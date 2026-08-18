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Οι εκδηλώσεις είναι εμπνευσμένες από τον στίχο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» και πραγματοποιούνται από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου.

Οι δράσεις φιλοξενούνται σε πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε όλη την επικράτεια, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη της Ρόδου, η Ιερά Μονή Αρκαδίου και το Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική έννοια του ανθρώπινου στοιχείου μέσα από τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και τη σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν.

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Δώδεκα νέες παραγωγές, μουσικής, θεάτρου, χορού, καθώς και εικαστικές δράσεις, οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου, «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» («Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος») περιλαμβάνει η όγδοη εβδομάδα των εκδηλώσεων «΄Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.

Από τις 17 έως και τις 23 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στην Ακρόπολη Ρόδου, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ στη Θεσσαλονίκη, στον Αρχαιολογικό χώρο Λέρνας στην Αργολίδα, στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων, στο Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, στον Αρχαιολογικό χώρο Φαιστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Αρχαιολογικό χώρο Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας, στο Κάστρο Ιωαννίνων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και στη Φορτέτζα Ρεθύμνου.

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Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων: 17 – 23 Αυγούστου 2026

Δράκος – Hymn of Decay_1

Χορός

Δράκος – Hymn of Decay

17, 18 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 19.00

Ακρόπολη Ρόδου

Χορογραφία: Δανάη & Διονύσιος, σε συνεργασία με τους/τις περφόρμερ

Πρωτότυπη μουσική: Constantine Skourlis

Κοστούμια: Ancient Kallos

Ευχαριστούμε θερμά το Ancient Kallos για τη γενναιόδωρη παραχώρηση των κοστουμιών

Προωθητικό υλικό: Σπύρος Χάμαλης

Ερμηνεύουν: Δανάη Βασιλακάκου, Νίκος Βλαχογιάννης, Ηρώ-Ειρήνη Δασκαλάκη, Άρης Παπαϊωάννου, Παυλίνα Πλάτση, Constantine Skourlis

ΑΜΚΕ: SMALL AXE

«Στην καρδιά του δάσους χρόνια περιπλανιέμαι, στη ρίζα του βουνού κοιμήθηκα για να σε ονειρευτώ. Οι νύμφες μού ψιθύρισαν στο αυτί τα μυστικά του κόσμου και τώρα εγώ χορεύω για τον Πάνα. Στα τσιμεντένια χαρακώματα έχασα περισσότερα από όσα έψαχνα. Αγρίεψα και έκλεισα τα παράθυρα της καρδιάς. Με τα ίδια μου τα χέρια έχτιζα τις φυλακές που με τη δική μου ευλογία με υποδούλωναν. Βασανιστής της ίδιας μου της ζωής. Αναζητούσα ένα καλύτερο εγώ στραγγαλίζοντας εκείνο που είχα μέσα μου. Το ρίσκο κι η θυσία αναπόφευκτα γι’ αυτούς που αναζητούν ελευθερία. Και πάνω στον αγώνα μίσεψα πέρα από τον εαυτό μου κι ολάκερο τον κόσμο. Τώρα τα πόδια μου βουτάω στο νερό, κοιτάζω τη μορφή μου. Σαν γαληνέψει η επιφάνεια από του αέρα τις πνοές, διακρίνω ξανά εκείνο που άλλοτε ήμουν».

Μουσική

Ανθρωπόλειπος: Η άνοδος στην πέτρα στο άνοιγμα στον ορίζοντα

18, 19 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Ιερά Μονή Αρκαδίου, Ρέθυμνο

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αργαστήρι – Androidus

Μουσικό συγκρότημα: Θοδωρής Κοτονιάς (τραγούδι, γιουκαλίλι), Κώστας Ανετάκης (κιθάρα), Στέργιος Κοτονιάς (κρουστά), Κώστας Μαυριδάκης (μπάσο), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα), Βασίλης Δραμουντάνης (τραγούδι, μαντολίνο)

