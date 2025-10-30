Η Μαρία Ρίβα, μοναχοκόρη της θρυλικής Μαρλέν Ντίτριχ και μία από τις πιο γνωστές πρωταγωνίστριες της πρώιμης εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης, πέθανε την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, σε ηλικία 100 ετών.

Σύμφωνα με τον γιο της, Πίτερ Ρίβα, άφησε την τελευταία της πνοή στον ύπνο της. Η Ρίβα είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του, στην περιοχή Gila του Νέου Μεξικού, από τις αρχές του περασμένου χρόνου, όπως δήλωσε στο The Hollywood Reporter.

Υπήρξε μία από τις αγαπημένες ηθοποιούς του S. Paley, ιδρυτή του CBS, και πρωταγωνίστησε -ενσαρκώνοντας συχνά ρόλους γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο- σε κλασικές σειρές της εποχής, όπως Studio One, Lux Video Theatre, Suspense, The Philco Television Playhouse, Danger, Crime Photographer και Climax!.

Παρότι εγκατέλειψε την υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1950- χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως μία φτωχή εκδοχή της Ντίτριχ, και ομολογώντας ότι ποτέ δεν είχε την έντονη φιλοδοξία να γίνει ηθοποιός- για πολλά χρόνια διαχειριζόταν τα εντυπωσιακά one-woman shows της μητέρας της στο Λας Βέγκας και τις διεθνείς της περιοδείες.

Μαρλέν Ντίτριχ

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Ντίτριχ, το 1992 στο Παρίσι, η Ρίβα εξέδωσε ένα βιβλίο για τη μητέρα της, στο οποίο επεδίωξε να τη δει όχι ως κόρη, αλλά ως βιογράφος. «Είμαι περήφανη που κατάφερα να κρατήσω αποστάσεις», είχε δηλώσει το 2009. «Ό,τι ήταν λάθος, ήταν λάθος· ό,τι ήταν σωστό, σωστό. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι να είσαι παιδί ενός πλάσματος τόσο φευγαλέου και πέρα από τα όρια του συνηθισμένου».

Η Μαρία Ελισάβετ Ζίμπερ -όπως ήταν το πλήρες όνομά της- γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 13 Δεκεμβρίου 1924, καρπός του γάμου της Ντίτριχ με τον Ρούντολφ Ζίμπερ, μοντέρ και βοηθό σκηνοθέτη που αργότερα εργάστηκε στην Paramount στο Παρίσι. «Δεν ένιωσα ποτέ πως αυτό ήταν το όνομά μου», είχε πει η ίδια. «Από παιδί ήμουν πάντα “η Μαρία, η κόρη της Μάρλεν Ντίτριχ”. Έτσι υπέγραφα κιόλας».

Σε ηλικία πέντε ετών εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες για να ζήσει με τη μητέρα της, η οποία τότε μεσουρανούσε στην Paramount. Εμφανίστηκε ως παιδί στο The Scarlet Empress (1934), υποδυόμενη την Μεγάλη Αικατερίνη σε μικρή ηλικία- την αυτοκράτειρα ως ενήλικη ενσάρκωσε η Ντίτριχ- και βρέθηκε ξανά στο πλευρό της στο The Garden of Allah (1936).

Μαρία Ρίβα, 1951 – φωτό wikimedia commons

Η Ρίβα φοίτησε στο διεθνές σχολείο Brillantmont της Ελβετίας και σπούδασε υποκριτική στην Ακαδημία Μαξ Ράινχαρτ στο Λος Άντζελες. Αργότερα δίδαξε και σκηνοθέτησε εκεί -μεταξύ των μαθητών της ήταν και ο αδελφός της Ελίζαμπεθ Τέιλορ-, ενώ συνεργάστηκε με τον Όρσον Γουέλς στο ραδιοφωνικό Mercury Theatre και εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ πλάι στην Ταλούλα Μπάνκχεντ στο Foolish Notion (1945).

