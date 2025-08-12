Μετά από 15 χρόνια και λίγο πριν από την κυκλοφορία της τρίτης και τελευταίας ταινίας με τίτλο «Downton Abbey: The Grand Finale», οι πρωταγωνιστές γιορτάζουν το τέλος της μεγάλης αυτής διαδρομής, με ένα ειδικό αφιέρωμα το οποίο θα προβληθεί στις 10 Σεπτεμβρίου από το NBC και την επομένη μέρα από το Peacock.

Στο «Downton Abbey Celebrates The Grand Finale», το καστ δίνει ραντεβού στο περίφημο Savoy Hotel του Λονδίνου και μοιράζεται αναμνήσεις από τα παρασκήνια και άγνωστες ιστορίες, τόσο από τις έξι τηλεοπτικές σεζόν όσο και από τις τρεις ταινίες.

Θα είναι όλοι εκεί: Η Lady Mary-Μισέλ Ντόκερι, ο Χιου Μπόνβιλ και η Ελίζαμπεθ Μακ Γκόβερν, η Λόρα Καρμάικλ, ο Τζιμ Κάρτερ, ο Πολ Τζιαμάτι, η Ρακέλ Κάσιντι, ο Κέβιν Ντόιλ, η Φίλις Λόγκαν, η Πενέλοπε Γουίλτον και όχι μόνο.

Στο σπέσιαλ επεισόδιο θα προβληθεί επίσης μία σκηνή από το «Downtown Abbey: The Grand Finale», που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου. Από την 1η Σεπτεμβρίου, το κοινό μπορεί επίσης να παρακολουθήσει και τις έξι σεζόν του «Downton Abbey», καθώς και τις δύο πρώτες ταινίες στο Peacock.

Η σειρά πέρασε στη μεγάλη οθόνη το 2019 με την ομότιτλη ταινία και ακολούθησε το 2022, το «A New Era». Και οι δύο ταινίες σημείωσαν επιτυχία στο box office, με την πρώτη να κάνει εισπράξεις 194 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Variety