Χαμένη κασέτα του αείμνηστου Όζι Όσμπορν από πρόβα του 1980 ανακαλύφθηκε και περιέχει ηχογραφήσεις της πρώτης σόλο μπάντας του θρύλου της metal.

Η κασέτα έχει ηχογραφήσεις του Όζι Όσμπορν, με τον κιθαρίστα Ράντι Ρόουντς και τον μπασίστα Μπομπ Ντέισλι, προτού προσλάβουν τον ντράμερ Λι Κέρσλεϊκ για να ολοκληρώσει το συγκρότημα που θα ηχογραφούσε το θρυλικό πλέον άλμπουμ των «Blizzard of Ozz».

Η ηχογράφηση διάρκειας δώδεκα λεπτών φέρει την ετικέτα «Ozzie Last Day» και ανακαλύφθηκε στη σοφίτα του Ντέιβιντ Τζόλι, ο οποίος έγινε φίλος με τον Όζι αφότου ο τραγουδιστής είχε φύγει από τους Black Sabbath και είχε αρχίσει να στήνει το σόλο συγκρότημά του.

Ο Τζόλι κάλεσε το Sky News στο σπίτι του και έπαιξε την κασέτα για το ειδησεογραφικό δίκτυο, αποκαλύπτοντας μια μπλουζ μουσική στην οποία διακρίνεται χωρίς αμφιβολία, τα ιδιαίτερα φωνητικά χαρακτηριστικά του Όζι Όσμπορν.

Το Sky News επικοινώνησε με τον Ντέισλι, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης, λέγοντας: «Μόλις την άκουσα, σκέφτηκα, ναι, αυτοί είμαστε εμείς, αυτή είναι η φωνή του Όζι. … Δεν ξέρω αν κάναμε οντισιόν για έναν ντράμερ και απλώς χαλαρώναμε λίγο, ή απλώς κάναμε αστεία… αλλά δεν ήταν ένα τραγούδι στο οποίο δουλεύαμε, επειδή είχαμε σίγουρα τραγούδια μέχρι τότε, είχαμε αρκετά τραγούδια», όπως κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