ΑΜΚΕ: Androidus Project Tank

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Στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο παρουσιάζεται η παραγωγή Αθρωπόλειπος: Η άνοδος στην πέτρα στο άνοιγμα στον ορίζοντα, ένα διήμερο μουσικό, αφηγηματικό και βιωματικό εγχείρημα γύρω από τη σχέση ανθρώπου και πέτρας, ως έκφραση μιας ξεχασμένης σχέσης ανάμεσα στη φύση και την πλάση. Αντλώντας έμπνευση από τα βουνά, τη μνήμη του τόπου και την επαναστατική σκέψη, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τον Προμηθέα έως τον Σίσυφο και τον Καμύ, η παραγωγή αυτή στον εμβληματικό χώρο του Αρκαδίου αφιερώνει τη θεματική της στην επανάσταση του πνεύματος, της συνείδησης και της υπέρβασης. Στον άνθρωπο που, για να παραμείνει ανθρώπινος, διανύει τα εσωτερικά στάδια της Αναζήτησης, της Αναλαμπής και της Ανατροπής, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του στην Ιστορία. Το έργο εξελίσσεται με αφετηρία τον διάλογο, συνεχίζεται ως αφηγηματικό δρώμενο και κορυφώνεται μουσικά με το συγκρότημα του Θοδωρή Κοτονιά, μεταφέροντας σταδιακά τον άνθρωπο από τη σκέψη και την εσωτερική αναμέτρηση στη συλλογική εμπειρία και τη μουσική έκφραση. Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδεικνύεται και η σύνδεση με το Αρκάδι, το οποίο παραμένει στη συλλογική συνείδηση τόπος ιερότητας, εθελοθυσίας και επανάστασης, επαναφέροντας ένα διαχρονικό ερώτημα που διαπερνά την ανθρώπινη ιστορία: Πολιτισμός ή Βαρβαρότητα;

Α΄ Μέρος – Ο Λόγος Εισηγήσεις

Η πολιτιστική διαδρομή του Ανθρωπόλειπου , ανοίγει με το λόγο μέσα από δυο εισηγήσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο , όπου η φιλοσοφία, η κοινωνική και οικολογική σκέψη και γνώση συνομιλούν με τον άνθρωπο, το βουνό, την πέτρα και το πολιτιστικό του περιβάλλον. Οι εισηγήσεις αποτελούν τον στοχασμό και το νοηματικό προοίμιο της παράστασης, εισάγοντας τον θεατή στα ερωτήματα και τις αναζητήσεις που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια μέσα από τη δραματουργία και τη μουσική.

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«Από τις ρίζες στον ορίζοντα: πέτρα, αυθεντικότητα και ελευθερία» | 18/7

Δρ. Νίκος Ερηνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Κρήτης · Ποιητής

«Η πέτρα και η παραδοσιακή οικολογική γνώση στον Ψηλορείτη» | 19/8

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Δρ. Λεωνίδας Οικονομάκης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Παγκόσμιου Νότου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Β΄ Μέρος – Θεατρική Αφήγηση- Ο Ανθρωπόλειπος

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το πρωτότυπο αφηγηματικό έργο «Ανθρωπόλειπος», που δημιουργήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Το έργο υφαίνεται μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο με τον Αισχύλο, τον Αλμπέρ Καμύ, τον Εδουάρδο Γκαλεάνο και τον Κωστή Παλαμά, μετατρέποντας τον μύθο, την ποίηση, τη φιλοσοφία και την ιστορική μνήμη σε μια νέα αφήγηση για την πορεία του ανθρώπου. Ερμηνευμένο από τον ηθοποιό Γιώργη Φασουλά, το έργο αφηγείται τη διαδρομή του ανθρώπου μέσα στον χρόνο. Από τη στιγμή που ο ανθρώπινος νους συνειδητοποιεί πως η πέτρα μπορεί να μεταμορφωθεί σε εργαλείο, αρχίζει και η μεταμόρφωση του ίδιου του ανθρώπου. Η πρώτη πέτρα που συνθλίβεται δεν αλλάζει μόνο την ύλη, αλλά επαναστατεί στη συνείδηση. Γίνεται η απαρχή της δημιουργίας, της τεχνικής, της μνήμης και, τελικά, του ίδιου του πολιτισμού. Καθώς η αφήγηση εξελίσσεται, η πέτρα εμφανίζεται διαρκώς με διαφορετικά πρόσωπα: εργαλείο και καταφύγιο, βουνό και τείχος, όπλο και μνήμείο, θεμέλιο μα και τιμωρία. Παράλληλα, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Από δημιουργός γίνεται ταξιδευτής, από ταξιδευτής, αναζητητής και από αναζητητής επαναστάτης, διανύοντας τα εσωτερικά στάδια της Αναζήτησης, της Αναλαμπής και της Ανατροπής. Στην πορεία του συνομιλεί με τον Προμηθέα, τον Σίσυφο, το βουνό, το Αρκάδι και τον σύγχρονο κόσμο. Η επανάσταση δεν παρουσιάζεται ως πράξη βίας, αλλά ως πράξη συνείδησης, ως η διαρκής απόφαση του ανθρώπου να υπερβεί τον φόβο, να αμφισβητήσει το δεδομένο και να παραμείνει ελεύθερος μια επανάσταση του πνεύματος.

