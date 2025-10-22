Ο Διονύσης Σαββόπουλος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα. Πρώτοι μεταξύ πολλών, οι ομότεχνοι του. Ο κόσμος της μουσικής αποχαιρετά τον αγαπημένο Νιόνιο, με σεβασμό, συγκίνηση, αλλά και πολύτιμες αναμνήσεις.

«Θλίψη βαθιά… Τώρα μόνο σιωπή», αναφέρει η λιτή ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα.

«Αυτή τη νύχτα η καρδιά μου είναι βαριά, δεν υπάρχει ούτε μια λέξη να μου δώσεις», γράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. «Γιατί μπορεί να προετοιμαζόμουν καιρό γι’ αυτή την αναχώρηση -τις τελευταίες μέρες κιόλας την αισθανόμουν κάτω από κάθε βήμα που άκουγα- να όμως που ήμουν εντελώς απροετοίμαστος. Κάθομαι, λοιπόν -με την καρδιά μου να «αιμορραγεί σαν τον ουρανό»- να βγάλω λίγο από το χρέος, να αγγίξω λίγη από την ομορφιά, να νιώσω κάτι απ’ την πληγή, ν’ αφουγκραστώ λιγάκι απ’ την μεγάλη γιορτή που σε τόσα τραγούδια του ονειρεύτηκε. Αυτήν που «ο Όλιβερ Τουίστ και ο Αδόλφος», «ο Μαρκήσιος Ντε Σαντ και ένας hippie», «η Παρθένα και ο Σατανάς» «πίνουν από το ίδιο το ποτήρι» και «πετούν αγκαλιασμένοι μακριά».

Ο Σαββόπουλος μας περιείχε όλους. Είπε ένα τραγούδι για τον καθέναν από μας. Αν αισθάνθηκαν κάποιοι άνθρωποι προδομένοι από κείνον, ήταν επειδή ήταν τόσο σίγουροι ότι τραγουδάει για κείνους μόνο –και, έκπληκτοι, την επόμενη μέρα, ανακάλυπταν πως το επόμενο τραγούδι του μιλούσε και για τον διπλανό τους, τον αντίθετό τους», σημειώνει μεταξύ άλλων και καταλήγει: «Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα.»

«Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», είναι τα λόγια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός», γράφει για τη μεγάλη απώλεια του Νιόνιου ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

«Διονύση μου καλλιτέχνη μου !!! Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά…», γράφει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

«Α-πί-στευ-το ….

Τι να πρωτοθυμηθώ : τις παραστάσεις μας στη Πλάκα ,

τη «Ρεζέρβα», τα τραγούδια της,

το στούντιο , τις πρόβες , τις συζητήσεις , το «Μυστικό τοπίο»στο Μέγαρο , τη πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και τη τελετή λήξης , το δημόσιο «ευχαριστώ»σου για τη συναυλία του φορτηγού στο κορωνοιό (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα)και ήσουν ο ΜΟΝΟΣ με θάρρος από όλο το καλλιτεχνικό «κόσμο» που πήρε θέση. Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου , τις συμβουλές , το τεράστιο χιούμορ σου, την αστείρευτη εξυπνάδα σου , το πηγαίο ταλέντο σου , τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας … Άφησες Τεράστια παρακαταθήκη.

Σε ευχαριστώ για ό, τι έζησα μαζί σου , κόσμημα στη ψυχή μου . Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω …ουτως ή άλλως δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο ….Θα ζεις στη καρδιά μου

Σαν το παράπονο στη φράση

Εδώ και τώρα ….

Διονύση μου αγαπημένε …

Νιονιο μου …

Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ….

Άδεια μου αγκαλιά».

«Στο βιβλίο του λέει σε κάποιο σημείο “Ετσι κι αλλιώς, στο τέλος όλοι θα σε κρίνουν όχι απ’ αυτά που ξέρεις αλλά απ’ αυτά που μπόρεσες”. Μπόρεσε το άπιαστο. Λέω στις κόρες μου, δεν θα σας πιέσω τι να κάνετε στη ζωή σας, είναι δικός σας ο δρόμος, εγώ θέλω δύο χάρες να κάνετε στους εαυτούς σας. Να μάθετε να μιλάτε και να γράφετε σωστά την γλώσσα σας και να ακούσετε τα τραγούδια δέκα ανθρώπων για να μάθετε πώς να αισθάνεστε στην γλώσσα σας. Ένας από αυτούς είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος», αναφέρει η ανάρτηση του Οδυσσέα Ιωάννου.

Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρέτησε και το Rockwave Festival με ένα βίντεο και τα εξής λόγια: «Καλό ταξίδι. Ήταν τιμή μας». Ο Νιόνιος που δήλωνε χαριτολογώντας «έπρεπε να γίνω 80 χρονών για να με φωνάξουν στο στο Rockwave», έδωσε τον περασμένο Ιούνιο δύο συναυλίες στο φεστιβάλ με αφορμή τα 30χρονα της διοργάνωσης.