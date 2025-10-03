Ο Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne, Τόμας Οστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου για να παρουσιάσει τη δική του ανατρεπτική εκδοχή στο έργο του Ίψεν «Ο Εχθρός του Λαού».

Η παράσταση, που από το 2012 έχει παρουσιαστεί με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, ανεβαίνει στο Θέατρο Κνωσός, για πρώτη φορά με Έλληνες ηθοποιούς.

Advertisement

Advertisement

Στην πολυαναμενόμενη παράσταση πρωταγωνιστούν οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ και Ιάσονας Άλυ.

©Patroklos Skafidas

©Patroklos Skafidas

©Patroklos Skafidas

Τόμας Όστερμάιερ

Εχθρός του λαού

«Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού». Γραμμένο το 1882, το έργο του Χένρικ Ίψεν παραμένει εκρηκτικά επίκαιρο, φέρνοντας στο φως την ηθική σύγκρουση μεταξύ ατομικής ευθύνης και συλλογικού συμφέροντος, επιστημονικής αλήθειας και πολιτικής σκοπιμότητας».

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

Advertisement

Ενδυματολόγος Nina Wetzel

Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag

Δραματουργία Florian Borchmeyer

Advertisement

Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος

Advertisement

Συνεργάτης Σκηνοθέτης Christoph Schletz

Σκηνογράφος Jan Pappelbaum

Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke

Advertisement

Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου

Advertisement

Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος

Σκηνογράφος – προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη

Advertisement

Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς

Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου

Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Info

Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής)

Από 22 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/exthros-tou-laou/