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Το πρωτότυπο σενάριο και η δραματουργική συγγραφή υπογράφονται από τον Γιώργη Καλομοίρη και τον Γιώργη Φασουλά, ενώ η δημιουργική σύλληψη και η ανάπτυξη του έργου προέκυψαν μέσα από την ομάδα έμπνευσης των Γιώργη Καλομοίρη, Γιώργη Φασουλά και Αριστέας Ξυλούρη.

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Γ’ Μέρος – Στις Κορυφές του Νου

Μία μουσικο-αφηγηματική παράσταση με τον Θοδωρή Κοτονιά και τον Βασίλη Δραμουντάνη. Μία «Ανάβαση» από το μονοπάτι της υπέρβασης που φτάνει ως στις Κορυφές του Νου. Σε εκείνο το ξέφωτο όπου ο άνθρωπος συναντά τη μεγάλη του Αλήθεια.

Τραγούδια, ποίηση και αφήγηση κάτω από το φως των αστεριών. Η διαδρομή του Ανθρωπόλειπου ολοκληρώνεται με τον μουσικοαφηγηματικό κύκλο «Στις Κορυφές του Νου», εμπνευσμένο από τον ομώνυμο στίχο της μαντινάδας του Γυαλάφτη όπου οι κορυφές γίνονται κορφές. Πρόκειται για έναν κύκλο αφιερωμένο στην αδιάκοπη αναζήτηση του ανθρώπου για τον εαυτό του και ο εσωτερικός διάλογος μετατρέπεται σε κοινό βίωμα.

Με οδηγούς τον Θοδωρή Κοτονιά, τον Βασίλη Δραμουντάνη και το μουσικό σύγκρότημα που συναποτελούν οι Κώστας Ανετάκης, Στέργιος Κοντονιάς, Κώστας Μαυριδάκης και Γιώργος Κοντογιάννης , οι σκέψεις, οι μνήμες και τα ερωτήματα που γεννήθηκαν κατά τη διαδρομή του Ανθρωπόλειπου αποκτούν φωνή και ρυθμό. Η αφήγηση παραδίδεται στη μουσική και η ανάβαση ολοκληρώνεται εκεί όπου ο άνθρωπος ονειρεύεται να φτάσει.

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Θέατρο

Χρυσός δίσκος

19, 20 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.00

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, Θεσσαλονίκη

Χρυσός Δίσκος – Φωτογραφία Νίκος Κατσαρός

Κείμενο, σκηνοθεσία: Δανάη Λιοδάκη

Σκηνικά, κοστούμια: Νικόλας Κανάβαρης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Χανός

Βοηθός σκηνοθέτριας, κινησιολογία: Στάλη Συμεών

Φωτογραφίες, βίντεο: Νίκος Κατσαρός

Ερμηνεύουν: Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μαριέλα Δουμπού, Μαρία Κωνσταντά, Τίτος Γρηγορόπουλος, Γιάννης Μαστρογιάννης

