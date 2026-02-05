Η Μέριλ Στριπ πρόκειται να ενσαρκώσει τη θρυλική τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Τζόνι Μίτσελ σε μία νέα βιογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του Κάμερον Κρόου, ο οποίος επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια απουσίας πίσω από την κάμερα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Rolling Stone, ο Κλάιβ Ντέιβις, στέλεχος δισκογραφικών, επιβαβαίωσε τις φήμες -οι οποίες ακούστηκαν πρώτη φορά το 2024-, κατά τη διάρκεια του ετήσιου πάρτι που διεξάγει κάθε χρόνο πριν από τα βραβεία Grammy στο Μπέβερλι Χίλτον του Λος Άντζελες, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Clive Davis confirmed the long-rumored casting of Meryl Streep in the Joni Mitchell biopic directed by Cameron Crowe during the record exec's pre-Grammy bash Saturday

Στη συνέχεια, φημολογήθηκε ότι η 29χρονη Άνια Τέιλορ-Τζόι πρόκειται να υποδυθεί την Καναδή μουσικό σε νεότερη ηλικία, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Όπως αναφέρεται και στο Rolling Stone, o Κρόου, μακροχρόνιος θαυμαστής και φίλος της Μίτσελ, είχε αποκαλύψει στον Στίβεν Κόλμπερτ τον Οκτώβριο του 2025 ότι συνεργάζεται με τη θρυλική τραγουδοποιό για την ταινία εδώ και τέσσερα χρόνια.

«Έχουμε τακτικές επαφές στις οποίες μπορώ να τη ρωτήσω οτιδήποτε και μιλάει ανοιχτά για όλα» είπε. «Η Μίτσελ δεν θα είναι απλός παρατηρητής. Όλα θα γίνουν από την δική της οπτική, όπως τα έζησε εκείνη».

Περιγράφοντας τη Μίτσελ ως «μανιακή συλλέκτρια», ο Κρόου συνέχισε: «Έχει κρατήσει όλα τα κοστούμια της, όλα τα ρούχα της, όλα τα όργανά της. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικά προσωπική, υπέροχη ματιά στη ζωή και τη μουσική της», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Με πληροφορίες από Word of Reel, Rolling Stone