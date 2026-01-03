«Ο Γκολντόνι, με τη Λοκαντιέρα, δηλώνει απερίφραστα την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα θεατρικό έργο έντονα ρεαλιστικό, με καυστικό χιούμορ και κριτική διάθεση, βασισμένο στην καθημερινή ζωή. Οι πολυδιάστατοι χαρακτήρες του, με εσωτερικά κίνητρα, τον απομακρύνουν οριστικά από το σχηματικό θέατρο της Commedia dell’ Arte.

Κεντρική μορφή είναι η Μιραντολίνα, πρότυπο δυναμικής και ανεξάρτητης γυναίκας, που απορρίπτει την εικόνα της γυναίκας ως παθητικού αντικειμένου και αναδεικνύεται σε υποκείμενο με ευφυΐα και κοινωνική μαεστρία. Αυτόνομη και εργαζόμενη, διευθύνει με επιτυχία τη δική της επιχείρηση, χωρίς οικονομική ή συναισθηματική εξάρτηση από άνδρα, ξεπερνώντας τα όρια της εποχής της.

Στη «Λοκαντιέρα» ο Γκολντόνι εστιάζει στον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας και στις ανθρώπινες σχέσεις, σατιρίζοντας την αντρική αλαζονεία, τον μισογυνισμό και την πατριαρχική νοοτροπία. Παράλληλα ειρωνεύεται την υπεροψία μιας τάξης που αντλεί δύναμη από τον πλούτο και τα αξιώματα, προβάλλοντας τη Μιραντολίνα, μια γυναίκα από τον λαό, ως ανώτερη σε ευφυΐα και ικανότητες».

©Patroklos Skafidas

Μια κωμωδία με καταιγιστικές ανατροπές και τη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιάννη Κακλέα ζωντανεύει από τις 5 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης στην Πλάκα. Η «Locandiera» (1751) του Κάρλο Γκολντόνι -ιδιοκτήτρια ενός πανδοχείου («λοκάντα»)- παρουσιάζεται σε σύγχρονη εκδοχή, με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και πρωταγωνιστές τη Βερόνικα Δαβάκη και τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Ο Κακλέας αναμετριέται με ένα από τα κορυφαία έργα της ευρωπαϊκής κωμωδίας, φωτίζοντας την Μιραντολίνα ως μια ηρωίδα που ξεπερνά τα όρια της εποχής της. Μια γυναίκα που αμφισβητεί, αντιστέκεται και ανατρέπει τους κανόνες, σε μια παράσταση όπου το χιούμορ συναντά τη διεισδυτική ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αγαθή Δημητρούκα

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Χορογραφία: Στεφανία Σωτηροπούλου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Υπεύθυνος Ήχου : Γιάννης Λαμπρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Ψαρράκος

Βοηθός σκηνογράφου: Ιωάννα Καλαβρή

Οργάνωση Παραγωγής : Κωνσταντίνος Σαγιάς

Συντονισμός Παραγωγής : Κωνσταντινα Τζιλίρα

Διεύθυνση Παραγωγής για το Ελληνικό Σχέδιο: Τηλέμαχος Κρεβάικας

Διεύθυνση Ορχήστρας: Ανδρέας Κουρέτας

Ορχήστρα Θεάτρου: Τριμελής ορχήστρα

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Βερόνικα Δαβάκη,

Ιβάν Σβιτάϊλο,

Αλέξανδρος Ζουριδάκης,

Βάσια Λακουμέντα,

Ντίνος Ποντικόπουλος,

Σαμψών Φύτρος,

Μάϊρα Γραβάνη

Info

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή: 19:00

Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 | 21:00



Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ 18:00

Α Ζώνη: 25€ /Β Ζώνη: 18€ / 16€ μειωμένο /Γ Ζώνη: 16€ / 14€ μειωμένο /Μειωμένης ορατότητας 12€

ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

Α Ζώνη: 28€/ Β Ζώνη: 20€ / 18€ μειωμένο /Γ Ζώνη: 16€ / 14€ μειωμένο /Μειωμένης ορατότητας 12€

Προσφορά προπώλησης: 12 ευρώ μέχρι 6 Ιανουαρίου 2026

Προπώληση: Ticketservises & στα ταμεία του Θεάτρου

«Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι :: TicketServices.gr