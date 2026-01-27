Μία νέα έκθεση με τίτλο «Picasso – Painter and Model, Reflections by Naomi Campbell» εγκαινιάζεται στον εκθεσιακό χώρο της Nahmad Contemporary στο Gstaad της Ελβετίας, και εστιάζει στην ύστερη ενότητα έργων του Πάμπλο Πικάσο «Le Peintre et son modèle» (Ο ζωγράφος και το μοντέλο του).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ARTnews, η έκθεση θα συνοδεύεται από «προσωπικές σκέψεις» της Ναόμι Κάμπελ, η οποία καταθέτει τη δική της οπτική για τη σχέση καλλιτέχνη και μούσας, «καθώς και έναν στοχασμό σχετικά με το γήρας, την επιθυμία και την εύθραυστη διατήρηση της καλλιτεχνικής αυθεντίας», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η έκθεση περιλαμβάνει δεκατέσσερα έργα τα οποία δημιούργησε ο σπουδαίος καλλιτέχνης μεταξύ 1963 και 1965, κατά τα πρώτα χρόνια του γάμου του με τη δεύτερη σύζυγό του, Ζακλίν Ροκ, και περίπου μία δεκαετία πριν από τον θάνατό του το 1973. Θεωρείται πολύ πιθανό ότι η Ροκ αποτέλεσε το βασικό μοντέλο για τη γυμνή γυναικεία μορφή η οποία εμφανίζεται συχνά ως το ένα από τα δύο κύρια στοιχεία στη σύνθεση των έργων.

«Σε αυτά τα έργα, ο Πικάσο μετατρέπει την ίδια την πράξη της ζωγραφικής σε μια μορφή θεατρικής παράστασης», δήλωσε ο έμπορος τέχνης Τζόζεφ Νάμαντ. «Η σειρά ”Le Peintre et son modèle” φέρνει στο προσκήνιο την επιθυμία, την εξουσία και τη θνητότητα με μια αμεσότητα που παραμένει βαθιά επίκαιρη. Η οπτική της Ναόμι Κάμπελ προσφέρει μία μοναδική ματιά μέσα από την οποία επανεξετάζεται αυτή η δυναμική, διευρύνοντας τον διάλογο γύρω από το βλέμμα και τις επιπτώσεις του έργο με τρόπο που ελάχιστες φωνές μπορούν να πετύχουν», κατέληξε», κατέληξε.

«Έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου μπροστά στον φακό, γεγονός που μου δίνει μια ιδιαίτερη οπτική για τη σχέση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το μοντέλο», ανέφερε η Κάμπελ.

«Πρόκειται για μια σχέση σύνθετη, πολυεπίπεδη και φορτισμένη με δύναμη. Αυτοί οι πίνακες είναι βαθιά προσωπικοί. Μιλούν για την ένταση ανάμεσα στην ορατότητα και την ιδιωτικότητα, ανάμεσα στην κατοχή και την απόσταση. Αποκαλύπτουν πώς το βλέμμα μπορεί ταυτόχρονα να εξυψώνει και να περιορίζει, και πώς η δημιουργία συχνά τροφοδοτείται από αυτό που παραμένει απρόσιτο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση «Picasso – Painter and Model, Reflections by Naomi Campbell» θα διαρκέσει από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από artnet, ARTnews