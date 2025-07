Ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε ότι είναι «δεδομένο» πως ο επόμενος James Bond πρέπει να είναι Βρετανός.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sunday Telegraph, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον διασημότερο κατάσκοπο της μεγάλης οθόνης σε τέσσερις ταινίες, από το «GoldenEye» (1995) έως το «Die Another Day» (2002), πιστεύει ότι ήταν «σωστή» η απόφαση των παραγωγών του franchise να παραδώσουν τον «δημιουργικό έλεγχο» στην Amazon.

«Χρειάστηκε μεγάλο θάρρος για να το αποχωριστούν», δήλωσε ο Πιρς Μπρόσναν. Και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι [η Amazon] θα χειριστεί το έργο και τον χαρακτήρα με αξιοπρέπεια, φαντασία και σεβασμό».

Η επιλογή του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, εναπόκειται πλέον στα Amazon MGM Studios.

Φαβορί για τον ρόλο, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, είναι ο Τζέιμς Νόρτον, ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και ο ελληνικής καταγωγής Θίο Τζέιμς.

Τον Μποντ έχουν υποδυθεί στο παρελθόν μη Βρετανοί ηθοποιοί και μάλιστα, δύο: Ο Αυστραλός Τζορτζ Λέιζενμπι («On Her Majesty’s Secret Service», 1969) και ο Ιρλανδός Μπρόσναν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο 007 δεν ήταν ποτέ Αμερικανός, αν και μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται για τον ρόλο είναι ο Καλιφορνέζος Όστιν Μπάτλερ.

Στα ΜΜΕ έχουν κυκλοφορήσει επίσης τα ονόματα τριών Ιρλανδών, του Πολ Μέσκαλ, του Κίλιαν Μέρφι και του Έινταν Τέρνερ, όπως και του Αυστραλού Τζέικομπ Ελόρντι.

Ο Κλιντ Ίστγουντ φέρεται να απέρριψε κάποτε τον ρόλο. Ο θρύλος του Χόλιγουντ είχε δηλώσει ότι τον προσέγγισαν για να αναλάβει τον 007 μετά τον Σον Κόνερι το 1967, αλλά είπε: «Δεν αισθανόμουν ότι ήταν σωστό να το κάνω».

Στα μυθιστορήματα του δημιουργού του Μποντ, συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ, ο διάσημος κατάσκοπος είχε πατέρα Σκωτσέζο και μητέρα Ελβετίδα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, οι παραγωγοί του Bond Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον θα παραμείνουν συνιδιοκτήτες/συνδικαιούχοι του franchise, αλλά τον «δημιουργικό έλεγχο» αναλαμβάνουν τα Amazon MGM Studios.

Ο ηλικίας 71 ετών Μπρόσναν, δήλωσε στην Telegraph: «Είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Μποντ και των ταινιών που έκανα με την Μπάρμπαρα και τον Μάικλ».

Δεν είναι σαφές πότε θα ανακοινωθεί ο επόμενος Μποντ, ούτε υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γυριστεί η επόμενη ταινία.

Η τελευταία ταινία του franchise «No Time To Die» (2021) ήταν με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ. Αλλά δεδομένου του πόσος χρόνος χρειάζεται για να γυριστεί μια ταινία-μπλοκμπάστερ, το διάστημα μεταξύ του No Time To Die και της επόμενης ταινίας θα μπορούσε να καταρρίψει το ρεκόρ των έξι ετών, που είναι η μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ δύο ταινιών Μποντ.

Με πληροφορίες από BBC