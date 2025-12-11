Έναν δικό της άνθρωπο, τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τίμησε η ΕΡΤ την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη δωρεά του συνόλου της δισκογραφικής συλλογής και βιβλιοθήκης του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Παρουσία ραδιοφωνικών παραγωγών, δημοσιογράφων, στελεχών της ΕΡΤ και φίλων του, ανακοινώθηκε η μετονομασία της αίθουσας της ταινιοθήκης της ραδιοφωνίας, σε Αίθουσα Γιώργου Παπαστεφάνου.

Ο σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, δημιουργός αξέχαστων εκπομπών που έχουν γράψει ιστορία, όπως οι «Μουσικές Βραδιές» και «Οι Παλιοί μας Φίλοι», πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας το 1960, σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Στην ΕΡΤ, απ’ όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό ταξίδι, παραχώρησε το πολύτιμο αρχείο του. Η συλλογή του αποτελείται από 7.000 βινύλια ελληνικής και ξένης μουσικής καθώς και όπερας, χιλιάδες φωτογραφίες, αλλά και βιβλία ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το σύνολο των εκδόσεων του περιοδικού «Εκλογή», του πρώτου πολιτιστικού εντύπου που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1950, υπό την επιμέλεια της Ελένης Βλάχου.

«Έπρεπε εδώ να έρθουν, να μετακομίσουν από το σπίτι μου, αφού η ΕΡΤ ήταν το άλλο μεγάλο σπίτι μου, που έζησα όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια, με όλους αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες, τους υπέροχους φίλους και τις υπέροχες ευκαιρίες για δημιουργία που είχα», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος στην ομιλία του και αναφερόμενος στο τιμώμενο πρόσωπο είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της ελληνικής μουσικής, καθώς κατέγραψε και ανέδειξε τη σύγχρονη ελληνική μουσική επί δεκαετίες και πρόσθεσε ότι αποτελεί μια από τις πιο πολυσχιδείς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση με σειρά εμβληματικών εκπομπών».

Γιώργος Παπαστεφάνου-Γιάννης Παπαδόπουλος

Ο κ. Παπαδόπουλος, ευχαριστώντας τον Γιώργο Παπαστεφάνου για τη δωρεά του, δεσμεύθηκε ότι «ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός» με τους δίσκους και τα βιβλία του θα αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας το έργο του και την πρόσφορά του.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στην πολύχρονη διαδρομή του, τονίζοντας ότι ελπίδα του είναι η συλλογή του να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, βοηθώντας τους συναδέλφους και τους συνεργάτες της ΕΡΤ, όπως και τους ερευνητές.

Γιώργος Παπαστεφάνου

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ΕΡΤ που εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές τις δεκαετίες οι συγκεκριμένες αυτές εκπομπές με τον τρόπο που είχε φανταστεί.

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, ο πρόεδρος της ΕΡΤ πρόσφερε στον Γιώργο Παπαστεφάνου ένα USB stick που επεξεργάστηκε το Αρχείο της ΕΡΤ με 700 και πλέον φωτογραφίες του ιδίου με σημαντικούς καλλιτέχνες κατά την πορεία της καριέρας του, ενώ του απένειμε μια τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.