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Το Μουσείο «Σπίτι του Ελύτη» και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζουν την Τρίτη 7 Ιουλίου, στον εμβληματικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη, ένα ταξίδι στο έργο του με οδηγό τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού.

Πρόκειται για ένα λυρικό πρόγραμμα που παρουσιάζει κυρίαρχες όψεις του έργου του ποιτηή, μέσα από την ποίηση και τα πεζά του, με μουσική και μελοποιημένα ποιήματα-τραγούδια του συνθέτη του συμφωνικού «Μονογράμματος», Γιώργου Κουρουπού.

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Βασικά θέματα, άξονες του έργου του Ελύτη, όπως φύση, γλώσσα, αισθήσεις, λυρικός και υπερβατικός στοχασμός, συνομιλούν μοναδικά με την πνευματικότητα και ευαισθησία της μουσικής του Κουρουπού, δίνοντας άλλοτε φόρμες τραγουδιού και άλλοτε μουσικής συνοδείας.

«Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί

Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στη θάλασσα Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή

Έχω ρίξει μες στ’ άπατα μιαν ηχώ

Να κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ Να σε βλέπω μισή να περνάς στο νερό

και μισή να σε κλαίω μες στον Παράδεισο»

Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα. Απαγγέλλουν η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου και ο συγγραφέας Αχιλλέας Κυριακίδης.

Συμμετέχει ο πιανίστας Θανάσης Αποστολόπουλος, ενώ το σύνολο εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών διευθύνει ο εξαιρετικός μαέστρος Μίλτος Λογιάδης.

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