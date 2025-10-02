Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του 60ού Φεστιβάλ Δημητρίων, του ιστορικότερου πολιτιστικού θεσμού της πόλης.

Στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης της ΕΛΣ με το υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν πέντε παραγωγές όπερας, χορού, μουσικού θεάτρου και μιούζικαλ, συνθέτοντας ένα πλούσιο και υψηλών προδιαγραφών καλλιτεχνικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Advertisement

Advertisement

Στα φετινά 60ά Δημήτρια, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει την επιτυχημένη «Χρυσή εποχή», με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ (10, 11, 12/10).

«Ιζαντόρα Ντακ» – Φωτο Ανδρέας Σιμόπουλος

«Θέλω να δω τον Πάπα!» – Φωτο Βαλέρια Ισάεβα

Επίσης, θα παρουσιαστούν τρεις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ: το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια «Ιζαντόρα Ντακ», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική του Κώστα Βόμβολου (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1), 4, 5/10), η θρυλική οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία της Νατάσας Τριανταφύλλη (Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ΚΘΒΕ, 4, 5/10), καθώς και η παράσταση μουσικού θεάτρου «Madre Salonico», σε κείμενο του Λέοντα A. Ναρ και σκηνοθεσία του Βίκτωρα Αρδίττη (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2), 30, 31/10).

Madre Salonico – Φωτο Α. Σιμόπουλος

Επίσης, θα παρουσιαστεί το δίπτυχο όπερας «L’Amour à trois / La Voix humaine» των Τζαν Κάρλο Μενόττι και Φρανσίς Πουλένκ, σε σκηνοθεσία της Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου, το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (22, 24/10).