Οργάνωση παραγωγής: Ευσταθία Λαγιόκαπα

ΑΜΚΕ: Beats Per Minute Cultural Group

Η παράσταση Χρυσός δίσκος εμπνέεται από την πραγματική ιστορία του Golden Record, που έστειλε η ΝASA στο διάστημα το 1977, με τις αποστολές Voyager. Ο Χρυσός δίσκος περιείχε φωτογραφίες, σχέδια και ηχητικά ντοκουμέντα από τη Γη, σε μια προσπάθεια της επιστημονικής ομάδας να επικοινωνήσει με τον ενδεχόμενο εξωγήινο πολιτισμό και να του μεταφέρει μια εικόνα για την ανθρώπινη ζωή. Πενήντα χρόνια μετά, η παράσταση επιστρέφει σε αυτό το ιστορικό γεγονός για να θέσει εκ νέου το ερώτημα: Τι είναι σήμερα το «ανθρώπινο»; Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο θέατρο ντοκουμέντο, τη μυθοπλασία και το μουσικό θέατρο, χρησιμοποιώντας ιστορικές αφηγήσεις, προσωπικές ιστορίες και ζωντανή μουσική. Το έργο, εκκινώντας από το αρχείο του Χρυσού δίσκου, διερευνά πώς μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χρυσός δίσκος επανέρχεται μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος και η καταστροφή κατακλύζουν την καθημερινότητά μας.

Θέατρο

Οι γυναίκες της Αλκυονίας

Μια θεαματική περιήγηση στον υγρότοπο της Λέρνας

20, 21 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.45

Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας, Αργολίδα

Οι γυναίκες της Αλκυονίας_Φωτο Άννα Μαρία Τσαγκαρέλλη

Στίχοι, σκηνοθεσία: Γιώργος Σαχίνης

Χορογραφία: Ειρήνη Αλεξίου

Περφόρμερς: Ειρήνη Αλεξίου, Nalyssa Green

Μουσική: Θάνος Κοσμίδης

Κοστούμια, σκηνικά: Βάσω Τζούτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Jo Cortez

Οργάνωση παραγωγής: UrbanDig Project

ΑΜΚΕ: Όχι Παίζουμε

Στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας, στην Αργολίδα, βρίσκεται η λίμνη Αλκυονία. Η μυθολογία τη θέλει απύθμενη, δίοδο στον Κάτω Κόσμο, φωλιά της Λερναίας Ύδρας. Είναι η αφετηρία της περιπατητικής μας παράστασης. Ο θεατής ακολουθεί διαδρομές νερού: από τη λίμνη στον ποταμό Ποντίνο, μέχρι τη θάλασσα. Ακολουθεί την πορεία ομορφιάς και αντοχής του υδάτινου κύκλου. Ακολουθεί ανθρώπινες διαδρομές αγωνίας, αντοχής και τόλμης, καταλήγοντας στην αρμονία. Διαδρομές θνητών που οδηγούνται στην αθανασία ως ήρωες μυθολογίας ή θεότητες. Ακολουθεί τις Δαναΐδες, την Αριάδνη, τη Σεμέλη: γυναικείες μορφές στους μύθους ενός τόπου γνωστού κυρίως για τον Ηρακλή και τον Διόνυσο. Η Ήρα, θεά της γυναίκας, της τάξης και του Άργους, οδηγεί τους θεατές στις διαδρομές αυτές και συνομιλεί τραγουδώντας πάνω σε ηλεκτρονική μουσική. Σε ένα παρόν με λιγοστό νερό και ανάγκη για αντοχή και τόλμη, η παράσταση ζωντανεύει στον τόπο της Λέρνας μορφές από τη μυθολογία του που αναδεικνύουν τη σημερινή του σημασία.

Χορός

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

20, 21 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.00

Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων

Μόλυβδος_Pavlos Mavridis Photography

Σύλληψη, χορογραφία: Άρτεμις Λαμπίρη

Πρωτότυπη μουσική: Χρήστος Καλκάνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Λάμπρος Παπούλιας

