Για τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο αρχαιολόγος είναι ένα είδος χειρουργού, καθώς τέμνει το σώμα της γης σε χώρο και χρόνο.

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Στο σταυροδρόμι που ενώνει τα Βαλκάνια με τη βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή με την κεντρική Μεσόγειο, η Κρήτη αναδύθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν από τη θάλασσα της Αιγηίδας. Και στην καρδιά της στέριωσε μια πόλη που ο Όμηρος γνώριζε και οι αιώνες έθαψαν: η Ελεύθερνα -η πόλη των ελευθέρων, μια αρχαϊκή κοινωνία ανοιχτή στο σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου, με δεσμούς που έφταναν από την Πελοπόννησο και την Αττική ως την Αίγυπτο, τη Φοινίκη και την Ετρουρία.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 19:00, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το Megaron Plus φιλοξενεί τον Νίκο Σταμπολίδη, ομότιμο καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, για μια ομιλία που είναι ταυτόχρονα επιστημονική αφήγηση, προσωπική εξομολόγηση και ταξίδι στα έγκατα της κρητικής γης και της ιστορίας.

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Για 40 και πλέον χρόνια, ο Νίκος Σταμπολίδης ανασκάπτει αυτή την πόλη μαζί με τους φοιτητές και συνεργάτες του, και ταυτόχρονα, όπως ο ίδιος λέει, «ανασκάπτει τον εαυτό του». Γιατί ο αρχαιολόγος, κατά τον Σταμπολίδη, είναι ένα είδος χειρουργού: τέμνει το σώμα της γης σε χώρο και σε χρόνο.

Και αυτή η σαρανταχρόνια εμπειρία -από τα χωριά της δεκαετίας του ’80 στα οποία έφτανε ένα λεωφορείο δύο φορές την εβδομάδα, ως τον σύγχρονο αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Ελεύθερνας που σήμερα γνωρίζει ο κόσμος- είναι αυτό που ο Σταμπολίδης θα μοιραστεί.

Χιλιάδες αντικείμενα από πηλό, πέτρα, μέταλλο, ελεφαντόδοντο και γυαλί έχουν έρθει στο φως, μιλώντας εύγλωττα για έναν πολιτισμό που εκτείνεται από τα μινωικά ως τα μεσαιωνικά χρόνια. Ταφικές πυρές πριγκίπων-πολεμιστών, πριγκίπισσες-ιέρειες, σχέσεις με τα ομηρικά έπη και επαλήθευση ιστορικών αναφορών του Ηροδότου –η Ελεύθερνα είναι μια πόλη που συνεχώς αναδύεται.

Info

Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/eleftherna-401-mia-anadyomeni-archaia-poli-nikos-stabolidis/