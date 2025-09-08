Ο Rick Davies, συνιδρυτής, τραγουδιστής και συνθέτης της βρετανικής μπάντας Supertramp, πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λονγκ Άιλαντ την περασμένη εβδομάδα, «έπειτα από μακρά ασθένεια», όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η μπάντα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

«Είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να παίζουμε μαζί του για πάνω από 50 χρόνια. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη [σύζυγο του Davies και μάνατζερ της μπάντας] Sue Davies […] Ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της ροκ μουσικής», αναφέρει η ανάρτηση στα social media.

Advertisement

Advertisement

Ο Davies, ο οποίος έγραψε και τραγούδησε επιτυχίες όπως τα Goodbye Stranger και Bloody Well Right, διαγνώστηκε το 2015 με πολλαπλό μυέλωμα, έναν τύπο καρκίνου που αναπτύσσεται στον μυελό των οστών και προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια. Η διάγνωση οδήγησε τότε σε ακύρωση της ευρωπαϊκής περιοδείας που είχε προγραμματιστεί.

Γεννημένος στο Σουίντον το 1944, αγαπούσε τη μουσική από μικρή ηλικία και ξεκίνησε ως ντράμερ. Το 1969 δημοσίευσε μια αγγελία στο Melody Maker για μουσικούς που θα ήθελαν να ενταχθούν στο νέο συγκρότημα του, στην οποία απάντησε ο μουσικός Roger Hodgson. Μετά από μια σύντομη περίοδο με το όνομα Daddy, η μπάντα μετονομάστηκε σε Supertramp, με frontmen τους Davies και Hodgson.

Η μεγάλη επιτυχία των Supertramp ήρθε με το Bloody Well Right, που γράφτηκε από τον Davies, ενώ καθιερώθηκαν με επιτυχίες όπως τα τραγούδια Give a Little Bit και The Logical Song, που γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν από τον Hodgson με τον Davies στα πλήκτρα.

Το άλμπουμ τους Breakfast in America (1979) πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε δύο βραβεία Grammy. Το άλμπουμ περιλάμβανε τις επιτυχίες The Logical Song, Take the Long Way Home και το ομώνυμο κομμάτι.

Ο Davies ήταν το μοναδικό αρχικό μέλος που παρέμενε στο συγκρότημα, καθώς ο Hodgson αποχώρησε το 1983 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Ο Davies συνέχισε τις εμφανίσεις ακόμη και μετά τη διάγνωση, συχνά με το όνομα Ricky and the Rockets.

Με πληροφορίες από Guardian