Ερμηνεία, συνδημιουργία υλικού: Ελεάννα Ζώη, Ανθή Θεοφιλίδη, Κάντυ Καρρά

ΑΜΚΕ: ΜΑΝ

Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ είναι μια μυσταγωγική site-specific χορογραφική παράσταση με στοιχεία λόγου για τρεις γυναίκες, που θα παρουσιαστεί στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων. Μέσα από την ακινησία, τη μικροκίνηση και την αναπνοή, το έργο προσεγγίζει το σώμα ως τόπο μνήμης, τραύματος, προστασίας και ευαλωτότητας. Ο μόλυβδος λειτουργεί ως κεντρική μεταφορά: ένα υλικό βαρύ και τοξικό, αλλά ταυτόχρονα προστατευτικό και στεγανό. Τρεις γυναίκες συγκροτούν ένα συλλογικό σώμα που αναπνέει, συντονίζεται, θωρακίζεται και εκτίθεται. Η αναπνοή γίνεται παλμός και μηχανισμός σύνδεσης, ενώ η ακινησία αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος να παραμένεις παρών μέσα σε έναν κόσμο συνεχούς πίεσης, ταχύτητας και έκθεσης. Η περφόρμανς αναπτύσσεται σε χαμηλές εντάσεις ήχου και φωτός και δημιουργεί έναν χώρο.

Θέατρο

Σταφιδόκαμπος

21, 22 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας

Σταφιδόκαμπος Φωτο Νίκος Ζιαγάκης

Κείμενο, σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Επιμέλεια σκηνικού χώρου, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Ρένια Φραγγέα

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Λώλης

Συνεργάτρια σκηνοθέτρια: Άννα Φιλίδου

Σύμβουλος δραματουργίας: Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

Ερμηνεύουν: Ανατολή Αθανασιάδου, Αναστάσης Γεωργούλας, Ελένη Δαφνή, Μαριαλένα Ηλία, Γιάννης Κόραβος

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Δαφνή

ΑΜΚΕ: Θεατρική Ομάδα

Αντλώντας έμπνευση από τον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχοφ, εκεί όπου το τέλος μιας εποχής συναντά τον φόβο για το άγνωστο μέλλον, ο Σταφιδόκαμπος μεταφέρει την ιστορία στον κάμπο του Νομού Ηλείας, σε έναν τόπο όπου η μνήμη μοιάζει να έχει ποτίσει το χώμα. Η οικογένεια Πουλοπούλου επιστρέφει στο οικογενειακό κτήμα έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας στο εξωτερικό και βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικά αδιέξοδα, οικογενειακά μυστικά και σιωπές, την απειλή της πώλησης ενός τόπου που κουβαλά την ιστορία και την ταυτότητά της. Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την απώλεια μιας περιουσίας, αλλά το πέρασμα από έναν κόσμο που χάνεται σε έναν άλλο που γεννιέται.

Με αφορμή το σύμβολο του Σταφιδόκαμπου, η παράσταση ερευνά τι σημαίνει ρίζα, σπίτι και πατρίδα σήμερα, φωτίζοντας τις οικονομικές και συναισθηματικές μορφές εκμετάλλευσης, τη σύγκρουση γενεών και εποχών, αλλά και την ανθρώπινη ανάγκη να κρατηθεί κανείς από κάτι που μοιάζει να χάνεται για πάντα.

Εικαστικά / Περφόρμανς

Παράδεισος, μετατόπιση

Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού & Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, Ηράκλειο Κρήτης

Εγκαίνια έκθεσης: 21 Αυγούστου 2026

Διάρκεια έκθεσης έως 29 Αυγούστου 2026

Παράδεισος, μετατόπιση Vasilis Papageorgiou

Καλλιτέχνιδες-ες: Nona Inescu, Χριστίνα Καραγιάννη, Karrabing Film Collective, Δήμητρα Κονδυλάτου, Ελένη Μπαγάκη, Raffaela Naldi Rossano, Nour Ouayda, Βασίλης Παπαγεωργίου, Νίκος Σακκαδάκης, Γιώργος Σαπουντζής Βίκη Στείρη, Δέσποινα Χαριτωνίδη

Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος, Κατερίνα ΓναφάκηΠαραγωγή: WILD REEDS, Νικόλας Σφυράκης

