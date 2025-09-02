Ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, γνωστός από τον ρόλο του ως «Kicking Bird» στην ταινία «Χορεύοντας με τους λύκους» (1990), απεβίωσε σε νοσοκομείο του Τορόντο, μετά από μακρά ασθένεια, σε ηλικία 73 ετών.

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με κώδικα ηθικής και χαρακτήρα και θα μας λείπει για πάντα», δήλωσε ο ατζέντης του, Μάικλ Γκριν στο Deadline. «Είσαι επιτέλους ελεύθερος».

Πρωτοπόρος μεταξύ των αυτοχθόνων ηθοποιών στο Χόλιγουντ, ο Γκριν γεννήθηκε το 1952 στο Οντάριο του Καναδά. Ενεπλάκη με την υποκριτική την εποχή που εργαζόταν ως ηχολήπτης, όταν ένας φίλος του τον έπεισε να διαβάσει το έργο του. Ξεκίνησε από το θέατρο, παίζοντας σε καναδικές και αγγλικές παραστάσεις τη δεκαετία του 1970 και έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη το 1979 με ένα επεισόδιο της καναδικής σειράς «The Great Detective». Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήταν στη βιογραφική ταινία «Running Brave» (1983).

Αλλά η μεγάλη του επιτυχία στη Μέκκα του κινηματογράφου ήρθε με την ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους», στην οποία υποδύθηκε τον «Kicking Bird».

Η ερμηνεία του απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου το 1991. Η ταινία προτάθηκε για 12 Όσκαρ και κέρδισε επτά, μεταξύ αυτών, Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Κέβιν Κόστνερ.

Μετά το «Χορεύοντας με τους Λύκους», η καριέρα του εκτοξεύθηκε. Έπαιξε μεταξύ άλλων στις ταινίες Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) και The Twilight Saga: New Moon (2009).

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του ήταν τηλεοπτικές, στη σειρά «Reservation Dogs» του Τάικα Γουαϊτίτι, στη δυστοπική σειρά «The Last Of Us» και στις σειρές «1883» και «Tulsa King» του Τέιλορ Σέρινταν.

Ο Γκριν είχε κερδίσει βραβεία Grammy, Gemini και Canadian Screen Award και είχε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Καναδά. Τον Ιούνιο έλαβε το βραβείο παραστατικών τεχνών του Γενικού Κυβερνήτη του Καναδά για το σύνολο του έργου του.

Με πληροφορίες από Guardian