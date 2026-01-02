Δύο άνδρες, ο Τζέιμς, ένας πρώην αλκοολικός, και ο Λούκα, που ακολουθεί το πρόγραμμα των 12 Βημάτων των Ανωνύμων Αλκοολικών υπό την καθοδήγηση του Τζέιμς, συνθέτουν μια μοναδική σχέση που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία. Μέσα από καθημερινές ιστορίες, κοινές εμπειρίες και τακτικές συζητήσεις, η φιλία τους δοκιμάζεται όταν το Πέμπτο Βήμα –«αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματά μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ’ έναν άλλο άνθρωπο»– τους φέρνει αντιμέτωπους με αλήθειες που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουν.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου μια από τις πιο συγκλονιστικές παραγωγές του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, μέσα από τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση του National Theatre Live: «The Fifth Step» / «Το 5ο Βήμα» του Ντέιβιντ Άιρλαντ.

Advertisement

Advertisement

Photography by Johan Persson

Το έργο διερευνά με ευαισθησία τον κόσμο της ανδρικής φιλίας, της εξάρτησης και της προσωπικής ευαλωτότητας. Έχει ήδη συγκεντρώσει θερμές κριτικές για την ευαισθησία και τη δραματική του ακρίβεια, αποκαλύπτοντας τις τρωτές πλευρές των ανδρών, την ένταση των ανθρώπινων σχέσεων και την προσπάθεια για προσωπική αναγέννηση.

Πρωταγωνιστούν ο διακεκριμένος με βραβείο Λώρενς Ολίβιε, Τζακ Λόουντεν, γνωστός από σειρές όπως Slow Horses και Δουνκέρκη, καθώς και ο βραβευμένος με Emmy και BAFTA, Μάρτιν Φρίμαν. (Χόμπιτ, The Responder).

Η παράσταση μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη από το Soho Place του Λονδίνου και θα παρουσιαστεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την εμπειρία ενός από τα πιο επίκαιρα και βαθιά ανθρώπινα έργα του σύγχρονου θεάτρου.

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Info

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, 20:00

Advertisement

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Τιμές εισιτηρίων: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 15 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr

Advertisement