ΑΜΚΕ: WILD REEDS

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα Παράδεισος, μετατόπιση αναπτύσσεται στον Αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς μέσα από έκθεση εικαστικών έργων, πρόγραμμα χορού και κύκλο προβολών. Νέες αναθέσεις, γλυπτικές εγκαταστάσεις, έργα βίντεο, ηχητικές συνθέσεις και επιτελεστικές δράσεις διερευνούν την έννοια του παραδείσου ως ιστορική, πολιτισμική και πολιτική κατασκευή. Οι καλλιτέχνες/ιδες εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνονται το τοπίο, οι κοινότητες και οι μορφές ζωής σε ένα νησί που έχει επανειλημμένα προβληθεί και καταναλωθεί ως παράδεισος. Ο παράδεισος προσεγγίζεται ως διαρκώς μετατοπιζόμενος ορίζοντας, που διαμορφώνεται από οικολογικές διεργασίες, οικονομικές δυνάμεις και εδαφικούς μετασχηματισμούς, σε συνεχή ένταση με τη φαντασίωση του ιδανικού προορισμού. Μέσα από αυτή τη μετατόπιση, ο χώρος δράσης προτείνεται ως ενεργό πεδίο, όπου η αξία, η προσοχή και το ανήκειν επαναπροσδιορίζονται, ενώ οι κοινότητες συνεχίζουν να κατοικούν, να αντιστέκονται και να επαναδιαπραγματεύονται το παρόν και τα πιθανά μέλλοντά τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

19.00-20.00 Πρόγραμμα Προβολών

Raffaela Naldi Rossano, WARP (2022)

Διάρκεια προβολής: 30′

Nour Ouayda, The Secret Garden, 2023,

Διάρκεια προβολής: 27′ 15”

20.00-21.00 Πρεμιέρα της περφόρμανς Where you long to be

Χριστίνα Καραγιάννη, Βίκη Στείρη

Διάρκεια: 50’

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

18.30-19.00 Επιτελεστική διάλεξη

Νίκος Σακκαδάκης

Reconstructing Eden: Modernity and Utopia in the Minoan Ruins, 2026

19.00-20.00 Πρόγραμμα Προβολών

Δήμητρα Κονδυλάτου, LUXENIA, 2021

Διάρκεια προβολής: 10’4”

Karrabing Film Collective, The Mermaids, or Aiden in Wonderland, 2018

Διάρκεια προβολής: 26’29”

20.00-21.00 περφόρμανς Where you long to be

Χριστίνα Καραγιάννη, Βίκη Στείρη

Διάρκεια Παράστασης: 50’

Θέατρο

Πώς εβρεθήκαμε εδώ πέρα;

22, 23 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας

Σύλληψη, δραματουργία: Ελευθερία Κωνσταντοπούλου

Σκηνοθεσία: Θεανώ Μεταξά

Συνεργάτης σκηνοθέτης, σκηνικά: Οδυσσέας Ζήκας

Έρευνα: Γιώργος Πουλόπουλος, Ελευθερία Κωνσταντοπούλου

Ντοκιμαντέρ: Γιώργος Πουλόπουλος

Σύμβουλος δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Επιστημονική συνεργάτιδα: Τασούλα Βερβενιώτη

Μουσική σύνθεση, επιμέλεια: Σταύρος Ρουμελιώτης

Ερμηνεύουν: Σοφία Ιωάννου, Ερατώ Καραθανάση, Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, Δήμητρα Μάζη, Θεανώ Μεταξά, Σταύρος Ρουμελιώτης

Οργάνωση παραγωγής: Γιούλη Αθουσάκη

AMKE: BLACKBOX THEATRE COMPANY

Ένα θέατρο ντοκουμέντο με στοιχεία μυθοπλασίας και ένα εν εξελίξει ντοκιμαντέρ ενώνονται σε ένα δρώμενο που ερευνά τη ζωή των εξόριστων γυναικών στο νησί Τρίκερι από το 1948 έως το 1952, κατά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και τα χρόνια που τον ακολούθησαν. Μια πρωτότυπη δραματουργία και μουσική σύνθεση βασισμένες στην ιστορική έρευνα, σε μαρτυρίες, γράμματα, συνεντεύξεις κοντινών συγγενών, τραγούδια και ποιήματα των εξορίστων – αλλά και στη δική μας προσπάθεια να συνομιλήσουμε μαζί τους, προσεγγίζοντας τις γυναίκες αυτές όχι ως ηρωικά μνημεία αλλά ως ανθρώπους. Το νησί-στρατόπεδο Τρίκερι υπήρξε ένας μη τόπος, όπου η απογυμνωμένη ζωή των εξόριστων γυναικών είχε καταστεί φονεύσιμη. Σε μια τέτοια συνθήκη μπορούν η συλλογική ζωή και η έννοια της κοινότητας να αποτελέσουν ζωογόνο πηγή και μορφή αντίστασης; Και φτάνοντας στο σήμερα: Πώς μπορεί η ιστορική μνήμη και η συνάντηση με το παρελθόν να αποτελέσει εφόδιο για το παρόν; Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντικρίσει το συλλογικό, διαγενεακό τραύμα και να φανταστεί ένα ριζικά άλλο μέλλον;

