξερευνά την ανθρώπινη αντοχή και την υπαρξιακή αγωνία μέσα από την ιστορία της ηρωίδας Γουίνι.

Το εγχείρημα αποτελεί φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, η οποία είχε συνδεθεί στενά με τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου.

Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο, η παραγωγή θα φιλοξενηθεί στη σκηνή του θεάτρου Πορεία για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί την Αγλαΐα Παππά σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του θεάτρου του παραλόγου, τις «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ, σε ένα πρότζεκτ που εξερευνά την ανθρώπινη απαντοχή και αποτίνει φόρο μνήμης στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, στενή φίλη του ίδιου του Μπέκετ και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Γουίνι.

Το έργο επικεντρώνεται σε αυτή την ηρωίδα, η οποία βρίσκεται θαμμένη μέχρι τη μέση της σε ένα έδαφος άνυδρο και ερημικό. Παρά ταύτα, η Γουίνι παραμένει αισιόδοξη, προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες και στα αγαπημένα της αντικείμενα, υποδεικνύοντας τη ρουτίνα ως μέσο επιβίωσης. Στη συνέχεια, τη συναντούμε θαμμένη μέχρι τον λαιμό πλέον, άρα ανίκανη να κινηθεί, αλλά χωρίς να παύει να μιλά, χωρίς να παύει να ελπίζει, επιδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

Advertisement

Advertisement

Ακριβώς σε αυτό εστιάζεται η παράσταση, «στην ικανότητα με την οποία ο μεγάλος Ιρλανδός οπλίζει την ηρωίδα του, ώστε να ανταπεξέρχεται στην αποξένωση, τη ματαιότητα της ύπαρξης, την έλλειψη ή τη δυσκολία επικοινωνίας.

Ο λιτός χώρος γεμίζει από υπαρξιακή ένταση, η ακινησία και ο χρόνος που φτάνει στο τέλος του αποκαλύπτουν τη βαθιά φιλοσοφική διάσταση της ζωής. Το σκηνικό θα εστιάζει στην πρόσληψη της Γουίνι ως ένα έργο τέχνης, αυτό το έργο τέχνης που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ ο εσωτερικός της μονόλογος θα εναλλάσσεται με ηχητικά τοπία δημιουργώντας μια ηχητική εμπειρία».

Ο Δημήτρης Τάρλοου, που καταπιάνεται σκηνοθετικά για πρώτη φορά με τον Σάμιουελ Μπέκετ και το θέατρο του παραλόγου, σημειώνει σχετικά με το επικείμενο πρότζεκτ:

«Μαρίνα, νιώθω πολύ κουρασμένη. Έχω ανάγκη μερικές μέρες ξεκούρασης. Θα πάω στις Σπέτσες, στο ξενοδοχείο ενός φίλου.» Με αυτά τα λόγια, η Χριστίνα Τσίγκου, το γένος Μαυροΐδη, –εκείνη, στην οποία ο Samuel Beckett είπε: «Σας θαυμάζω και σας ευχαριστώ που θελήσατε να παίξετε την Γουίνι»–, άφηνε στη μητέρα μου το δερμάτινο βαλιτσάκι της, αυτό που περιείχε όλες της τις σημειώσεις, την περούκα της, τα σκηνικά της μικροαντικείμενα από την παράσταση Ευτυχισμένες Μέρες. Λίγες μέρες αργότερα, η Μαρίνα Καραγάτση και ο Παντελής Βούλγαρης θα υποδέχονταν –οι δυο τους και μόνο (μαζί με έναν αστυφύλακα) – τη σωρό της εξαίρετης ηθοποιού στο λιμάνι του Πειραιά. Πριν από ενάμιση χρόνο φεύγοντας από τη ζωή η Μαρίνα Καραγάτση, μου άφησε κληρονομιά το καφέ βαλιτσάκι.

Η πρόσφατη συνάντησή μου με την Αγλαΐα Παππά ύστερα από δεκαετίες που τελειώσαμε μαζί τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, ήρθε να κουμπώσει τα πάντα.

Η επιθυμία γεννά επιθυμία. Η μνήμη, μνήμες, κι οι αισθήσεις, αισθήσεις».

Advertisement

Η πρεμιέρα θα δοθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ανοιχτό θέατρο της Άνδρου. Στη συνέχεια, η παράσταση θα παρουσιασθεί από 1η Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Δημήτρης Τάρλοου, Αγλαΐα Παππά

Advertisement

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Advertisement

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Αρίστη Τσέλου, Δήμητρα Κουτσοκώστα

Advertisement

Βοηθός σκηνογράφου: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Advertisement

Φωτογραφίες: Ανδρέας Σιμόπουλος

Παίζουν η Αγλαΐα Παππά και ο Δημήτρης Μπίτος.

Info

Advertisement

Διάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Πρεμιέρα: Άνδρος, Ανοιχτό θέατρο Άνδρου

Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, 21:00

Θέατρο Πορεία από 1η Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου

Τετάρτη 20:00, Πέμπτη με Σάββατο 21:00, Κυριακή: 20:00

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων