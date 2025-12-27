Τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, το Half Note υπόσχεται το πιο ξέφρενο πάρτυ της πόλης. Οι Jive Aces, η αγαπημένη jive & swing μπάντα της Ευρώπης, επιστρέφουν από σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και μέχρι την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, για ένα εκρηκτικό εξαήμερο με κέφι, ενέργεια και ρυθμό.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε από τον τραγουδιστή Ian Clarkson, τον ντράμερ Peter Howell (ο οποίος ήταν συμμαθητής με τον Ian), τον μπασίστα Ken Smith και τον σαξοφωνίστα «Big» John Fordham.

Advertisement

Advertisement

Οι Βρετανοί που έγιναν γνωστοί από το Britain’s Got Talent, όπου το 2012 έφτασαν στον ημιτελικό, έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ, έχουν συνεργαστεί από τον Van Morrison μέχρι την Keely Smith και εμφανιστεί στο Royal Albert Hall, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνου, ενώ με τις περιοδείες τους έχουν ταξιδέψει σε πάνω από 40 χώρες.

Με big band jazz, jump blues, boogie woogie, rock’n’roll των 50s και την εντυπωσιακή σκηνική τους παρουσία, οι Jive Aces φέρνουν στο Half Note το πιο αισιόδοξο και feelgood ξεκίνημα για το 2026.

Info

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς

Εισιτήρια από 25€

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/emma-smith/?evId=842049