Εικαστικά / Περφόρμανς

Ισοκράτημα

22, 23 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Ιωαννίνων

Ισοκράτημα

Επιμέλεια: ERRIZA (Χριστίνα Κάλμπαρη, Αριστέα-Ευαγγελία Κουκουνούρη, Agnes Jóźwiak)

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Ξανθοπουλίδου

Εικαστικός σχεδιασμός: Αριστέα-Ευαγγελία Κουκουνούρη

Ψηφιακή επιμέλεια: Agnes Jóźwiak

Πρωτότυπη μουσική: Jan Van Αγγελόπουλος, Φώτης Σιώτας

ΑΜΚΕ: Kart Productions

Το Ισοκράτημα είναι μια υβριδική καλλιτεχνική παραγωγή που συνδυάζει ψηφιακή εικαστική εγκατάσταση και περφόρμανς. Αντλώντας από την παράδοση του Πωγωνίου και την έννοια του ισοκρατήματος στο πολυφωνικό τραγούδι, διαμορφώνεται ένα ενιαίο εικαστικό και επιτελεστικό περιβάλλον, όπου η μουσική, η κίνηση και η εικόνα, μαζί με τα πολυφωνικά τραγούδια, τις ντόπιες αφηγήσεις και τους τοπικούς χορούς, συγκροτούν μια σύνθετη καλλιτεχνική εμπειρία.

Θέατρο

Φοινικιά ή Το χέρι που ονειρεύεται

22, 23 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Σκηνοθεσία: Αουλόνα Λούπα

Σύλληψη, δραματουργία: Γωγώ Παπαϊωάννου

Σχεδιασμός σκηνικού χώρου, κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Πρωτότυπη μουσική, σχεδιασμός ήχου, μουσικός επί σκηνής: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Ερμηνεύουν: Γωγώ Παπαϊωάννου, Ηλέκτρα ΦραγκιαδάκηΑΜΚΕ: ΔΕΚΑΕΦΤΑ ΤΡΙΤΑ

Στο μεταίχμιο ημέρας και νύχτας, ένας άδειος αρχαιολογικός χώρος μετατρέπεται σε πεδίο υπαρξιακής τελετουργίας. Δύο γυναίκες, αφανείς υπάλληλοι καθαρισμού, εισέρχονται στον χώρο για τη βάρδια τους. Καθώς απομακρύνουν τη σκόνη, η μηχανική εργασία μεταμορφώνεται —κατά τον Γκαστόν Μπασλάρ— σε μια πράξη δημιουργίας: «το χέρι που φροντίζει, αρχίζει να ονειρεύεται».

Με όχημα το εμβληματικό ποίημα Φοινικιά του Κωστή Παλαμά, η παράσταση υφαίνει έναν διάλογο ανάμεσα στο Μνημειακό και το Εφήμερο. Υπό τον ζωντανό ήχο της μουσικής, ο ιαμβικός δεκατρισύλλαβος γίνεται ο ρυθμοθέτης της δράσης, μετατρέποντας τον μόχθο σε χορογραφία. Οι δύο γυναίκες, ως «γαλάζια λουλούδια» στη σκιά της Ιστορίας, στοχάζονται πάνω στη θνητότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να αρθρώσει λόγο μπροστά στο Αιώνιο. Μια σκηνική σύνθεση για την ιερότητα της φροντίδας και την ανθρώπινη πνοή που επιμένει να ανθίζει ανάμεσα στη σιωπή των μνημείων και τη φθορά του χρόνου.