Μετά από έναν πρώτο γάμο που δεν άντεξε στον χρόνο και περιοδείες με τον θίασο του USO στην Ευρώπη, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Fordham και παντρεύτηκε τον σκηνογράφο Ουίλιαμ Ρίβα το 1947.

Όταν εκείνος την προέτρεψε να σταματήσει να κρίνει την τηλεόραση από απόσταση και να προσπαθήσει να την αλλάξει εκ των έσω, εκείνη αποφάσισε να το κάνει πράξη. Έτσι ξεκίνησε η τηλεοπτική της καριέρα.

Το 1951 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σειρά ανθολογίας Sure as Fate και λίγο αργότερα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το CBS. Έπαιξε σε εκατοντάδες επεισόδια, συνεργάστηκε συχνά με τον Τζον Φορσάιθ, απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Emmy (το 1952 και το 1953), και εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Life μαζί με την μητέρα της.

Στο απόγειο της καριέρας της, όταν η βιομηχανία έκανε το πέρασμα στο Χόλιγουντ, εκείνη επέλεξε να αποχωρήσει. «Μεγάλωσα σ’ έναν κόσμο όπου όλοι ήταν όμορφοι, πλούσιοι και φαινομενικά ευτυχισμένοι -κι όμως κανείς δεν ήταν πραγματικά ευτυχισμένος. Έμαθα ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στην εικόνα που βλέπεις απ’ έξω».

Έπαιξε στο θέατρο και το 1988 επέστρεψε για λίγο στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Scrooged του Ρίτσαρντ Ντόνερ, δίπλα στους Ρόμπερτ Μίτσαμ και Μπιλ Μάρεϊ. Ο γιος της, Μάικλ Ρίβα, είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας, ενώ ο άλλος γιος της, ο Τζον-Πολ, ήταν στα σκηνικά.

Το 2018 εμφανίστηκε στη μικρού μήκους ταινία All Aboard, σε σκηνοθεσία του εγγονού της, Τζ. Μάικλ Ρίβα Τζούνιορ.

Η Ρίβα συνυπέγραψε το 2001 ένα λεύκωμα με ανέκδοτες φωτογραφίες της μητέρας της, επιμελήθηκε το 2005 μια συλλογή ποιημάτων της Ντίτριχ και το 2017 εξέδωσε το μυθιστόρημα You Were There Before My Eyes. Μετά τον θάνατο της μητέρας της, δώρισε μεγάλο μέρος της περιουσίας της στη γενέτειρα πόλη του Βερολίνου.

Το κόκκινο και το λευκό γαρύφαλλο

Η ίδια και ο σύζυγός της, Ουίλιαμ Ρίβα, έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 1999. Εκτός από τους γιους της Πίτερ, Τζον-Πολ και Ντέιβιντ, αφήνει πίσω της και τέσσερα εγγόνια: τη Λίλι, την Άιλα, τον Έιντεν και τη Μαρίλι.

Η μητέρα της, Μάρλεν Ντίτριχ -διαχρονικό σύμβολο στυλ και γοητείας– είχε προταθεί για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο Morocco (1930) και πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως Blonde Venus (1932), The Devil Is a Woman (1935), Touch of Evil (1958) και Judgment at Nuremberg (1961).

Παρότι η Ντίτριχ και ο Ζίμπερ έζησαν μαζί μόνο για λίγα χρόνια, δεν χώρισαν ποτέ νομικά. Στους μεγάλους της έρωτες ήταν οι Γκάρι Κούπερ, Τζέιμς Στιούαρτ, Φρανκ Σινάτρα και Ζαν Γκαμπέν -και όχι μόνο άνδρες.

Όπως είχε αποκαλύψει η Ρίβα, η μητέρα της είχε προτείνει για την κηδεία της το εξής: «Όλοι όσοι είχαν κοιμηθεί μαζί της, άντρες και γυναίκες, να φορούν ένα κόκκινο γαρύφαλλο. Και όσοι έλεγαν ότι το είχαν κάνει, αλλά δεν το είχαν… ένα λευκό».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter

