Η ταινία μεταφέρει την ιστορία στον 19ο αιώνα και επιχειρεί να φανταστεί τη ζωή ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να έχει εμπνεύσει τον Ουγκό.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Βενσάν Κασέλ υποδύεται τον Κουασιμόδο στη νέα γαλλική παραγωγή του Netflix με τίτλο «The Hunchback, Soul of Paris», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Ζαν-Φρανσουά Ρισέ τοποθετείται στο Παρίσι του 1830, παρουσιάζοντας έναν λιθοξόο που καταδιώκεται από τις αρχές λόγω της υποτιθέμενης ανοσίας του στη χολέρα.

Παρά την έμπνευση από το μυθιστόρημα του Βικτόρ Ουγκό, το σενάριο ακολουθεί μια πρωτότυπη αφήγηση βασισμένη σε ιστορικές αναφορές για έναν καμπούρη λιθοξόο του 19ου αιώνα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Καρίμ Λεκλού, Δάφνη Πατακιά και Μπενζαμέν Βουαζέν, εξερευνώντας θέματα όπως η κοινωνική απόρριψη, η διαφορετικότητα και η ανεκπλήρωτη αγάπη σε ένα ταραγμένο περιβάλλον.

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Αγνώριστος στον ρόλο του Κουασιμόδου εμφανίζεται ο Βενσάν Κασέλ στη νέα γαλλική παραγωγή του Netflix «The Hunchback, Soul of Paris» («Quasimodo, l’âme de Paris»), το πρώτο επίσημο τρέιλερ της οποίας μόλις κυκλοφόρησε.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Ζαν-Φρανσουά Ρισέ, που θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 27 Νοεμβρίου 2026 και προσεγγίζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο τον θρυλικό ήρωα του Βικτόρ Ουγκό.

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Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Παρίσι του 1830, σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής, που επιπλέον βιώνει την απειλή της χολέρας (η μεγάλη επιδημία χολέρας στο Παρίσι ξέσπασε το 1832, ενώ η Ιουλιανή Επανάσταση έγινε το 1830).

Ο Κουασιμόδος παρουσιάζεται ως ένας απομονωμένος λιθοξόος, ο οποίος καταδιώκεται από τις αρχές επειδή θεωρείται ότι διαθέτει μια σπάνια ανοσία στην ασθένεια. Ένας γιατρός επιδιώκει να τον χρησιμοποιήσει σε ιατρικά πειράματα, αναζητώντας θεραπεία για τη χολέρα.

Παράλληλα, ο ήρωας ερωτεύεται μια χορεύτρια και αποφασίζει να διακινδυνεύσει τα πάντα για να την προστατεύσει. Η προσωπική του ιστορία εκτυλίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικών συγκρούσεων, φόβου και πολιτικής εξέγερσης.

Πόση σχέση έχει η ταινία με την «Παναγία των Παρισίων»;

Παρότι αντλεί έμπνευση από το κλασικό μυθιστόρημα του Ουγκό, που εκδόθηκε το 1831, η νέα ταινία δεν ακολουθεί την πλοκή του βιβλίου.

Στο έργο του Γάλλου συγγραφέα, η δράση τοποθετείται στο Παρίσι του 1482 και επικεντρώνεται στον παραμορφωμένο κωδωνοκρούστη της Παναγίας των Παρισίων, στον έρωτά του για την Εσμεράλδα και στις τραγικές συγκρούσεις που καθορίζουν τη μοίρα των ηρώων.

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Αντίθετα, η ταινία του Ρισέ μεταφέρει την ιστορία στον 19ο αιώνα και επιχειρεί να φανταστεί τη ζωή ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να έχει εμπνεύσει τον Ουγκό.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με μια ενδιαφέρουσα θεωρία του Βρετανού αρχειονόμου Άντριαν Γκλιου (Adrian Glew), ο οποίος εντόπισε ιστορικές αναφορές σε έναν καμπούρη λιθοξόο που εργαζόταν στην Παναγία των Παρισίων στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο άνθρωπος αυτός ενδέχεται να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον συγγραφέα, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί η σύνδεσή τους.

Όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης στη γαλλική έκδοση του Vanity Fair, η ταινία ξεκινά από μια εύλογη υπόθεση και όχι από μια πραγματική ιστορία.

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Το «The Hunchback, Soul of Paris» διατηρεί ορισμένα από τα κεντρικά θέματα του μυθιστορήματος, όπως η κοινωνική απόρριψη, η διαφορετικότητα, η ανεκπλήρωτη αγάπη και η αντίθεση ανάμεσα στην εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική ομορφιά, δημιουργώντας όμως μια νέα κινηματογραφική αφήγηση.

Στο πλευρό του Βενσάν Κασέλ εμφανίζονται οι Καρίμ Λεκλού, Δάφνη Πατακιά και Μπενζαμέν Βουαζέν. Το σενάριο υπογράφουν οι Ερίκ Μπεσνάρ και Εντγκάρ Μαρί.

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Η ταινία σηματοδοτεί ακόμη μία συνεργασία του Κασέλ με τον Ζαν-Φρανσουά Ρισέ, ο οποίος τον είχε σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, στις δύο ταινίες για τον διαβόητο Γάλλο εγκληματία Ζακ Μεσρίν και στον «Αυτοκράτορα του Παρισιού».

Με πληροφορίες από Hypebeast, Première, AlloCiné

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