Θέατρο

Αντιγόνη: Γεννήθηκα για να αγαπώ

23, 24 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Δραματουργία: Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Σκηνικά, κοστούμια: Μαρία Ντεροζάριο

Σχεδιασμών φωτισμών: Πήτερ Μάμφορντ

Graphic designer: Όλγα Κουτρουμάνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Παγουλάτου

Βοηθός δραματουργίας: Γιάννης Αναστασάκης

Ερμηνεύουν: Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή, Κυριάκος Μαρκάτος, Μαρία Τσιμά

Μουσικός επί σκηνής: Κώστας Χαριτάτος

Διεύθυνση παραγωγής: Ελευθερία Βαλλιανάτου

ΑΜΚΕ: MEMENTO MORI

Η παράσταση Αντιγόνη: Γεννήθηκα για να αγαπώ αποτελεί μια σύγχρονη τραγωδία που γεφυρώνει τον αρχαίο μύθο με τη ζώσα ιστορική και κοινωνική εμπειρία. Αφετηρία της είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή, όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως διαχρονικό αρχέτυπο ανυπακοής απέναντι στην αδικία. Στη σκηνή, η Αντιγόνη παύει να είναι ένα πρόσωπο και μετατρέπεται σε μια διαρκή παρουσία που επανεμφανίζεται σε διαφορετικές εποχές και συνθήκες. Η μορφή της διασχίζει τον χρόνο και ενσαρκώνεται σε γυναίκες που καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη σιωπή και τη δράση, ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευθύνη. Κάθε παρουσία φωτίζει μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας σύγκρουσης: εκεί όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συγκρούεται με τον φόβο, και η εσωτερική φωνή αντιστέκεται σε κάθε επιβεβλημένο νόμο. Η παράσταση δεν αναπαριστά ηρωισμούς, αλλά αναδεικνύει τη στιγμή της επιλογής: εκεί όπου η αγάπη, η μνήμη και η ευθύνη απέναντι στον άλλον γίνονται πράξη αντίστασης. Ως σύγχρονη σκηνική σύνθεση, λειτουργεί ως πράξη μνήμης και εγρήγορσης, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα προς τον θεατή: όταν η αδικία γίνεται κανονικότητα, η σιωπή είναι επιλογή ή συνενοχή;

Θέατρο

Χαλίλ Γκιμπράν

Οι Θεοί της Γης

23, 24 Αυγούστου 2026 • Ώρα έναρξης: 21.30

Φορτέτζα Ρεθύμνου

Σκηνοθεσία, απόδοση: Σοφία Αντωνίου

Σκηνικά, κοστούμια: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Φώτης Παπαθεοδώρου

Σχεδιασμοί φωτισμών: Γιώργος Iεραπετρίτης

Βοηθός σκηνοθέτριας: Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης

Ερμηνεύουν: Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Θεοδοσία Σαββάκη, Άννα Συμεωνίδου

Εικαστικός: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Οργάνωση, εκτέλεση παραγωγής: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

ΑΜΚΕ: MASTERSKAYA

Εμπνευσμένη από το έργο Οι Θεοί της Γης του Χαλίλ Γκιμπράν, η παράσταση προσεγγίζει τη σχέση του ανθρώπου με το θείο με μια λεπτή αίσθηση χιούμορ και ειρωνείας απέναντι στην εξουσία και την ανθρώπινη ματαιότητα. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το θείο; Ποιοι είναι οι θεοί που πιστεύουμε, οι γήινοι θεοί της εποχής μας; Τρεις «θεοί της γης» παρατηρούν τον άνθρωπο και συνομιλούν για τη φύση του: τη φθορά, την αδυναμία και την επιθυμία. Παράλληλα, ένας άνθρωπος στέκεται απέναντί τους μέσα από μια συνεχή διαδικασία σύγκρουσης, λατρείας, αμφισβήτησης και αποδοχής.

Η παράσταση συνδυάζει περφόρμανς και ζωντανή εικαστική δράση, δημιουργώντας ένα τελετουργικό σκηνικό περιβάλλον όπου το σώμα, τα φυσικά υλικά, το φως και η φθορά μεταμορφώνονται διαρκώς. Στον πυρήνα της αναδύεται η αγάπη ως διαρκής δύναμη σχέσης και μεταμόρφωσης· μια παρουσία που διαπερνά τις εντάσεις και τις σιωπές, συνδέοντας τον άνθρωπο με τον εαυτό του και τον κόσμο.